Сирському та Зеленському не сподобалися мої ухвалені рішення на Покровському напрямку, - екскомандир 59 ОШБр Шевчук про імовірні причини відставки

Командир 59 окремої штурмової бригади Сил безпілотних систем підполковник Богдан Шевчук підтвердив зняття з посади та озвучив можливу причину такого рішення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це Шевчук повідомив у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, наказ про зняття його з посади командира 59 окремої штурмової бригади Сил безпілотних систем надійшов вночі 16 травня без попередження.

"Причиною могла бути напруга на Покровському напрямку. Бригади просто не витримують натиску противника. Був ризик оточення людей, я прийняв самостійне рішення про виведення особового складу з позицій. Це питання утримання населеного пункту. Якби це була позиція в посадці, то це б не відігравало таку ключову роль. Головнокомандувачу та президенту це не сподобалось і вирішили мене зняти з посади", - розповів Шевчук.

Рішення про зняття з посади ухвалив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, каже військовий.

"Можливо, на його думку, я десь не впорався" - зауважив Шевчук і додав, що ситуація на Покровському напрямку дуже напружена.

Замість Богдана Шевчука командиром 59-ї ОШБр призначили Олександра Сака, який донедавна очолював 53 бригаду, а до цього 47 окрему механізованої бригади "Маґура".

Шевчук зазначив, що зараз він допомагає Саку увійти у курс справ.

"Я жив цією бригадою. Насправді в 59-й бригаді зараз сформована надпотужна команда і вона показує результати на полі бою. Бригада зараз ефективно воює проти 6 (російських, — ред.) бригад. Цьому потрібно не заважати. Тому намагаюсь якомога детальніше увести в курс справ нового командира бригади. Бригада у тяжких боях згуртувалася. Почали приймати правильні кадрові рішення. Я дуже задоволений роботою команди 59-ї бригади", - сказав він.

Екскомбриг зазначив, що у 59-й бригаді дуже мотивований особовий склад.

Водночас пресофіцер 59-ї бригади не підтвердив виданню усунення з посади Богдана Шевчука.

Там сказали, що офіційно той продовжує виконувати повноваження командира бригади й розпорядження про його звільнення немає.

Нагадаємо, раніше ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що у 59-й окремій штурмовій бригаді імені Якова Гандзюка, яка веде бої на Покровському напрямку, змінили командира - замість Богдана Шевчука призначили полковника Олександра Сака, який очолював 53 бригаду.

