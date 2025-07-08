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Новини Результати роботи підрозділів СБС
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Підрозділи СБС вразили понад 670 цілей протягом доби. ІНФОГРАФІКА

Результати роботи підрозділів СБС 8 липня

За добу 7-8 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 674 унікальні цілі противника.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.

Зокрема вражено

  • 127 одиниць особового складу, з яких 64 – ліквідовано;
  • 41 одиницю автомобільної техніки та 24 мотоцикли;
  • 17 артилерійських систем, 3 танки та 2 одиниці бронетехніки.

Результати роботи СБС за добу

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Автор: 

безпілотник (4481) знищення (7756) Сили безпілотних систем (139) війна в Україні (5140)


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Можна зробити висновок що після призначення Мадяра втрати орків в ОС не збільшились а навіть зменшились...
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08.07.2025 20:28 Відповісти
це тільки ваш висновок...
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08.07.2025 20:34 Відповісти
 
 