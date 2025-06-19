Мобилизация нужна, одним рекрутингом потребности не перекроешь, - заместитель командира "Азова" Паламар

Украине точно нужна мобилизация, поскольку рекрутинг не может перекрыть все потребности войска.

Об этом заявил в интервью Дмитрию Гордону заместитель командира полка "Азов" и Герой Украины Святослав Паламар, передает Цензор.НЕТ.

"Мобилизация нужна, это факт. Единственным рекрутингом не перекроешь потребности. ... Мобилизация нужна. Я считаю, что бывают преувеличения, неправильные вещи, которые делают работники ТЦК и СП. Но мне кажется, что они не такие массовые, как нам показывают. Возможно это подсветка, возможно это российская ИПСОшка разгоняет это все на своих платформах.

Единичные случаи, нарушения, неправомерные действия есть однозначно. Обнаружили, наказали, есть Кодекс, есть Закон, пожалуйста, те военнослужащие должны быть наказаны за те или иные неправомерные действия", - пояснил он.

По словам Паламара, должно все быть сбалансировано.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина в военной форме в присутствии двух полицейских нецензурно ругает женщину и бьет мужчину в Харькове. ВИДЕО