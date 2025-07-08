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Новости Результаты работы подразделений СБС
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Подразделения СБС поразили более 670 целей в течение суток. ИНФОГРАФИКА

Результаты работы подразделений СБС 8 июля

За сутки 7-8 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 674 уникальные цели противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.

В частности, поражены:

  • 127 единиц личного состава, из которых 64 - ликвидированы;
  • 41 единица автомобильной техники и 24 мотоцикла;
  • 17 артиллерийских систем, 3 танка и 2 единицы бронетехники.

Результаты работы СБС за сутки

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Автор: 

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Можна зробити висновок що після призначення Мадяра втрати орків в ОС не збільшились а навіть зменшились...
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08.07.2025 20:28 Ответить
це тільки ваш висновок...
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08.07.2025 20:34 Ответить
 
 