Сырскому и Зеленскому не понравились принятые мной решения на Покровском направлении, - экс-командир 59-й ОШБр Шевчук о вероятных причинах отставки

Богдан Шевчук

Командир 59-й отдельной штурмовой бригады Сил беспилотных систем подполковник Богдан Шевчук подтвердил снятие с должности и озвучил возможную причину такого решения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом Шевчук сообщил в комментарии Суспільному, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, приказ о снятии его с должности командира 59-й отдельной штурмовой бригады Сил беспилотных систем поступил ночью 16 мая без предупреждения.

"Причиной могло быть напряжение на Покровском направлении. Бригады просто не выдерживают натиска противника. Был риск окружения людей, я принял самостоятельное решение о выводе личного состава с позиций. Это вопрос удержания населенного пункта. Если бы это была позиция в посадке, то это бы не играло такую ключевую роль. Главнокомандующему и президенту это не понравилось и решили меня снять с должности", - рассказал Шевчук.

Решение о снятии с должности принял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, говорит военный.

"Возможно, по его мнению, я где-то не справился", - отметил Шевчук и добавил, что ситуация на Покровском направлении очень напряженная.

Вместо Богдана Шевчука командиром 59-й ОШБр назначили Александра Сака, который до недавнего времени возглавлял 53-ю бригаду, а до этого 47-ю отдельную механизированную бригаду "Магура".

Шевчук отметил, что сейчас он помогает Саку войти в курс дел.

"Я жил этой бригадой. На самом деле в 59-й бригаде сейчас сформирована сверхмощная команда и она показывает результаты на поле боя. Бригада сейчас эффективно воюет против 6 (российских. - Ред.) бригад. Этому нужно не мешать. Поэтому стараюсь как можно подробнее ввести в курс дел нового командира бригады. Бригада в тяжелых боях сплотилась. Начали принимать правильные кадровые решения. Я очень доволен работой команды 59-й бригады", - сказал он.

Экс-комбриг отметил, что в 59-й бригаде очень мотивированный личный состав.

В то же время пресс-офицер 59-й бригады не подтвердил изданию отстранение от должности Богдана Шевчука.

Там сказали, что официально тот продолжает выполнять полномочия командира бригады и распоряжения о его увольнении нет.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в 59-й отдельной штурмовой бригаде имени Якова Гандзюка, которая ведет бои на Покровском направлении, сменили командира - вместо Богдана Шевчука назначили полковника Александра Сака, который возглавлял 53-ю бригаду.

По факту коли звільнили Залужного та поставили Сирського ми щоденно відступаємо
19.05.2025 18:10 Ответить
ну вони поважають тільки тих хто їм дупу цілує та здає Україну
19.05.2025 18:03 Ответить
Я писал еще в конце 22\начале 23 года, когда только начали пиарить Сырского - "когда необразованный политик начинает в ручном режиме управлять армией - жди беды".
19.05.2025 18:16 Ответить
ну вони поважають тільки тих хто їм дупу цілує та здає Україну
19.05.2025 18:03 Ответить
2010 = 2019
19.05.2025 18:04 Ответить
По факту коли звільнили Залужного та поставили Сирського ми щоденно відступаємо
19.05.2025 18:10 Ответить
А в чиїх інтересах така стратегія
19.05.2025 18:22 Ответить
Ух ти! Сьогодні зліплене на форумі.
Тепер порахуй скільки звільнили про Залужному і скільки при Сирському.
19.05.2025 18:49 Ответить
Та ти шо?!.... Ту купу розбитої військової техніки, яка залишилась після відходу кацапів, понищили самі кацапи?
19.05.2025 19:07 Ответить
А що ж сталося в Туреччині в березні? Посланці Зермака твердо пообіцяли виконати хотєлкі ху@ла, а той відповів "Добре, тоді я відвожу свої війська!" ?

Тільки якось цікаво він їх відвів, з ЧАСТИНИ окупованих після 24 лютого 2022 року.
19.05.2025 19:21 Ответить
З одного села може і самі почали тікати, щоб, наприклад, не потрапити в оточення. Всі дороги на окупованих територіях Київської, Житомирської області були забиті саме роздовбаною технікою рашистів.
19.05.2025 19:40 Ответить
Тобто жодного правдоподібного пояснення стосовно Туреччини.
19.05.2025 19:41 Ответить
Ще фото березня 2022.
19.05.2025 19:10 Ответить
Хвате брехати зе бобік
19.05.2025 19:08 Ответить
ЗЕ лідор казав побачите буде покращення після зняття Залужного, ОЦЕ ВОНО і є ПОКРАЩЕННЯ 🤡
19.05.2025 19:27 Ответить
Так він і не збрехав. Покращення є. Тільки він не уточнив для кого. А для людей ні. Для нього так, бо Залужний як кістка в горлі була.
показать весь комментарий
В якій ще армії світу, військові командири армії що воює, в інтернеті обговорюють свої призначення та звільнення з посад? Хтось, десь таке чув?
показать весь комментарий
Я писал еще в конце 22\начале 23 года, когда только начали пиарить Сырского - "когда необразованный политик начинает в ручном режиме управлять армией - жди беды".
19.05.2025 18:16 Ответить
Чудік,а в якій ще армії її Главковерх здає території цілими областями,саботує ракетну та інші програми,заперечує напад ворога за день до нападу,розвалює військову розвідку,насичує контррозвідку ворожими агентам? Чим вас тільки роблять таких? Підозрюю,держаками від кацапських саперних лопат....
19.05.2025 18:18 Ответить
Чудік то ти, тупоголове. Де ти був коли роззброювали країну 35 років, обирали всілякий непотріб в керівництво держави, всіляке лайно воровате? Клоуни на всіх посадах та злодюжки, хто за це голосував, марсіани? Такі як ти довбні й голосували. А тепер замість того щоб боронити державу, сруться в неті, хто з них кращий. Ракетну програму закрили, її закрили ще у 1994 році, тільки тоді це всіх влаштовувало, ну то тепер жеріть...
19.05.2025 21:06 Ответить
Ну от звільнили Залужного, після того жодних звільнених українських територій більше року.
Ти задоволений? Якщо ні то чого розвонявся на комбрига? Маємо далі терпіти як терпільна русня і головне щоб мовчки?
19.05.2025 22:06 Ответить
Залужний на пенсії, за станом здоровʼя, в нього все добре. Ви тут всі з розуму позізжали? Вами маніпулюють як дітьми, ну той так і треба.
19.05.2025 22:44 Ответить
Звісно бубачкі та творожнікову не сподобалося виведення людей з оточення. Всіх на м'ясо. ТЦК ще натягає.
показать весь комментарий
********
19.05.2025 18:13 Ответить
" Я жив цією бригадою.." Когось знайдуть кращого? Зеленський тільки лизоблюдів тримає біля себе, і виправдовує їх дії.
19.05.2025 18:14 Ответить
Зеленському не сподобалось!!!
А Вава в цьому щось розуміє?
19.05.2025 18:15 Ответить
ПОКИ БИДЛО КЕРУЄ УКРАЇНОЮ НІЧОГО ДОБРОГО НЕ БУДЕ !!!
19.05.2025 18:19 Ответить
Так вава ж самий командний командувач, чого не розуміє, дєрмак підкаже
показать весь комментарий
Поставили Сака))) послухайте, шо там Маркус про нього розказував. Дуже цікаво))
19.05.2025 18:24 Ответить
Якщо комбриг міняє третю бригаду і не йде на підвищення то справа не в бригадах а в комбригу, це ж очевидно.
19.05.2025 22:07 Ответить
59-ка заслужила недобру славу 'м'ясної' за останній рік.
19.05.2025 18:36 Ответить
Якщо читати щоденні звіти Генштабу, то найбільше атак ворога саме на Покровському напрямку.
В таких умовах там у нас могло бути мало втрат?
19.05.2025 18:42 Ответить
Не схоже на дії м'ясника.
19.05.2025 18:51 Ответить
Сырский уже просрал Бахмут
19.05.2025 18:37 Ответить
Капець бригаді
19.05.2025 18:38 Ответить
Командир, під командуванням якого підрозділ зміг зупинити успішний наступ окупантів і вже довгий час тримає фронт на гадважкій ділянці, невгодний двом нью-жуковим, недоміркам.
19.05.2025 18:38 Ответить
* фронт на надважкій ділянці
19.05.2025 18:39 Ответить
Втримав за рахунок великих втрат. Дуже багато бригад і батів прикомандировали до 59. Найбільша мясна бригада.По проханню Пташки Сирськи навіть комісію відправляв рік назад в цю бригаду. Хай не розказує що він дав вказівку вивести людей. Люди самі пішли. Цього командира всі знають. Я там служив руки йому не пожму.
19.05.2025 19:15 Ответить
Чому саме зараз вони його зняли з посади?
19.05.2025 19:23 Ответить
Щоб всіх собак за провали на цій ділянці повісти на іншого. Всі добре знають родинні звязки цього комбрига
показать весь комментарий
Сильно старається берегти людей. Правителям таке не подобається. Має здохнути максимальна кількість українців. Особливо тих хто пішов захищати країну від русні. Особливо тих хто пішов в 22-му, а значит добровільно, значит патріот - таких треба всіх винищити, або як мінімум не дати виховати своїх дітей.
Для цього і совок в армії. Колишні патріоти мають превиховаитсь і почати ненавидіти Україну.
19.05.2025 18:59 Ответить
Так Бутусов з Пташкою ще рік назад просив звільнити цього комбрига за втрату Красногорівки. А тепер судячи з коментів він чуть не герой
19.05.2025 19:02 Ответить
Перевірка 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка не виявила випадків видання злочинних наказів, але виявила "окремі факти управлінських рішень", які могли "негативно впливати" на виконання бойових завдань. Перевірка відбулась після скарги військової парамедикині з "Азовсталі" Катерини Поліщук (Пташки) на шалені втрати через дії командира бригади Богдана Шевчука.

Про це повідомила Військова служба правопорядку у ЗСУ, передає Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3501784
19.05.2025 19:33 Ответить
Чоловіче та з цієї бригади в СЗЧ пішло стільки що 155 відпочиває. Всі про це знають
19.05.2025 19:37 Ответить
Чомусь пішла тенденція звільняти командирів з українськими прізвищами , а на їх місце ставити москалів , жидів , татар невідомо яких .
19.05.2025 20:57 Ответить
А Може кремлівський сирок розкаже чому зсу кожен день відступає!!!
19.05.2025 22:08 Ответить
"Можливо, на його думку, я десь не впорався" - зауважив Шевчук і додав, що ситуація на Покровському напрямку дуже напружена".
Відвів свої підрозділи з під оточення на цьому напрямку?
"По факту коли звільнили Залужного та поставили Сирського ми щоденно відступаємо"
19.05.2025 22:17 Ответить
 
 