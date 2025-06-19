Мобілізація потрібна, одним рекрутингом не перекриєш потреби, - заступник командира "Азову" Паламар

Україні точно потрібна мобілізація, оскільки рекрутинг не може перекрити всі потреби війська.

Про це заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону заступник командира полку "Азов" та Герой України Святослав Паламар, передає Цензор.НЕТ.

"Мобілізація потрібна, це факт. Єдиним рекрутингом не перекриєш потреби. ... Мобілізація потрібна. Я вважаю, що бувають перебільшення, неправильні речі, які роблять працівники ТЦК та СП. Але мені здається, що вони не такі масові, як нам показують. Можливо це підсвічування, можливо це російська ІПСОшка розганяє це все на своїх платформах.

Поодинокі випадки, порушення, неправомірні дії є однозначно. Виявили, наказали, є Кодекс, є Закон, будь ласка, ті військовослужбовці повинні бути наказані за ті чи інші неправомірні дії", - пояснив він.

За словами Паламара, повинно все бути збалансовано.

