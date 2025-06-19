Мобілізація потрібна, одним рекрутингом не перекриєш потреби, - заступник командира "Азову" Паламар
Україні точно потрібна мобілізація, оскільки рекрутинг не може перекрити всі потреби війська.
Про це заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону заступник командира полку "Азов" та Герой України Святослав Паламар, передає Цензор.НЕТ.
"Мобілізація потрібна, це факт. Єдиним рекрутингом не перекриєш потреби. ... Мобілізація потрібна. Я вважаю, що бувають перебільшення, неправильні речі, які роблять працівники ТЦК та СП. Але мені здається, що вони не такі масові, як нам показують. Можливо це підсвічування, можливо це російська ІПСОшка розганяє це все на своїх платформах.
Поодинокі випадки, порушення, неправомірні дії є однозначно. Виявили, наказали, є Кодекс, є Закон, будь ласка, ті військовослужбовці повинні бути наказані за ті чи інші неправомірні дії", - пояснив він.
За словами Паламара, повинно все бути збалансовано.
Про психічну поки ще зарано говорити, прибережемо на майбутнє...
Якщо вам не подобається мій варіант, запропонуйте свій!
Пропоную те, без чого ми рано чи пізно програємо, а нас усіх виріжуть.
>Тільки натякніть про те, що Україна має намір розробляти біологічну зброю, і подивитеся на реакцію тих країн, котрі досі нам допомагають.
1) Це можна робити таємно.
2) Так само продовжать допомагати, бо інакше ми програємо й використаємо весь арсенал зброї масового знищення - а це катастрофа. З точки зору теорії ігр краще допомагати нам, ніж так сильно ризикувати.
>Новини читали?
Читав. Досі продовжують працювати над створенням яз, молодці.
Це коли треба пояснити, як в них досі нема мобілізації. Коли треба поговорити про перспективи оцього всього, то моб ресурс у русні, звичайно, маленький.
А Украина только из Колумбии!
Американський доброволець Раян О'Лірі, який є командиром роти Chosen Company у складі 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем, заявив, що припиняє діяльність підрозділу через неефективне управління українською армією.
ухиливсядезертував з країни ..
Тілька американець "нам нічого не должен" а всі ці міністри, мєнияри, вожнкоми, тилові генерали, пенсіонери 45-47 років давали Присягу...
"Якщо ти офіцер і читаєш це, або ти людина при владі - політичній чи будь-якій іншій - і це тебе злить, подивися на шість питань нижче. Якщо ти не проходиш хоча б на 75% - ти, швидше за все, і є проблема. Або проблема - це командування над тобою. На дворі 2025 рік - настав час, щоби разом із росіянами в полі померло і радянське мислення. Нас більше не можна вести на забій, обіцяючи мінімум і покладаючи наші життя в руки тих, кому байдуже.
. Я довіряю своєму командиру роти й впевнений, що він зробить усе можливе, щоб витягти мене з хрінової ситуації.
2. Я вірю, що командування діє в моїх інтересах під час планування оборони передових позицій.
3. Я знаю, що мої офіцери зроблять усе, щоб забрати мене з позиції, якщо виникнуть проблеми і росіяни зможуть закріпитися.
4. Перед кожною операцією я отримую всю необхідну інформацію про цілі й маю змогу надати зворотний зв'язок, щоб успішно виконати завдання.
5. Нам надають усю інформацію, необхідну для того, щоби не лише вести бій, а й витісняти російські сили.
6. Я вірю, що командування моєї бригади чи батальйону прийде мені на допомогу й зробить усе можливе, щоб витягти мене з поганої ситуації.
Якщо ви не отримуєте значно вище 75% позитивних відповідей на ці шість питань - ви не справляєтесь із командуванням і маєте бути негайно усунуті!
Проблема в Україні - не в нестачі людей. Основна проблема - у статусі "недоторканної касти", який ми надали офіцерам, і тій владі, яку вони мають. Якщо офіцер не розбирається в базових речах - хто, що, коли, де, чому (5W) - перед будь-яким бойовим завданням, хоч це оборона, хоч наступ, то він не повинен бути на посаді. Дуже часто провину звалюють на рядових, хоча насправді відповідальність лежить на командуванні. Жоден боєць не буде воювати за офіцера, в якого не вірить. Жоден боєць не піде вперед, знаючи, що командування його не прикриє. Це - війна на виснаження. І саме рядові мають більшу цінність, ніж офіцери, у будь-який день тижня, бо саме ми займаємо окопи, підвали, бойові позиції.
Настав час вирішити ці проблеми". Джерело: https://censor.net/ua/n3558282
Паламар, спочатку виріши проблеми у своєму корумпованому й зрадницькому кодлі, потім вже закликай до мобілізації.
Президент Володимир Зеленський заздалегідь знав про те, що український журналіст Дмитро Гордон записуватиме інтерв'ю з колишнім ватажком бойовиків «ДНР» Ігорем Гіркіним і так званою колишньою прокуроркою Криму Наталією Поклонською. Журналіст неодноразово наголошував, що інтерв'ю з Гіркіним та Поклонською, оприлюднені у травні 2020.
«Я вперше про це кажу: президент усе це знав за півтора місяця до реалізації. Він був посвячений у деталі операції», - зазначив Гордон.
І після розслідування цих "поодиноких неправомірних дій " -всі "ухилянти" виявлені і покарані .
А стосовно працівників тцк- це люди святіші Папи Римського які ніколи не були помічені в жодних гріхах, бо всі злочини - це московське іпсо .
В нас вже останні два роки немає ніякої мобілізації - останні два роки - в нас московитський рекрутинг 17 століття в найгіршому його варіанті - безправний солдат кріпак без права на звільнення. І Паламар - як член касти "армійських князків " , який не несе жодної відповідальності перед солдатами чи суспільством -і залежний від зеленої вертикалі - говорить не правду , а те ,що хоче чути від нього Зебанда розбійників
Після перегляду погоджуюсь зі Святославом, що мобілізація потрібна, і це правда. Ворог сам не піде. А якщо є перегиби - треба виправляти, а не знецінювати весь процес.
"«Чим жорсткіше працює ТЦК та СП, тим більше у мене людей», - зазначив Паламар."