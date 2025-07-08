Підрозділи СБС вразили понад 670 цілей протягом доби. ІНФОГРАФІКА
За добу 7-8 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 674 унікальні цілі противника.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБС.
Зокрема вражено
- 127 одиниць особового складу, з яких 64 – ліквідовано;
- 41 одиницю автомобільної техніки та 24 мотоцикли;
- 17 артилерійських систем, 3 танки та 2 одиниці бронетехніки.
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Andrew Moon
показати весь коментар08.07.2025 20:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
три - пятнадцать
показати весь коментар08.07.2025 20:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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