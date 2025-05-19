УКР
10 924 51

Сирському та Зеленському не сподобалися мої ухвалені рішення на Покровському напрямку, - екскомандир 59 ОШБр Шевчук про імовірні причини відставки

Богдан Шевчук

Командир 59 окремої штурмової бригади Сил безпілотних систем підполковник Богдан Шевчук підтвердив зняття з посади та озвучив можливу причину такого рішення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. 

Про це Шевчук повідомив у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, наказ про зняття його з посади командира 59 окремої штурмової бригади Сил безпілотних систем надійшов вночі 16 травня без попередження.

"Причиною могла бути напруга на Покровському напрямку. Бригади просто не витримують натиску противника. Був ризик оточення людей, я прийняв самостійне рішення про виведення особового складу з позицій. Це питання утримання населеного пункту. Якби це була позиція в посадці, то це б не відігравало таку ключову роль. Головнокомандувачу та президенту це не сподобалось і вирішили мене зняти з посади", - розповів Шевчук.

Рішення про зняття з посади ухвалив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, каже військовий. 

"Можливо, на його думку, я десь не впорався" - зауважив Шевчук і додав, що ситуація на Покровському напрямку дуже напружена.

Замість Богдана Шевчука командиром 59-ї ОШБр призначили Олександра Сака, який донедавна очолював 53 бригаду, а до цього 47 окрему механізованої бригади "Маґура".

Шевчук зазначив, що зараз він допомагає Саку увійти у курс справ.

"Я жив цією бригадою. Насправді в 59-й бригаді зараз сформована надпотужна команда і вона показує результати на полі бою. Бригада зараз ефективно воює проти 6 (російських, — ред.) бригад. Цьому потрібно не заважати. Тому намагаюсь якомога детальніше увести в курс справ нового командира бригади. Бригада у тяжких боях згуртувалася. Почали приймати правильні кадрові рішення. Я дуже задоволений роботою команди 59-ї бригади", - сказав він.

Екскомбриг зазначив, що у 59-й бригаді дуже мотивований особовий склад.

Водночас пресофіцер 59-ї бригади не підтвердив виданню усунення з посади Богдана Шевчука.

Там сказали, що офіційно той продовжує виконувати повноваження командира бригади й розпорядження про його звільнення немає.

Нагадаємо, раніше ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що у 59-й окремій штурмовій бригаді імені Якова Гандзюка, яка веде бої на Покровському напрямку, змінили командира - замість Богдана Шевчука призначили полковника Олександра Сака, який очолював 53 бригаду.

відставка 59 окрема мотопіхотна бригада ЗСУ Покровський район
Топ коментарі
+37
По факту коли звільнили Залужного та поставили Сирського ми щоденно відступаємо
19.05.2025 18:10 Відповісти
+35
ну вони поважають тільки тих хто їм дупу цілує та здає Україну
19.05.2025 18:03 Відповісти
+23
Я писал еще в конце 22\начале 23 года, когда только начали пиарить Сырского - "когда необразованный политик начинает в ручном режиме управлять армией - жди беды".
19.05.2025 18:16 Відповісти
ну вони поважають тільки тих хто їм дупу цілує та здає Україну
19.05.2025 18:03 Відповісти
2010 = 2019
19.05.2025 18:04 Відповісти
По факту коли звільнили Залужного та поставили Сирського ми щоденно відступаємо
19.05.2025 18:10 Відповісти
А в чиїх інтересах така стратегія
19.05.2025 18:22 Відповісти
Ух ти! Сьогодні зліплене на форумі.
Тепер порахуй скільки звільнили про Залужному і скільки при Сирському.
19.05.2025 18:49 Відповісти
Та ти шо?!.... Ту купу розбитої військової техніки, яка залишилась після відходу кацапів, понищили самі кацапи?
19.05.2025 19:07 Відповісти
А що ж сталося в Туреччині в березні? Посланці Зермака твердо пообіцяли виконати хотєлкі ху@ла, а той відповів "Добре, тоді я відвожу свої війська!" ?

Тільки якось цікаво він їх відвів, з ЧАСТИНИ окупованих після 24 лютого 2022 року.
19.05.2025 19:21 Відповісти
З одного села може і самі почали тікати, щоб, наприклад, не потрапити в оточення. Всі дороги на окупованих територіях Київської, Житомирської області були забиті саме роздовбаною технікою рашистів.
19.05.2025 19:40 Відповісти
Тобто жодного правдоподібного пояснення стосовно Туреччини.
19.05.2025 19:41 Відповісти
Ще фото березня 2022.
19.05.2025 19:10 Відповісти
Хвате брехати зе бобік
19.05.2025 19:08 Відповісти
ЗЕ лідор казав побачите буде покращення після зняття Залужного, ОЦЕ ВОНО і є ПОКРАЩЕННЯ 🤡
19.05.2025 19:27 Відповісти
Так він і не збрехав. Покращення є. Тільки він не уточнив для кого. А для людей ні. Для нього так, бо Залужний як кістка в горлі була.
19.05.2025 19:57 Відповісти
В якій ще армії світу, військові командири армії що воює, в інтернеті обговорюють свої призначення та звільнення з посад? Хтось, десь таке чув?
19.05.2025 18:11 Відповісти
Я писал еще в конце 22\начале 23 года, когда только начали пиарить Сырского - "когда необразованный политик начинает в ручном режиме управлять армией - жди беды".
19.05.2025 18:16 Відповісти
Чудік,а в якій ще армії її Главковерх здає території цілими областями,саботує ракетну та інші програми,заперечує напад ворога за день до нападу,розвалює військову розвідку,насичує контррозвідку ворожими агентам? Чим вас тільки роблять таких? Підозрюю,держаками від кацапських саперних лопат....
19.05.2025 18:18 Відповісти
Чудік то ти, тупоголове. Де ти був коли роззброювали країну 35 років, обирали всілякий непотріб в керівництво держави, всіляке лайно воровате? Клоуни на всіх посадах та злодюжки, хто за це голосував, марсіани? Такі як ти довбні й голосували. А тепер замість того щоб боронити державу, сруться в неті, хто з них кращий. Ракетну програму закрили, її закрили ще у 1994 році, тільки тоді це всіх влаштовувало, ну то тепер жеріть...
19.05.2025 21:06 Відповісти
Ну от звільнили Залужного, після того жодних звільнених українських територій більше року.
Ти задоволений? Якщо ні то чого розвонявся на комбрига? Маємо далі терпіти як терпільна русня і головне щоб мовчки?
19.05.2025 22:06 Відповісти
Залужний на пенсії, за станом здоровʼя, в нього все добре. Ви тут всі з розуму позізжали? Вами маніпулюють як дітьми, ну той так і треба.
19.05.2025 22:44 Відповісти
Звісно бубачкі та творожнікову не сподобалося виведення людей з оточення. Всіх на м'ясо. ТЦК ще натягає.
19.05.2025 18:12 Відповісти
********
19.05.2025 18:13 Відповісти
" Я жив цією бригадою.." Когось знайдуть кращого? Зеленський тільки лизоблюдів тримає біля себе, і виправдовує їх дії.
19.05.2025 18:14 Відповісти
Зеленському не сподобалось!!!
А Вава в цьому щось розуміє?
19.05.2025 18:15 Відповісти
ПОКИ БИДЛО КЕРУЄ УКРАЇНОЮ НІЧОГО ДОБРОГО НЕ БУДЕ !!!
19.05.2025 18:19 Відповісти
Так вава ж самий командний командувач, чого не розуміє, дєрмак підкаже
19.05.2025 18:21 Відповісти
Поставили Сака))) послухайте, шо там Маркус про нього розказував. Дуже цікаво))
19.05.2025 18:24 Відповісти
Якщо комбриг міняє третю бригаду і не йде на підвищення то справа не в бригадах а в комбригу, це ж очевидно.
19.05.2025 22:07 Відповісти
59-ка заслужила недобру славу 'м'ясної' за останній рік.
19.05.2025 18:36 Відповісти
Якщо читати щоденні звіти Генштабу, то найбільше атак ворога саме на Покровському напрямку.
В таких умовах там у нас могло бути мало втрат?
19.05.2025 18:42 Відповісти
Не схоже на дії м'ясника.
19.05.2025 18:51 Відповісти
Сырский уже просрал Бахмут
19.05.2025 18:37 Відповісти
Капець бригаді
19.05.2025 18:38 Відповісти
Командир, під командуванням якого підрозділ зміг зупинити успішний наступ окупантів і вже довгий час тримає фронт на гадважкій ділянці, невгодний двом нью-жуковим, недоміркам.
19.05.2025 18:38 Відповісти
* фронт на надважкій ділянці
19.05.2025 18:39 Відповісти
Втримав за рахунок великих втрат. Дуже багато бригад і батів прикомандировали до 59. Найбільша мясна бригада.По проханню Пташки Сирськи навіть комісію відправляв рік назад в цю бригаду. Хай не розказує що він дав вказівку вивести людей. Люди самі пішли. Цього командира всі знають. Я там служив руки йому не пожму.
19.05.2025 19:15 Відповісти
Чому саме зараз вони його зняли з посади?
19.05.2025 19:23 Відповісти
Щоб всіх собак за провали на цій ділянці повісти на іншого. Всі добре знають родинні звязки цього комбрига
19.05.2025 19:25 Відповісти
Сильно старається берегти людей. Правителям таке не подобається. Має здохнути максимальна кількість українців. Особливо тих хто пішов захищати країну від русні. Особливо тих хто пішов в 22-му, а значит добровільно, значит патріот - таких треба всіх винищити, або як мінімум не дати виховати своїх дітей.
Для цього і совок в армії. Колишні патріоти мають превиховаитсь і почати ненавидіти Україну.
19.05.2025 18:59 Відповісти
Так Бутусов з Пташкою ще рік назад просив звільнити цього комбрига за втрату Красногорівки. А тепер судячи з коментів він чуть не герой
19.05.2025 19:02 Відповісти
Перевірка 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка не виявила випадків видання злочинних наказів, але виявила "окремі факти управлінських рішень", які могли "негативно впливати" на виконання бойових завдань. Перевірка відбулась після скарги військової парамедикині з "Азовсталі" Катерини Поліщук (Пташки) на шалені втрати через дії командира бригади Богдана Шевчука.

Про це повідомила Військова служба правопорядку у ЗСУ, передає Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3501784
19.05.2025 19:33 Відповісти
Чоловіче та з цієї бригади в СЗЧ пішло стільки що 155 відпочиває. Всі про це знають
19.05.2025 19:37 Відповісти
Чомусь пішла тенденція звільняти командирів з українськими прізвищами , а на їх місце ставити москалів , жидів , татар невідомо яких .
19.05.2025 20:57 Відповісти
А Може кремлівський сирок розкаже чому зсу кожен день відступає!!!
19.05.2025 22:08 Відповісти
"Можливо, на його думку, я десь не впорався" - зауважив Шевчук і додав, що ситуація на Покровському напрямку дуже напружена".
Відвів свої підрозділи з під оточення на цьому напрямку?
"По факту коли звільнили Залужного та поставили Сирського ми щоденно відступаємо"
19.05.2025 22:17 Відповісти
 
 