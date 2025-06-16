"Мы потеряли больше людей из-за плохого руководства и советского мышления, чем от прямых действий России", - доброволец из США О’Лири

Американский доброволец Райан О'Лири, командир Chosen Company, заявил, что прекращает деятельность подразделения из-за некачественного командования. Военный также высказал свое мнение относительно качества офицерского состава ВСУ.

"Повторю еще раз: как солдат с февраля 2022 года, я утверждаю, что мы потеряли больше людей из-за плохого руководства и советского мышления, чем от прямых действий России.

Офицерский корпус Украины ведет себя как кастовая система неприкасаемых или "армейских князей". Вместо того, чтобы заботиться о нормальных условиях жизни солдат, большинство руководства больше беспокоится о наличии душа, частной комнаты и тому подобное. Эта система позволяет некомпетентным офицерам не только избегать ответственности, но и получать повышение или переводиться на другие должности, чтобы избежать бумажной волокиты или чтобы командир бригады или батальона, который их назначил, не имел необходимости понижать в звании друзей или разбираться с последствиями. Такая система кумовства имеет прямое влияние на ситуацию на передовой.

Реальный пример - 59-я бригада. После того как Сухаревского перевели в СБС, командование передали Шевчуку. В первые два месяца своего командования он отправлял офицеров разведки в штурмовые действия, что привело к гибели и тяжелым ранениям среди тех, кто не имел никакого отношения к боевым операциям. Это подорвало не только моральный дух, но и эффективность подразделения. Он отправлял солдат на недосягаемые позиции без всякой надежды на подкрепление или даже на выживание. Более 16 месяцев понадобилось, чтобы его сняли с должности. 16 месяцев решений, которые стоили десяткам, а возможно и сотням людей жизни. Такие ситуации - часть проблемы в Сухопутных войсках Украины.

Корпус сержантов не был должным образом сформирован с начала полномасштабной войны в 2022 году, а офицерский корпус продолжает жить по советским шаблонам, где провалы прикрываются, а платят за это солдаты. Мы проливаем кровь за Украину, мы умираем за Украину, мы боремся ради наших детей, жен, сыновей и дочерей - в то время как офицеры, которым все равно, которые не имеют мотивации, не имеют права командовать, продолжают делать ошибки, ведущие к бессмысленным смертям. Я не могу говорить об уровне выше батальона, но учитывая последние заявления офицеров, которые пытались изменить систему и были вынуждены подать в отставку, - это должно стать сигналом для тех, кто у власти.

Нужны изменения, если мы хотим сохранить свободу следующего поколения, украинскую идентичность и продолжить путь к демократии. При нынешних темпах эти офицеры и в дальнейшем будут заполнять кладбища храбрыми, мужественными украинцами без всякой обоснованной причины. Именно поэтому я больше не поведу храбрых мужчин и женщин в самое пекло боя, если не буду знать, что в тылу есть офицер, которому не безразлична наша жизнь и который хочет выполнить миссию вместе с нами.

Самое ценное, что мы имеем, - это наши люди, наш ум, наша способность мыслить. Мы должны запечатлеть веру в то, что люди важнее метров и медалей - сейчас этого, к сожалению, нет. Среди нас есть мясники, среди нас есть ублюдки, и эти офицеры должны быть немедленно устранены, если мы хотим победить в этой войне и сохранить наше государство.

Если ты офицер и читаешь это, или ты человек у власти - политической или любой другой - и это тебя злит, посмотри на шесть вопросов ниже. Если ты не проходишь хотя бы на 75% - ты, скорее всего, и есть проблема. Или проблема - это командование над тобой. На дворе 2025 год - пришло время, чтобы вместе с россиянами на поле умерло и советское мышление. Нас больше нельзя вести на убой, обещая минимум и отдавая наши жизни в руки тех, кому все равно.

1. Я доверяю своему командиру роты и уверен, что он сделает все возможное, чтобы вытащить меня из хреновой ситуации.

2. Я верю, что командование действует в моих интересах при планировании обороны передовых позиций.

3. Я знаю, что мои офицеры сделают все, чтобы забрать меня с позиции, если возникнут проблемы и россияне смогут закрепиться.

4. Перед каждой операцией я получаю всю необходимую информацию о целях и могу предоставить обратную связь, чтобы успешно выполнить задание.

5. Нам предоставляют всю информацию, необходимую для того, чтобы не только вести бой, но и вытеснять российские силы.

6. Я верю, что командование моей бригады или батальона придет мне на помощь и сделает все возможное, чтобы вытащить меня из плохой ситуации.

Если вы не получаете значительно выше 75% положительных ответов на эти шесть вопросов - вы не справляетесь с командованием и должны быть немедленно отстранены.

Вот одна из причин, почему я решил закрыть "Chosen Роту". Это противоречит моим убеждениям и ценностям - вести людей на убой без всякой причины. Это противоречит моим принципам - воевать без надлежащей информации. И это противоречит моей сути - отправлять людей в бой, не имея всей необходимой информации для выполнения задания.

Эта проблема существует в Украине еще с 2022 года. Офицеры часто больше заботятся о наградах, о личной выгоде, о чем угодно, только не о задаче, которая стоит перед нами: вступить в бой, уничтожить и победить врага. Хотя мне и попадались достойные командиры на некоторых уровнях, всегда находились те, кто не только не улучшал ситуацию, но и подвергал людей смерти - или рано или поздно это сделает.

Проблема в Украине - не в нехватке людей. Основная проблема - в статусе "неприкасаемой касты", который мы предоставили офицерам, и той власти, которой они обладают. Если офицер не разбирается в базовых вещах - кто, что, когда, где, почему (5W) - перед любой боевой задачей, хоть это оборона, хоть наступление, то он не должен быть на должности. Очень часто вину сваливают на рядовых, хотя на самом деле ответственность лежит на командовании. Ни один боец не будет воевать за офицера, в которого не верит. Ни один боец не пойдет вперед, зная, что командование его не прикроет. Это - война на истощение. И именно рядовые имеют большую ценность, чем офицеры, в любой день недели, потому что именно мы занимаем окопы, подвалы, боевые позиции.

Пришло время решить эти проблемы", - отметил О'Лири.