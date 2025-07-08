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"Азов" организует поездки детей своих военнослужащих в разные страны на отдых, - Паламар

отдых детей военных Азова

Команда 1-го корпуса НГУ "Азов" уже который год подряд организует поездки детей своих военнослужащих в разные страны на отдых. В течение прошлого и нынешнего года дети побывали в Швеции, Австрии, Азербайджане, Албании, Турции, Дании, Польше, Хорватии, Португалии, Италии, Бельгии.

Об этом сообщил заместитель командира корпуса Святослав Паламар, информирует Цензор.НЕТ.

"Нечего и говорить о том, насколько важно, чтобы наши дети, которые чуть ли не ежедневно слышат звуки шахедов и стрельбы, имели себе хоть иногда, хоть на каникулах, кусочек настоящего, захватывающего, интересного и беззаботного детства. Так же и их родителям, которые воюют (а кто-то ранен, а еще кто-то - в плену), очень и очень важно знать, что об их детях заботятся, что они в безопасности, и, более того, имеют замечательный отдых - где-то там, куда они - если бы не проклятая война, их и сами бы с радостью повезли. Ну, а позаботиться о детях тех, кто погиб - это вообще святая обязанность и общества, и государства", - отметил Паламар.

отдых детей военных Азова

Военный поблагодарил всех, кто помогает "Азову" устраивать для детей отдых:

  • UDSA - Ассоциации Супругов Украинских Дипломатов;
  • AITO Ukraine - Ассоциации въездных туристических операторов Украины вместе с Association of Swedish Travel Industry;
  • Посольству Ватикана в Украине;
  • посольствам стран, которые посещали дети
  • команде из социального отдела, меценатам, которые помогают средствами на поездки, а также структурам НГУ, ГПСУ, МВД и МИД, которые помогают решать оргвопросы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобилизация нужна, одним рекрутингом не перекроешь потребности, - заместитель командира "Азова" Паламар

отдых детей военных Азова

Паламар призвал побратимов из других военных подразделений и госструктур: "Перенимайте опыт "Азова" по этому вопросу". 

Автор: 

дети (6619) Национальная гвардия (2185) Азов (813) Паламар Святослав (5)


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Паламар закликав побратими з інших військових підрозділів та держструктур переймайте досвід "Азову" з цього питання. Джерело: https://censor.net/ua/n3562253
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08.07.2025 23:45 Ответить
Забезпечення охорони має бути ключовою частиною організації поїздки.
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09.07.2025 00:37 Ответить
 
 