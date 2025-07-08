Загроза з боку РФ виправдовує зростання витрат на оборону, - глава Мінфіну Німеччини Клінгбайль

Глава Мінфіну Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що значне збільшення військових витрат ФРН зумовлене необхідністю протистояти загрозі з боку Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Клінгбайль, представляючи фінансовий план на 2025 рік, сказав, що "мир в Європі перебуває під загрозою", тому Збройні сили Бундесверу потребують інвестицій після того, як протягом останніх десятиліть вони були "паралізовані бюджетною економією".

"Я знаю, як важко багатьом людям змиритися з тим, що війна повернулася до Європи. Але наша власна сила є необхідною умовою для того, щоб ми могли повернутися до справжнього миру в Європі, де кордони не можуть бути змінені силою", - зазначив міністр фінансів.

Глава Мінфіну наголосив, що уряд Німеччини не хоче, щоб "жодна дитина в нашій країні коли-небудь зазнала війни".

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