"Ми втратили більше людей через погане керівництво та радянське мислення, ніж від прямих дій Росії", - доброволець зі США О’Лірі

доброволець з США Раян О’Лірі

Американський доброволець Раян О'Лірі, командир Chosen Company заявив, що припиняє діяльність підрозділу через неякісне командування. Військовий також висловив свою думку, щодо якості офіцерського складу ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄвроМайдан.

"Повторю ще раз: як солдат із лютого 2022 року, я стверджую, що ми втратили більше людей через погане керівництво та радянське мислення, ніж від прямих дій Росії.

Офіцерський корпус України поводиться як кастова система недоторканних або "армійських князів". Замість того, щоб дбати про нормальні умови життя солдатів, більшість керівництва більше турбується про наявність душу, приватної кімнати тощо. Ця система дозволяє некомпетентним офіцерам не лише уникати відповідальності, але й отримувати підвищення чи переводитися на інші посади, щоби уникнути паперової тяганини або щоб командир бригади чи батальйону, який їх призначив, не мав потреби знижувати в званні друзів чи розбиратися з наслідками. Така система кумівства має прямий вплив на ситуацію на передовій.

Реальний приклад — 59-та бригада. Після того як Сухаревського перевели до СБС, командування передали Шевчуку. У перші два місяці свого командування він відправляв офіцерів розвідки в штурмові дії, що призвело до загибелі та важких поранень серед тих, хто не мав жодного стосунку до бойових операцій. Це підірвало не лише моральний дух, а й ефективність підрозділу. Він відправляв солдатів на недосяжні позиції без жодної надії на підкріплення або навіть на виживання. Понад 16 місяців знадобилося, щоб його зняли з посади. 16 місяців рішень, які коштували десяткам, а можливо й сотням людей життя. Такі ситуації — частина проблеми у Сухопутних військах України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перевірка виявила у 59-й бригаді рішення керівництва, які можуть негативно впливати на хід виконання бойових завдань, - Військова служба правопорядку

Корпус сержантів не був належним чином сформований із початку повномасштабної війни у 2022 році, а офіцерський корпус продовжує жити за радянськими шаблонами, де провали прикриваються, а платять за це солдати. Ми проливаємо кров за Україну, ми вмираємо за Україну, ми боремося заради наших дітей, дружин, синів і дочок — у той час як офіцери, яким байдуже, які не мають мотивації, не мають права командувати, продовжують робити помилки, що ведуть до безглуздих смертей. Я не можу говорити про рівень вище батальйону, але враховуючи останні заяви офіцерів, які намагалися змінити систему та були змушені подати у відставку — це має стати сигналом для тих, хто при владі.

Потрібні зміни, якщо ми хочемо зберегти свободу наступного покоління, українську ідентичність і продовжити шлях до демократії. За нинішніх темпів ці офіцери й надалі заповнюватимуть кладовища хоробрими, мужніми українцями без жодної обґрунтованої причини. Саме тому я більше не поведу хоробрих чоловіків і жінок у саме пекло бою, якщо не знатиму, що в тилу є офіцер, якому не байдуже наше життя й який хоче виконати місію разом із нами.

Найцінніше, що ми маємо — це наші люди, наш розум, наша здатність мислити. Ми повинні закарбувати віру в те, що люди важливіші за метри й медалі — наразі цього, на жаль, немає. Серед нас є м’ясники, серед нас є виродки, і ці офіцери мають бути негайно усунуті, якщо ми хочемо перемогти в цій війні і зберегти нашу державу.

Якщо ти офіцер і читаєш це, або ти людина при владі — політичній чи будь-якій іншій — і це тебе злить, подивися на шість питань нижче. Якщо ти не проходиш хоча б на 75% — ти, швидше за все, і є проблема. Або проблема — це командування над тобою.  На дворі 2025 рік — настав час, щоби разом із росіянами в полі померло і радянське мислення. Нас більше не можна вести на забій, обіцяючи мінімум і покладаючи наші життя в руки тих, кому байдуже.

Читайте також: Сирському та Зеленському не сподобалися мої ухвалені рішення на Покровському напрямку, - екскомандир 59 ОШБр Шевчук про імовірні причини відставки

1. Я довіряю своєму командиру роти й впевнений, що він зробить усе можливе, щоб витягти мене з хрінової ситуації.

2. Я вірю, що командування діє в моїх інтересах під час планування оборони передових позицій.

3. Я знаю, що мої офіцери зроблять усе, щоб забрати мене з позиції, якщо виникнуть проблеми і росіяни зможуть закріпитися.

4. Перед кожною операцією я отримую всю необхідну інформацію про цілі й маю змогу надати зворотний зв’язок, щоб успішно виконати завдання.

5. Нам надають усю інформацію, необхідну для того, щоби не лише вести бій, а й витісняти російські сили.

6. Я вірю, що командування моєї бригади чи батальйону прийде мені на допомогу й зробить усе можливе, щоб витягти мене з поганої ситуації.

Якщо ви не отримуєте значно вище 75% позитивних відповідей на ці шість питань — ви не справляєтесь із командуванням і маєте бути негайно усунуті.

Ось одна з причин, чому я вирішив закрити "Chosen Роту". Це суперечить моїм переконанням і цінностям — вести людей на забій без жодної причини. Це суперечить моїм принципам — воювати без належної інформації. І це суперечить моїй суті — відправляти людей у бій, не маючи всієї необхідної інформації для виконання завдання.

Ця проблема існує в Україні ще з 2022 року. Офіцери часто більше дбають про нагороди, про особисту вигоду, про що завгодно, тільки не про завдання, яке стоїть перед нами: вступити в бій, знищити й перемогти ворога. Хоча мені й траплялися достойні командири на деяких рівнях, завжди знаходилися ті, хто не лише не покращував ситуацію, а ще й наражав людей на смерть — або рано чи пізно це зробить.

Також читайте: Іноземці зможуть служити на офіцерських посадах у ЗСУ: Зеленський підписав закон

Проблема в Україні — не в нестачі людей. Основна проблема — у статусі "недоторканної касти", який ми надали офіцерам, і тій владі, яку вони мають. Якщо офіцер не розбирається в базових речах — хто, що, коли, де, чому (5W) — перед будь-яким бойовим завданням, хоч це оборона, хоч наступ, то він не повинен бути на посаді. Дуже часто провину звалюють на рядових, хоча насправді відповідальність лежить на командуванні. Жоден боєць не буде воювати за офіцера, в якого не вірить. Жоден боєць не піде вперед, знаючи, що командування його не прикриє. Це — війна на виснаження. І саме рядові мають більшу цінність, ніж офіцери, у будь-який день тижня, бо саме ми займаємо окопи, підвали, бойові позиції.

Настав час вирішити ці проблеми", - зазначив О'Лірі.

+64
Кожне слово то ПРАВДА!!! Українські солдати зашугані командуванням, навіть поскаржитись нема сенсу! А починається все з бусифікації, якщо права цивільних порушуються уявіть ступінь рабства у війську!
показати весь коментар
16.06.2025 22:40 Відповісти
+58
Це вже другий за останній місяць. Цього теж визнають "недисциплінованим"? Чи може нарешті будуть якісь зміни?
показати весь коментар
16.06.2025 22:41 Відповісти
+41
Яка ганьба... Вже іноземці про це говорять, а всім все пофіг. І після цього вони будуть розповідати про те, що люди до війська йти не хочуть? Йти до кого? До отаких "командирів"?
показати весь коментар
16.06.2025 22:45 Відповісти
Коментувати
Сторінка 2 з 2
Безтолкове чмо, яке іменує себе президентом та верховним головкомом є головною проблемою у виживанні країни та її народу. З цим обкуреним мудаком не буде жодних успіхів ні вчому. Невже це так важко збагнути! Ішак свідомо веде країну до повного краху, бо тільки в такому хаосі воно буде прикриватись воєнним станом, щоб потріпатись ще трохи при владі та уникати покарання за свої числені злочини проти країни та народу.
показати весь коментар
17.06.2025 05:51 Відповісти
Поки буде зєля гадити, поки Україна буде програвати, і зрештою програє війну. Негайно потрібні вибори і зєлю на довічне з конфіскацією(разом з його шоблою).
показати весь коментар
17.06.2025 05:59 Відповісти
Ох как же он Прав.
показати весь коментар
17.06.2025 06:44 Відповісти
Золоті слова,добавити нічого, Добре що в нього як в іноземця є можливість покинути цей кривавий бардак. Нажаль у хлопців наших такої можливості немає.
показати весь коментар
17.06.2025 08:54 Відповісти
Бо іноземці це люди, а слуги каламойші зробили з українців рабів
показати весь коментар
18.06.2025 00:20 Відповісти
поки буде Сирський і такі як він - нічого не зміниться (як командир роти говорю)...
якщо я не даю людей, їх забирають "через мою голову"
показати весь коментар
17.06.2025 10:10 Відповісти
100% підтримую!! На жаль, контрактні офіцери дійсно не воюють, а "лежать" на посадах, як вони самі про це говорять і шукають місце,щоб прейти в корпус, ОК на вищу посаду. Війна- це просто заробіток, чесний, а в більшості, не дуже. Надії на зміни немає.
показати весь коментар
17.06.2025 10:16 Відповісти
Ні в якому разі не заклик, просто хочу почути думку. Є в мене знайомі хлопці зі штурмового підрозділу. Підрозділ дуже професійний, вмотивований, споряджений як космодесантники. Так от. Вони не виконують дебільних наказів. Тобто такі: "наказ відбити позиці? Ок, ми можемо. Але тільки по уставу. Розвідка, артпідготовка, ми штурмуємо, танки, на відбиті позиції одразу заходить піхота. Ні? Штурмуйте самі. Спробуєте щось нам зробити - всіх положимо і самі ляжемо". Так і воюють. Так от питання: такого не відбувається абсолютно всюди через наш менталітет, тобто неможливість діяти згуртовано для загального блага? Чи це просто технічно неможливо?
показати весь коментар
17.06.2025 12:33 Відповісти
Тому що згуртовані підрозділи розформовують і бійців розкидають по різних бригадах. Таких випадків мені відомо не один.
показати весь коментар
17.06.2025 20:46 Відповісти
Тоді це 100% цілеспрямований геноцид українських військових в догоду московському агресору від уруского головкома ЗСУ.
показати весь коментар
20.06.2025 12:03 Відповісти
Дивуюся що цей підрозділ ще не розформували. Або за ними хтось дуже впливовий сиоїть.
показати весь коментар
17.06.2025 20:47 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 