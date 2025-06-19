РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10463 посетителя онлайн
Новости Мобилизация в Украине
5 010 76

Мобилизация нужна, одним рекрутингом потребности не перекроешь, - заместитель командира "Азова" Паламар

Мобилизация в Украине. Что говорит Святослав Паламар

Украине точно нужна мобилизация, поскольку рекрутинг не может перекрыть все потребности войска.

Об этом заявил в интервью Дмитрию Гордону заместитель командира полка "Азов" и Герой Украины Святослав Паламар, передает Цензор.НЕТ.

"Мобилизация нужна, это факт. Единственным рекрутингом не перекроешь потребности. ... Мобилизация нужна. Я считаю, что бывают преувеличения, неправильные вещи, которые делают работники ТЦК и СП. Но мне кажется, что они не такие массовые, как нам показывают. Возможно это подсветка, возможно это российская ИПСОшка разгоняет это все на своих платформах.

Единичные случаи, нарушения, неправомерные действия есть однозначно. Обнаружили, наказали, есть Кодекс, есть Закон, пожалуйста, те военнослужащие должны быть наказаны за те или иные неправомерные действия", - пояснил он.

По словам Паламара, должно все быть сбалансировано.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина в военной форме в присутствии двух полицейских нецензурно ругает женщину и бьет мужчину в Харькове. ВИДЕО

Автор: 

мобилизация (2907) Азов (836) рекрутинг (150) Паламар Святослав (6)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Давай почнемо з синів нешанованих депутатів та міністрів суддів та їх блазнів.
показать весь комментарий
19.06.2025 13:35 Ответить
+20
Мобілізація вирішує питання тимчасової стабілізації фронту, але не вирішує стратегічну проблему зупинки ворога, бо русня тупо має більший моб. ресурс. Цю стратегічну проблему може вирішити створення ядерної, хімічної, біологічної та радіологічної зброї.
показать весь комментарий
19.06.2025 13:36 Ответить
+20
Мобілазція те, мобілізація се. А цей шановний пан не хоче розказати, як саме ми всі разом будемо латати діру в 500 мільярдів у бюджеті? В бусики всіх запхати мізків багато не треба (що і доказує сам факт існування поліції і ТЦК), а як з економікою бути? Бо з голою сракою, голодний якось не сильно і повоюєш. Але ж ці вояки-експерти про це мовчать, а в нас між іншим, вже почався дефолт... За чий рахунок війнушка буде?
показать весь комментарий
19.06.2025 13:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
брись лапоть.
показать весь комментарий
19.06.2025 14:06 Ответить
Давай почнемо з синів нешанованих депутатів та міністрів суддів та їх блазнів.
показать весь комментарий
19.06.2025 13:35 Ответить
Той , хто закликає повернути синків "еліти" з закордону - той "агент *****" !
показать весь комментарий
19.06.2025 14:03 Ответить
А ще ждун і москальський агент - це ж очевидно.
показать весь комментарий
19.06.2025 14:05 Ответить
100%
показать весь комментарий
19.06.2025 14:17 Ответить
Поки ти будеш чекати на тих синків, то буряти вже будуть у твоїй хаті бавити твою жінку.
показать весь комментарий
19.06.2025 16:43 Ответить
Паламар: мобілізація потрібна! -А ви берете в Азов мобілізованих? -Звичайно,ні
показать весь комментарий
19.06.2025 13:36 Ответить
масла в мізки сирка потрібно залити, щоб бездарно не втрачати мобілізованих.
показать весь комментарий
19.06.2025 13:36 Ответить
Мобілізація вирішує питання тимчасової стабілізації фронту, але не вирішує стратегічну проблему зупинки ворога, бо русня тупо має більший моб. ресурс. Цю стратегічну проблему може вирішити створення ядерної, хімічної, біологічної та радіологічної зброї.
показать весь комментарий
19.06.2025 13:36 Ответить
Додайте до свого списку ще лазерну та тектонічну. Ідею дарую просто так, користуйтесь
Про психічну поки ще зарано говорити, прибережемо на майбутнє...
показать весь комментарий
19.06.2025 13:43 Ответить
До біса ваш сарказм, все перераховане ми можемо зробити. До речі, лазерна зброя нам також потрібна - щоб збивати шахеди, але ми сильно відстали в цьому напрямку.

Якщо вам не подобається мій варіант, запропонуйте свій!
показать весь комментарий
19.06.2025 13:51 Ответить
Чим особисто мені не подобається ваш варіант, я вже писав. Тільки натякніть про те, що Україна має намір розробляти біологічну зброю, і подивитеся на реакцію тих країн, котрі досі нам допомагають. Ви пропонуєте нереальні речі.
показать весь комментарий
19.06.2025 14:45 Ответить
>Ви пропонуєте нереальні речі.
Пропоную те, без чого ми рано чи пізно програємо, а нас усіх виріжуть.

>Тільки натякніть про те, що Україна має намір розробляти біологічну зброю, і подивитеся на реакцію тих країн, котрі досі нам допомагають.

1) Це можна робити таємно.
2) Так само продовжать допомагати, бо інакше ми програємо й використаємо весь арсенал зброї масового знищення - а це катастрофа. З точки зору теорії ігр краще допомагати нам, ніж так сильно ризикувати.
показать весь комментарий
19.06.2025 14:56 Ответить
Іран зараз "таємно" робить ядерну зброю. Новини читали?
показать весь комментарий
19.06.2025 14:59 Ответить
Я писав про таємні роботи зі створення біологічної зброї.

>Новини читали?

Читав. Досі продовжують працювати над створенням яз, молодці.
показать весь комментарий
19.06.2025 15:06 Ответить
"Досі продовжують працювати над створенням яз, молодці" - питань більше не маю, розважайтесь далі
показать весь комментарий
19.06.2025 15:11 Ответить
Ну, я вважаю що вони молодці, інші б сіли на пляшку після бомбардувань. іран, як країна, мені не подобається через їх допомогу русні, але як нація, яка переймається власними інтересами вони молодці.
показать весь комментарий
19.06.2025 15:15 Ответить
Ми наразі в гіршому становищі навіть, чим Іран, по зовнішнім і внутрішним причинам.
показать весь комментарий
19.06.2025 15:33 Ответить
З чого ви взагалі взяли, що хтось збирається "вирішувати стратегічну проблему зупинки ворога"? Хід розвитку подій справді спонукає вас робити подібні висновки?
показать весь комментарий
19.06.2025 14:06 Ответить
Для початку було б достатньо почати виробництво касетних снарядів, ракет с касетною начинкою, тощо. Касетні ********** як раз були придумані, щоб стримувати переважаючого по кількості ворога. Але зелені "менеджери" навіть звичайні снаряди і ракети не налагодили випуск за 3,5 роки...
показать весь комментарий
19.06.2025 15:14 Ответить
Це теж потрібно, але це не стратегічний рівень. русня завжди може створити ще більше "касетних снарядів, ракет с касетною начинкою, тощо" -- тому треба щось, що зробить окупацію України катастрофою. Чи будете ви їсти отруйні гриби? Ніт. Так ось Україна має стати настільки скаженою та небезпечною, щоб весь світ тиснув на русню, бо інакше буде велика біда для всіх.
показать весь комментарий
19.06.2025 15:21 Ответить
Більше нуля, що ми зараз виробляємо? Звісно русня можете створите касетних *********** більше нуля. Треба двигатися поступово. Спочатку тактичне, потім стратегічне. Ніхто не перестрибує. А стосовно того, що кацапи зможуть виробити більше, це не має великого значення, в тому і сенс. В тому сутність касетних ***********, що вони нівелюють різницю в кількості живої сили, бо б'ють по площині. Наприклад на площі 100 кв м знаходиться 10 українців, або 50 кацапів. А знищені будуть однаково.
показать весь комментарий
19.06.2025 15:31 Ответить
Мобілазція те, мобілізація се. А цей шановний пан не хоче розказати, як саме ми всі разом будемо латати діру в 500 мільярдів у бюджеті? В бусики всіх запхати мізків багато не треба (що і доказує сам факт існування поліції і ТЦК), а як з економікою бути? Бо з голою сракою, голодний якось не сильно і повоюєш. Але ж ці вояки-експерти про це мовчать, а в нас між іншим, вже почався дефолт... За чий рахунок війнушка буде?
показать весь комментарий
19.06.2025 13:37 Ответить
"Після нас хоч потоп"
показать весь комментарий
19.06.2025 13:38 Ответить
ну, так треба країну здати так, щоб не виникло підозр щодо Оманських домовленостей верхівки.
показать весь комментарий
19.06.2025 13:50 Ответить
Прийде кислоока ордда,,вона все вам залатає .І фінансові і т.з.фізіологічні і багато інших
показать весь комментарий
19.06.2025 14:10 Ответить
У мене у селі сти(Е)цьками дурачків називали.Ти часом не з них будеш?До тебе не прийдуть. Ти вчасно здриснув.
показать весь комментарий
19.06.2025 15:29 Ответить
Вже оце лякання бурятами якось приїлось, щось оригінальніше є?
показать весь комментарий
19.06.2025 14:40 Ответить
Є й оригіннальніше! Вони тебе так нагодують.що ригати будеш!
показать весь комментарий
19.06.2025 15:25 Ответить
Ні оригінальності, ні мізків - нічого зайвого)
показать весь комментарий
19.06.2025 16:20 Ответить
Пішло ти............!
показать весь комментарий
19.06.2025 16:26 Ответить
Та було б непогано поміняти тих, хто з 22-го і раніше. Хтось в посадку на три+ рочки, а я, так вже й бути - подумаю як "діру в 500 мільярдів" латати.
показать весь комментарий
19.06.2025 18:39 Ответить
Не так все просто. Минулого року дефіцит бюджету був близько 200 мільярдів, і це було осінню. Зараз 500, і вже весною (на травень). Якщо динаміка збережеться - далі трильйон і вже в лютому наступного року. Скажемо так, це не просто хріновий сценарій, це просто *******. І так просто "так вже й бути - подумаю як "діру в 500 мільярдів" латати" не відмазатись, відгрібати будемо всі, і ті, хто на нулі (бо звідки ж зарплата, забезпечення візьметься), і ті, хто в тилу
показать весь комментарий
19.06.2025 19:38 Ответить
З якого дива воююча країна витрачає половину всього свого бюджету 2.5 трлн.грн. на утримання безтолкового корумпованого до того ж зрадницького чиновницького апарату, а на війну за своє існування всього лише 450млрд.грн.? Чому немає справжнього оподаткування величезних доходів із надр (5% ренти це смішно у порівнянні з 70% у європейських країнах), де прогресивного оподаткування багатих? У США під час війни багатії сплачували понад 90% податку зі своїх доходів, в Україні привладні кремлівські мародери общипують до останньої нитки лише бідне малозабезпечене населення України через драконівські податки й комунальні тарифи
показать весь комментарий
20.06.2025 10:48 Ответить
Так а як русня перекриває потреби одним рекрутингом і мобілізацією 300 тисяч в 2023-ому, коли при цьому вона ще й наступає? Чи там просто 35 лямів "бойових виплат" не йдуть якомусь тиловому командиру у Львові?
показать весь комментарий
19.06.2025 13:37 Ответить
Гроші + патріотичне виховання
показать весь комментарий
19.06.2025 13:54 Ответить
Це тому що в русні моб. ресурс набагато набагато більший - тому вони можуть собі дозволити обходитися рекрутингом.

Це коли треба пояснити, як в них досі нема мобілізації. Коли треба поговорити про перспективи оцього всього, то моб ресурс у русні, звичайно, маленький.
показать весь комментарий
19.06.2025 14:11 Ответить
Это потому что пид.сы рекрутируют из: Мали, Сомали, ЦАР, Ирака, Непала, Узбекистана, Киргизстана, Таджикистана, Казахстана, КНДР, Ливии + колонии внутри "федерации".
А Украина только из Колумбии!
показать весь комментарий
19.06.2025 15:21 Ответить
"Поодинокі випадки, порушення, неправомірні дії є однозначно. Виявили, наказали, є Кодекс, є Закон, будь ласка, ті військовослужбовці повинні бути наказані за ті чи інші неправомірні дії" ні одного тцкуна не посадили, а цей розказує анекдоти...
показать весь комментарий
19.06.2025 13:38 Ответить
Мурло з Харкова, те що било вчителя, навіть на суді веде себе нагло і не визнає провину. Знає, що відмажуть.
показать весь комментарий
19.06.2025 13:46 Ответить
Якщо всіх так всіх, ментів, прокурорів, тцк, військові пенсіонери і ТД і тп..в так це не мобілізація в казна що.
показать весь комментарий
19.06.2025 13:39 Ответить
Посетите каждую семью, у которой кто-то попадал в ТЦК и становился инвалидом, умирал ( по различным причинам), пропадал вообще( потом находили мёртвым, в лучшем случае вообще находили) и расскажите им про законы, кодексы, перегибы на местах и кацапское ИПСО. Смотрите в глаза и рассказывайте за единичные случаи и сколько ТЦКунов осуждено.
показать весь комментарий
19.06.2025 13:41 Ответить
https://hromadske.ua/viyna/246627-nas-bilshe-ne-mozna-vesty-na-zabiy-dobrovolets-zi-ssha-zaiavyv-shcho-zupynyt-diialnist-svoho-**********#:~:text=%C2%AB-,%D0%9D%D0%B0%D1%81%20%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B9%C2%BB%3A%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%B7%D1%96%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%B2%2C%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%83,-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA https://hromadske.ua/viyna/246627-nas-bilshe-ne-mozna-vesty-na-zabiy-dobrovolets-zi-ssha-zaiavyv-shcho-zupynyt-diialnist-svoho-**********
Американський доброволець Раян О'Лірі, який є командиром роти Chosen Company у складі 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем, заявив, що припиняє діяльність підрозділу через неефективне управління українською армією.
показать весь комментарий
19.06.2025 13:47 Ответить
А цілий міністр взагалі ухилився дезертував з країни ..
Тілька американець "нам нічого не должен" а всі ці міністри, мєнияри, вожнкоми, тилові генерали, пенсіонери 45-47 років давали Присягу...
показать весь комментарий
19.06.2025 13:54 Ответить
так,якось цю історію з міністром уряду Зе тихенько зам'яли)
показать весь комментарий
19.06.2025 13:57 Ответить
Нехай Паламар краще вивчить критерії добровольця і порівняє із безнадійно корумпованим зрадницьким командуванням, призначеним фсбшною агентурою з ОП для початку.
"Якщо ти офіцер і читаєш це, або ти людина при владі - політичній чи будь-якій іншій - і це тебе злить, подивися на шість питань нижче. Якщо ти не проходиш хоча б на 75% - ти, швидше за все, і є проблема. Або проблема - це командування над тобою. На дворі 2025 рік - настав час, щоби разом із росіянами в полі померло і радянське мислення. Нас більше не можна вести на забій, обіцяючи мінімум і покладаючи наші життя в руки тих, кому байдуже.

. Я довіряю своєму командиру роти й впевнений, що він зробить усе можливе, щоб витягти мене з хрінової ситуації.

2. Я вірю, що командування діє в моїх інтересах під час планування оборони передових позицій.

3. Я знаю, що мої офіцери зроблять усе, щоб забрати мене з позиції, якщо виникнуть проблеми і росіяни зможуть закріпитися.

4. Перед кожною операцією я отримую всю необхідну інформацію про цілі й маю змогу надати зворотний зв'язок, щоб успішно виконати завдання.

5. Нам надають усю інформацію, необхідну для того, щоби не лише вести бій, а й витісняти російські сили.

6. Я вірю, що командування моєї бригади чи батальйону прийде мені на допомогу й зробить усе можливе, щоб витягти мене з поганої ситуації.

Якщо ви не отримуєте значно вище 75% позитивних відповідей на ці шість питань - ви не справляєтесь із командуванням і маєте бути негайно усунуті!

Проблема в Україні - не в нестачі людей. Основна проблема - у статусі "недоторканної касти", який ми надали офіцерам, і тій владі, яку вони мають. Якщо офіцер не розбирається в базових речах - хто, що, коли, де, чому (5W) - перед будь-яким бойовим завданням, хоч це оборона, хоч наступ, то він не повинен бути на посаді. Дуже часто провину звалюють на рядових, хоча насправді відповідальність лежить на командуванні. Жоден боєць не буде воювати за офіцера, в якого не вірить. Жоден боєць не піде вперед, знаючи, що командування його не прикриє. Це - війна на виснаження. І саме рядові мають більшу цінність, ніж офіцери, у будь-який день тижня, бо саме ми займаємо окопи, підвали, бойові позиції.

Настав час вирішити ці проблеми". Джерело: https://censor.net/ua/n3558282

Паламар, спочатку виріши проблеми у своєму корумпованому й зрадницькому кодлі, потім вже закликай до мобілізації.
показать весь комментарий
20.06.2025 11:11 Ответить
Поодиноки випадки? Как раз это массово,любой,кто начинает перечить тцк или вступать в спор с ними,сразу попадает в бусик насильно, Это факт.
показать весь комментарий
19.06.2025 13:44 Ответить
Трохи з історичних нарисів рос-укр війни.
Президент Володимир Зеленський заздалегідь знав про те, що український журналіст Дмитро Гордон записуватиме інтерв'ю з колишнім ватажком бойовиків «ДНР» Ігорем Гіркіним і так званою колишньою прокуроркою Криму Наталією Поклонською. Журналіст неодноразово наголошував, що інтерв'ю з Гіркіним та Поклонською, оприлюднені у травні 2020.
«Я вперше про це кажу: президент усе це знав за півтора місяця до реалізації. Він був посвячений у деталі операції», - зазначив Гордон.
показать весь комментарий
19.06.2025 13:45 Ответить
Поодинокі випадки, порушення, неправомірні дії є однозначно. Виявили, наказали, є Кодекс, є Закон, будь ласка, ті військовослужбовці повинні бути наказані за ті чи інші неправомірні дії", - Джерело: https://censor.net/ua/n3558782

І після розслідування цих "поодиноких неправомірних дій " -всі "ухилянти" виявлені і покарані .
А стосовно працівників тцк- це люди святіші Папи Римського які ніколи не були помічені в жодних гріхах, бо всі злочини - це московське іпсо .

В нас вже останні два роки немає ніякої мобілізації - останні два роки - в нас московитський рекрутинг 17 століття в найгіршому його варіанті - безправний солдат кріпак без права на звільнення. І Паламар - як член касти "армійських князків " , який не несе жодної відповідальності перед солдатами чи суспільством -і залежний від зеленої вертикалі - говорить не правду , а те ,що хоче чути від нього Зебанда розбійників

показать весь комментарий
19.06.2025 13:50 Ответить
А до чого ця новина, якщо мобілізація і так є? Може я щось пропустив?
показать весь комментарий
19.06.2025 13:51 Ответить
Думаю речь идёт о тотальной мобилизации, в том смысле что на фронт будут мести всех, абсолютно всех. Прокуроры, мусора и прочие квартальные циркачи это работники тыла.
показать весь комментарий
19.06.2025 14:00 Ответить
Ну то людей і не буде, бо вже всіх повигрібали. Але чому воювати мають бути саме миколи, а не бразильці, або індуси? За можливість обкатати свої збройні сили або ПВК в умовах реального конфлікту нам ще й будуть готові доплачувати... Якщо треба все одно вчити людину військовій справі - то нам немає різниці чи це останній носій українського генофонду, чи умовний африканець за гроші. Звідси питання: а кому вигідно щоб знищувались саме українці, і рекрутинг НЕ працював, і на кого працює наша зелена влада?
показать весь комментарий
19.06.2025 13:55 Ответить
Остаточно став зеленою хвойдою, схоже гроші йому не пахнуть.
показать весь комментарий
19.06.2025 14:04 Ответить
може треба берегти солдат , а не проводити шикування за 50 км від кордону ?
показать весь комментарий
19.06.2025 14:04 Ответить
Без шикування ніяк не можна. І без стройової підготовки теж. А ну як сирський буде приймати парад у мацкві....
показать весь комментарий
19.06.2025 14:53 Ответить
Поодинокі випадки? Чуть чаєм не поперхнувся. Поодинокій випадок - це моя історія.. Коли закінчиться війна , ви всі хто викрадає людей на вулицях будете відповідати перед людьми і перед законом. ВСІ. Починаючи від самого вонючего(натурально, бо бухають як свині) ТЦКшніка і закінчуючи міністрами - ворами , депутатами - хабарниками, та всіми іншими корупціионерами.. Є дуже велика надія , що більше всього спроситься з головного Херпідіста. За багато що, але в першу чергу за те в що він перетворив нашу країну.
показать весь комментарий
19.06.2025 14:16 Ответить
Не буде ніхто ні за що відповідати
показать весь комментарий
19.06.2025 14:18 Ответить
Це буде залежати ві того яка влада буде в Україні слідуюча. Та ще від того коли закінчиться війна і як закінчитьтся.
показать весь комментарий
19.06.2025 14:21 Ответить
Так - все залежатиме від того коли і чим все це скінчиться ...
показать весь комментарий
19.06.2025 14:24 Ответить
звісно, людині з такою посадою видніше, які такі поодинокі випадки та ІПСО. Віримо
показать весь комментарий
19.06.2025 14:25 Ответить
Віримо, але починати потрібно з багатих верхів і їх родичів чоловічого роду
показать весь комментарий
19.06.2025 14:53 Ответить
Так ТЦК не наказують, в тому і проблема. Наскільки я пам'ятаю - Ще жодного тцкшника не наказали за незаконну мобілізацію....
показать весь комментарий
19.06.2025 15:10 Ответить
Вже може пора силовикам воювати? Це ті, що в погонах, що під присягою, що все життя отримували високі зарплати, квартири, льготи, що існуть за рахунок платників податків, що фізично підготовлені і володіють зброєю. Чому силовики виловлюють цивільних і відправляють замість себе в окопи? Що не так з країною?
показать весь комментарий
19.06.2025 15:11 Ответить
Подивилась інтерв'ю, яке взяв Гордон у Калини. Прекрасна робота.
Після перегляду погоджуюсь зі Святославом, що мобілізація потрібна, і це правда. Ворог сам не піде. А якщо є перегиби - треба виправляти, а не знецінювати весь процес.
показать весь комментарий
19.06.2025 15:48 Ответить
А чого не додали ще його фразу із цього відрізку інтервью?

"«Чим жорсткіше працює ТЦК та СП, тим більше у мене людей», - зазначив Паламар."
показать весь комментарий
19.06.2025 20:32 Ответить
 
 