Сырскому и Зеленскому не понравились принятые мной решения на Покровском направлении, - экс-командир 59-й ОШБр Шевчук о вероятных причинах отставки

Командир 59-й отдельной штурмовой бригады Сил беспилотных систем подполковник Богдан Шевчук подтвердил снятие с должности и озвучил возможную причину такого решения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом Шевчук сообщил в комментарии Суспільному, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, приказ о снятии его с должности командира 59-й отдельной штурмовой бригады Сил беспилотных систем поступил ночью 16 мая без предупреждения.

"Причиной могло быть напряжение на Покровском направлении. Бригады просто не выдерживают натиска противника. Был риск окружения людей, я принял самостоятельное решение о выводе личного состава с позиций. Это вопрос удержания населенного пункта. Если бы это была позиция в посадке, то это бы не играло такую ключевую роль. Главнокомандующему и президенту это не понравилось и решили меня снять с должности", - рассказал Шевчук.

Решение о снятии с должности принял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, говорит военный.

"Возможно, по его мнению, я где-то не справился", - отметил Шевчук и добавил, что ситуация на Покровском направлении очень напряженная.

Вместо Богдана Шевчука командиром 59-й ОШБр назначили Александра Сака, который до недавнего времени возглавлял 53-ю бригаду, а до этого 47-ю отдельную механизированную бригаду "Магура".

Шевчук отметил, что сейчас он помогает Саку войти в курс дел.

"Я жил этой бригадой. На самом деле в 59-й бригаде сейчас сформирована сверхмощная команда и она показывает результаты на поле боя. Бригада сейчас эффективно воюет против 6 (российских. - Ред.) бригад. Этому нужно не мешать. Поэтому стараюсь как можно подробнее ввести в курс дел нового командира бригады. Бригада в тяжелых боях сплотилась. Начали принимать правильные кадровые решения. Я очень доволен работой команды 59-й бригады", - сказал он.

Экс-комбриг отметил, что в 59-й бригаде очень мотивированный личный состав.

В то же время пресс-офицер 59-й бригады не подтвердил изданию отстранение от должности Богдана Шевчука.

Там сказали, что официально тот продолжает выполнять полномочия командира бригады и распоряжения о его увольнении нет.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в 59-й отдельной штурмовой бригаде имени Якова Гандзюка, которая ведет бои на Покровском направлении, сменили командира - вместо Богдана Шевчука назначили полковника Александра Сака, который возглавлял 53-ю бригаду.

