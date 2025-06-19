УКР
Новини Мобілізація в Україні
5 010 76

Мобілізація потрібна, одним рекрутингом не перекриєш потреби, - заступник командира "Азову" Паламар

Мобілізація в Україні. Що каже Святослав Паламар

Україні точно потрібна мобілізація, оскільки рекрутинг не може перекрити всі потреби війська.

Про це заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону заступник командира полку "Азов" та Герой України Святослав Паламар, передає Цензор.НЕТ.

"Мобілізація потрібна, це факт. Єдиним рекрутингом не перекриєш потреби. ... Мобілізація потрібна. Я вважаю, що бувають перебільшення, неправильні речі, які роблять працівники ТЦК та СП. Але мені здається, що вони не такі масові, як нам показують. Можливо це підсвічування, можливо це російська ІПСОшка розганяє це все на своїх платформах.

Поодинокі випадки, порушення, неправомірні дії є однозначно. Виявили, наказали, є Кодекс, є Закон, будь ласка, ті військовослужбовці повинні бути наказані за ті чи інші неправомірні дії", - пояснив він.

За словами Паламара, повинно все бути збалансовано. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловік у військовій формі у присутності двох поліцейських нецензурно лає жінку і б’є чоловіка у Харкові. ВIДЕО

Автор: 

мобілізація (3230) Азов (820) Рекрутинг (160) Паламар Святослав (6)
Топ коментарі
+22
Давай почнемо з синів нешанованих депутатів та міністрів суддів та їх блазнів.
показати весь коментар
19.06.2025 13:35 Відповісти
+20
Мобілізація вирішує питання тимчасової стабілізації фронту, але не вирішує стратегічну проблему зупинки ворога, бо русня тупо має більший моб. ресурс. Цю стратегічну проблему може вирішити створення ядерної, хімічної, біологічної та радіологічної зброї.
показати весь коментар
19.06.2025 13:36 Відповісти
+20
Мобілазція те, мобілізація се. А цей шановний пан не хоче розказати, як саме ми всі разом будемо латати діру в 500 мільярдів у бюджеті? В бусики всіх запхати мізків багато не треба (що і доказує сам факт існування поліції і ТЦК), а як з економікою бути? Бо з голою сракою, голодний якось не сильно і повоюєш. Але ж ці вояки-експерти про це мовчать, а в нас між іншим, вже почався дефолт... За чий рахунок війнушка буде?
показати весь коментар
19.06.2025 13:37 Відповісти
брись лапоть.
показати весь коментар
19.06.2025 14:06 Відповісти
Давай почнемо з синів нешанованих депутатів та міністрів суддів та їх блазнів.
показати весь коментар
19.06.2025 13:35 Відповісти
Той , хто закликає повернути синків "еліти" з закордону - той "агент *****" !
показати весь коментар
19.06.2025 14:03 Відповісти
А ще ждун і москальський агент - це ж очевидно.
показати весь коментар
19.06.2025 14:05 Відповісти
100%
показати весь коментар
19.06.2025 14:17 Відповісти
Поки ти будеш чекати на тих синків, то буряти вже будуть у твоїй хаті бавити твою жінку.
показати весь коментар
19.06.2025 16:43 Відповісти
Паламар: мобілізація потрібна! -А ви берете в Азов мобілізованих? -Звичайно,ні
показати весь коментар
19.06.2025 13:36 Відповісти
масла в мізки сирка потрібно залити, щоб бездарно не втрачати мобілізованих.
показати весь коментар
19.06.2025 13:36 Відповісти
Мобілізація вирішує питання тимчасової стабілізації фронту, але не вирішує стратегічну проблему зупинки ворога, бо русня тупо має більший моб. ресурс. Цю стратегічну проблему може вирішити створення ядерної, хімічної, біологічної та радіологічної зброї.
показати весь коментар
19.06.2025 13:36 Відповісти
Додайте до свого списку ще лазерну та тектонічну. Ідею дарую просто так, користуйтесь
Про психічну поки ще зарано говорити, прибережемо на майбутнє...
показати весь коментар
19.06.2025 13:43 Відповісти
До біса ваш сарказм, все перераховане ми можемо зробити. До речі, лазерна зброя нам також потрібна - щоб збивати шахеди, але ми сильно відстали в цьому напрямку.

Якщо вам не подобається мій варіант, запропонуйте свій!

Якщо вам не подобається мій варіант, запропонуйте свій!
показати весь коментар
19.06.2025 13:51 Відповісти
Чим особисто мені не подобається ваш варіант, я вже писав. Тільки натякніть про те, що Україна має намір розробляти біологічну зброю, і подивитеся на реакцію тих країн, котрі досі нам допомагають. Ви пропонуєте нереальні речі.
показати весь коментар
19.06.2025 14:45 Відповісти
>Ви пропонуєте нереальні речі.
Пропоную те, без чого ми рано чи пізно програємо, а нас усіх виріжуть.

>Тільки натякніть про те, що Україна має намір розробляти біологічну зброю, і подивитеся на реакцію тих країн, котрі досі нам допомагають.

1) Це можна робити таємно.
2) Так само продовжать допомагати, бо інакше ми програємо й використаємо весь арсенал зброї масового знищення - а це катастрофа. З точки зору теорії ігр краще допомагати нам, ніж так сильно ризикувати.
показати весь коментар
19.06.2025 14:56 Відповісти
Іран зараз "таємно" робить ядерну зброю. Новини читали?
показати весь коментар
19.06.2025 14:59 Відповісти
Я писав про таємні роботи зі створення біологічної зброї.

>Новини читали?

Читав. Досі продовжують працювати над створенням яз, молодці.
показати весь коментар
19.06.2025 15:06 Відповісти
"Досі продовжують працювати над створенням яз, молодці" - питань більше не маю, розважайтесь далі
показати весь коментар
19.06.2025 15:11 Відповісти
Ну, я вважаю що вони молодці, інші б сіли на пляшку після бомбардувань. іран, як країна, мені не подобається через їх допомогу русні, але як нація, яка переймається власними інтересами вони молодці.
показати весь коментар
19.06.2025 15:15 Відповісти
Ми наразі в гіршому становищі навіть, чим Іран, по зовнішнім і внутрішним причинам.
показати весь коментар
19.06.2025 15:33 Відповісти
З чого ви взагалі взяли, що хтось збирається "вирішувати стратегічну проблему зупинки ворога"? Хід розвитку подій справді спонукає вас робити подібні висновки?
показати весь коментар
19.06.2025 14:06 Відповісти
Для початку було б достатньо почати виробництво касетних снарядів, ракет с касетною начинкою, тощо. Касетні ********** як раз були придумані, щоб стримувати переважаючого по кількості ворога. Але зелені "менеджери" навіть звичайні снаряди і ракети не налагодили випуск за 3,5 роки...
показати весь коментар
19.06.2025 15:14 Відповісти
Це теж потрібно, але це не стратегічний рівень. русня завжди може створити ще більше "касетних снарядів, ракет с касетною начинкою, тощо" -- тому треба щось, що зробить окупацію України катастрофою. Чи будете ви їсти отруйні гриби? Ніт. Так ось Україна має стати настільки скаженою та небезпечною, щоб весь світ тиснув на русню, бо інакше буде велика біда для всіх.
показати весь коментар
19.06.2025 15:21 Відповісти
Більше нуля, що ми зараз виробляємо? Звісно русня можете створите касетних *********** більше нуля. Треба двигатися поступово. Спочатку тактичне, потім стратегічне. Ніхто не перестрибує. А стосовно того, що кацапи зможуть виробити більше, це не має великого значення, в тому і сенс. В тому сутність касетних ***********, що вони нівелюють різницю в кількості живої сили, бо б'ють по площині. Наприклад на площі 100 кв м знаходиться 10 українців, або 50 кацапів. А знищені будуть однаково.
показати весь коментар
19.06.2025 15:31 Відповісти
Мобілазція те, мобілізація се. А цей шановний пан не хоче розказати, як саме ми всі разом будемо латати діру в 500 мільярдів у бюджеті? В бусики всіх запхати мізків багато не треба (що і доказує сам факт існування поліції і ТЦК), а як з економікою бути? Бо з голою сракою, голодний якось не сильно і повоюєш. Але ж ці вояки-експерти про це мовчать, а в нас між іншим, вже почався дефолт... За чий рахунок війнушка буде?
показати весь коментар
19.06.2025 13:37 Відповісти
"Після нас хоч потоп"
показати весь коментар
19.06.2025 13:38 Відповісти
ну, так треба країну здати так, щоб не виникло підозр щодо Оманських домовленостей верхівки.
показати весь коментар
19.06.2025 13:50 Відповісти
Прийде кислоока ордда,,вона все вам залатає .І фінансові і т.з.фізіологічні і багато інших
показати весь коментар
19.06.2025 14:10 Відповісти
У мене у селі сти(Е)цьками дурачків називали.Ти часом не з них будеш?До тебе не прийдуть. Ти вчасно здриснув.
показати весь коментар
19.06.2025 15:29 Відповісти
Вже оце лякання бурятами якось приїлось, щось оригінальніше є?
показати весь коментар
19.06.2025 14:40 Відповісти
Є й оригіннальніше! Вони тебе так нагодують.що ригати будеш!
показати весь коментар
19.06.2025 15:25 Відповісти
Ні оригінальності, ні мізків - нічого зайвого)
показати весь коментар
19.06.2025 16:20 Відповісти
Пішло ти............!
показати весь коментар
19.06.2025 16:26 Відповісти
Та було б непогано поміняти тих, хто з 22-го і раніше. Хтось в посадку на три+ рочки, а я, так вже й бути - подумаю як "діру
показати весь коментар
19.06.2025 18:39 Відповісти
Не так все просто. Минулого року дефіцит бюджету був близько 200 мільярдів, і це було осінню. Зараз 500, і вже весною (на травень). Якщо динаміка збережеться - далі трильйон і вже в лютому наступного року. Скажемо так, це не просто хріновий сценарій, це просто *******. І так просто "так вже й бути - подумаю як "діру в 500 мільярдів" латати" не відмазатись, відгрібати будемо всі, і ті, хто на нулі (бо звідки ж зарплата, забезпечення візьметься), і ті, хто в тилу
показати весь коментар
19.06.2025 19:38 Відповісти
З якого дива воююча країна витрачає половину всього свого бюджету 2.5 трлн.грн. на утримання безтолкового корумпованого до того ж зрадницького чиновницького апарату, а на війну за своє існування всього лише 450млрд.грн.? Чому немає справжнього оподаткування величезних доходів із надр (5% ренти це смішно у порівнянні з 70% у європейських країнах), де прогресивного оподаткування багатих? У США під час війни багатії сплачували понад 90% податку зі своїх доходів, в Україні привладні кремлівські мародери общипують до останньої нитки лише бідне малозабезпечене населення України через драконівські податки й комунальні тарифи
показати весь коментар
20.06.2025 10:48 Відповісти
Так а як русня перекриває потреби одним рекрутингом і мобілізацією 300 тисяч в 2023-ому, коли при цьому вона ще й наступає? Чи там просто 35 лямів "бойових виплат" не йдуть якомусь тиловому командиру у Львові?
показати весь коментар
19.06.2025 13:37 Відповісти
Гроші + патріотичне виховання
показати весь коментар
19.06.2025 13:54 Відповісти
Це тому що в русні моб. ресурс набагато набагато більший - тому вони можуть собі дозволити обходитися рекрутингом.

Це коли треба пояснити, як в них досі нема мобілізації. Коли треба поговорити про перспективи оцього всього, то моб ресурс у русні, звичайно, маленький.
показати весь коментар
19.06.2025 14:11 Відповісти
Это потому что пид.сы рекрутируют из: Мали, Сомали, ЦАР, Ирака, Непала, Узбекистана, Киргизстана, Таджикистана, Казахстана, КНДР, Ливии + колонии внутри "федерации".
А Украина только из Колумбии!
показати весь коментар
19.06.2025 15:21 Відповісти
"Поодинокі випадки, порушення, неправомірні дії є однозначно. Виявили, наказали, є Кодекс, є Закон, будь ласка, ті військовослужбовці повинні бути наказані за ті чи інші неправомірні дії" ні одного тцкуна не посадили, а цей розказує анекдоти...
показати весь коментар
19.06.2025 13:38 Відповісти
Мурло з Харкова, те що било вчителя, навіть на суді веде себе нагло і не визнає провину. Знає, що відмажуть.
показати весь коментар
19.06.2025 13:46 Відповісти
Якщо всіх так всіх, ментів, прокурорів, тцк, військові пенсіонери і ТД і тп..в так це не мобілізація в казна що.
показати весь коментар
19.06.2025 13:39 Відповісти
Посетите каждую семью, у которой кто-то попадал в ТЦК и становился инвалидом, умирал ( по различным причинам), пропадал вообще( потом находили мёртвым, в лучшем случае вообще находили) и расскажите им про законы, кодексы, перегибы на местах и кацапское ИПСО. Смотрите в глаза и рассказывайте за единичные случаи и сколько ТЦКунов осуждено.
показати весь коментар
19.06.2025 13:41 Відповісти
https://hromadske.ua/viyna/246627-nas-bilshe-ne-mozna-vesty-na-zabiy-dobrovolets-zi-ssha-zaiavyv-shcho-zupynyt-diialnist-svoho-**********#:~:text=%C2%AB-,%D0%9D%D0%B0%D1%81%20%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%B9%C2%BB%3A%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%B7%D1%96%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%B2%2C%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%83,-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA https://hromadske.ua/viyna/246627-nas-bilshe-ne-mozna-vesty-na-zabiy-dobrovolets-zi-ssha-zaiavyv-shcho-zupynyt-diialnist-svoho-**********
Американський доброволець Раян О'Лірі, який є командиром роти Chosen Company у складі 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем, заявив, що припиняє діяльність підрозділу через неефективне управління українською армією.
показати весь коментар
19.06.2025 13:47 Відповісти
А цілий міністр взагалі ухилився дезертував з країни ..
Тілька американець "нам нічого не должен" а всі ці міністри, мєнияри, вожнкоми, тилові генерали, пенсіонери 45-47 років давали Присягу...
показати весь коментар
19.06.2025 13:54 Відповісти
так,якось цю історію з міністром уряду Зе тихенько зам'яли)
показати весь коментар
19.06.2025 13:57 Відповісти
Нехай Паламар краще вивчить критерії добровольця і порівняє із безнадійно корумпованим зрадницьким командуванням, призначеним фсбшною агентурою з ОП для початку.
"Якщо ти офіцер і читаєш це, або ти людина при владі - політичній чи будь-якій іншій - і це тебе злить, подивися на шість питань нижче. Якщо ти не проходиш хоча б на 75% - ти, швидше за все, і є проблема. Або проблема - це командування над тобою. На дворі 2025 рік - настав час, щоби разом із росіянами в полі померло і радянське мислення. Нас більше не можна вести на забій, обіцяючи мінімум і покладаючи наші життя в руки тих, кому байдуже.

. Я довіряю своєму командиру роти й впевнений, що він зробить усе можливе, щоб витягти мене з хрінової ситуації.

2. Я вірю, що командування діє в моїх інтересах під час планування оборони передових позицій.

3. Я знаю, що мої офіцери зроблять усе, щоб забрати мене з позиції, якщо виникнуть проблеми і росіяни зможуть закріпитися.

4. Перед кожною операцією я отримую всю необхідну інформацію про цілі й маю змогу надати зворотний зв'язок, щоб успішно виконати завдання.

5. Нам надають усю інформацію, необхідну для того, щоби не лише вести бій, а й витісняти російські сили.

6. Я вірю, що командування моєї бригади чи батальйону прийде мені на допомогу й зробить усе можливе, щоб витягти мене з поганої ситуації.

Якщо ви не отримуєте значно вище 75% позитивних відповідей на ці шість питань - ви не справляєтесь із командуванням і маєте бути негайно усунуті!

Проблема в Україні - не в нестачі людей. Основна проблема - у статусі "недоторканної касти", який ми надали офіцерам, і тій владі, яку вони мають. Якщо офіцер не розбирається в базових речах - хто, що, коли, де, чому (5W) - перед будь-яким бойовим завданням, хоч це оборона, хоч наступ, то він не повинен бути на посаді. Дуже часто провину звалюють на рядових, хоча насправді відповідальність лежить на командуванні. Жоден боєць не буде воювати за офіцера, в якого не вірить. Жоден боєць не піде вперед, знаючи, що командування його не прикриє. Це - війна на виснаження. І саме рядові мають більшу цінність, ніж офіцери, у будь-який день тижня, бо саме ми займаємо окопи, підвали, бойові позиції.

Настав час вирішити ці проблеми". Джерело: https://censor.net/ua/n3558282

Паламар, спочатку виріши проблеми у своєму корумпованому й зрадницькому кодлі, потім вже закликай до мобілізації.
показати весь коментар
20.06.2025 11:11 Відповісти
Поодиноки випадки? Как раз это массово,любой,кто начинает перечить тцк или вступать в спор с ними,сразу попадает в бусик насильно, Это факт.
показати весь коментар
19.06.2025 13:44 Відповісти
Трохи з історичних нарисів рос-укр війни.
Президент Володимир Зеленський заздалегідь знав про те, що український журналіст Дмитро Гордон записуватиме інтерв'ю з колишнім ватажком бойовиків «ДНР» Ігорем Гіркіним і так званою колишньою прокуроркою Криму Наталією Поклонською. Журналіст неодноразово наголошував, що інтерв'ю з Гіркіним та Поклонською, оприлюднені у травні 2020.
«Я вперше про це кажу: президент усе це знав за півтора місяця до реалізації. Він був посвячений у деталі операції», - зазначив Гордон.
показати весь коментар
19.06.2025 13:45 Відповісти
Поодинокі випадки, порушення, неправомірні дії є однозначно. Виявили, наказали, є Кодекс, є Закон, будь ласка, ті військовослужбовці повинні бути наказані за ті чи інші неправомірні дії", - Джерело: https://censor.net/ua/n3558782

І після розслідування цих "поодиноких неправомірних дій " -всі "ухилянти" виявлені і покарані .
А стосовно працівників тцк- це люди святіші Папи Римського які ніколи не були помічені в жодних гріхах, бо всі злочини - це московське іпсо .

В нас вже останні два роки немає ніякої мобілізації - останні два роки - в нас московитський рекрутинг 17 століття в найгіршому його варіанті - безправний солдат кріпак без права на звільнення. І Паламар - як член касти "армійських князків " , який не несе жодної відповідальності перед солдатами чи суспільством -і залежний від зеленої вертикалі - говорить не правду , а те ,що хоче чути від нього Зебанда розбійників

показати весь коментар
19.06.2025 13:50 Відповісти
А до чого ця новина, якщо мобілізація і так є? Може я щось пропустив?
показати весь коментар
19.06.2025 13:51 Відповісти
Думаю речь идёт о тотальной мобилизации, в том смысле что на фронт будут мести всех, абсолютно всех. Прокуроры, мусора и прочие квартальные циркачи это работники тыла.
показати весь коментар
19.06.2025 14:00 Відповісти
Ну то людей і не буде, бо вже всіх повигрібали. Але чому воювати мають бути саме миколи, а не бразильці, або індуси? За можливість обкатати свої збройні сили або ПВК в умовах реального конфлікту нам ще й будуть готові доплачувати... Якщо треба все одно вчити людину військовій справі - то нам немає різниці чи це останній носій українського генофонду, чи умовний африканець за гроші. Звідси питання: а кому вигідно щоб знищувались саме українці, і рекрутинг НЕ працював, і на кого працює наша зелена влада?
показати весь коментар
19.06.2025 13:55 Відповісти
Остаточно став зеленою хвойдою, схоже гроші йому не пахнуть.
показати весь коментар
19.06.2025 14:04 Відповісти
може треба берегти солдат , а не проводити шикування за 50 км від кордону ?
показати весь коментар
19.06.2025 14:04 Відповісти
Без шикування ніяк не можна. І без стройової підготовки теж. А ну як сирський буде приймати парад у мацкві....
показати весь коментар
19.06.2025 14:53 Відповісти
Поодинокі випадки? Чуть чаєм не поперхнувся. Поодинокій випадок - це моя історія.. Коли закінчиться війна , ви всі хто викрадає людей на вулицях будете відповідати перед людьми і перед законом. ВСІ. Починаючи від самого вонючего(натурально, бо бухають як свині) ТЦКшніка і закінчуючи міністрами - ворами , депутатами - хабарниками, та всіми іншими корупціионерами.. Є дуже велика надія , що більше всього спроситься з головного Херпідіста. За багато що, але в першу чергу за те в що він перетворив нашу країну.
показати весь коментар
19.06.2025 14:16 Відповісти
Не буде ніхто ні за що відповідати
показати весь коментар
19.06.2025 14:18 Відповісти
Це буде залежати ві того яка влада буде в Україні слідуюча. Та ще від того коли закінчиться війна і як закінчитьтся.
показати весь коментар
19.06.2025 14:21 Відповісти
Так - все залежатиме від того коли і чим все це скінчиться ...
показати весь коментар
19.06.2025 14:24 Відповісти
звісно, людині з такою посадою видніше, які такі поодинокі випадки та ІПСО. Віримо
показати весь коментар
19.06.2025 14:25 Відповісти
Віримо, але починати потрібно з багатих верхів і їх родичів чоловічого роду
показати весь коментар
19.06.2025 14:53 Відповісти
Так ТЦК не наказують, в тому і проблема. Наскільки я пам'ятаю - Ще жодного тцкшника не наказали за незаконну мобілізацію....
показати весь коментар
19.06.2025 15:10 Відповісти
Вже може пора силовикам воювати? Це ті, що в погонах, що під присягою, що все життя отримували високі зарплати, квартири, льготи, що існуть за рахунок платників податків, що фізично підготовлені і володіють зброєю. Чому силовики виловлюють цивільних і відправляють замість себе в окопи? Що не так з країною?
показати весь коментар
19.06.2025 15:11 Відповісти
Подивилась інтерв'ю, яке взяв Гордон у Калини. Прекрасна робота.
Після перегляду погоджуюсь зі Святославом, що мобілізація потрібна, і це правда. Ворог сам не піде. А якщо є перегиби - треба виправляти, а не знецінювати весь процес.
показати весь коментар
19.06.2025 15:48 Відповісти
А чого не додали ще його фразу із цього відрізку інтервью?

"«Чим жорсткіше працює ТЦК та СП, тим більше у мене людей», - зазначив Паламар."
показати весь коментар
19.06.2025 20:32 Відповісти
 
 