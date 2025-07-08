Подразделения СБС поразили более 670 целей в течение суток. ИНФОГРАФИКА
За сутки 7-8 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 674 уникальные цели противника.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.
В частности, поражены:
- 127 единиц личного состава, из которых 64 - ликвидированы;
- 41 единица автомобильной техники и 24 мотоцикла;
- 17 артиллерийских систем, 3 танка и 2 единицы бронетехники.
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Andrew Moon
показать весь комментарий08.07.2025 20:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
три - пятнадцать
показать весь комментарий08.07.2025 20:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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