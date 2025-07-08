Угроза со стороны РФ оправдывает рост расходов на оборону, - глава Минфина Германии Клингбайль

Глава Минфина Германии Ларс Клингбайль заявил, что значительное увеличение военных расходов ФРГ обусловлено необходимостью противостоять угрозе со стороны России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Клингбайль, представляя финансовый план на 2025 год, сказал, что "мир в Европе находится под угрозой", поэтому Вооруженные силы Бундесвера нуждаются в инвестициях после того, как в течение последних десятилетий они были "парализованы бюджетной экономией".

"Я знаю, как трудно многим людям смириться с тем, что война вернулась в Европу. Но наша собственная сила является необходимым условием для того, чтобы мы могли вернуться к настоящему миру в Европе, где границы не могут быть изменены силой", - отметил министр финансов.

Глава Минфина подчеркнул, что правительство Германии не хочет, чтобы "хоть один ребенок в нашей стране когда-нибудь подвергся войне".

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