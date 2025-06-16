РУС
"Мы потеряли больше людей из-за плохого руководства и советского мышления, чем от прямых действий России", - доброволец из США О’Лири

доброволец из США Райан О’Лири

Американский доброволец Райан О'Лири, командир Chosen Company, заявил, что прекращает деятельность подразделения из-за некачественного командования. Военный также высказал свое мнение относительно качества офицерского состава ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕвроМайдан.

"Повторю еще раз: как солдат с февраля 2022 года, я утверждаю, что мы потеряли больше людей из-за плохого руководства и советского мышления, чем от прямых действий России.

Офицерский корпус Украины ведет себя как кастовая система неприкасаемых или "армейских князей". Вместо того, чтобы заботиться о нормальных условиях жизни солдат, большинство руководства больше беспокоится о наличии душа, частной комнаты и тому подобное. Эта система позволяет некомпетентным офицерам не только избегать ответственности, но и получать повышение или переводиться на другие должности, чтобы избежать бумажной волокиты или чтобы командир бригады или батальона, который их назначил, не имел необходимости понижать в звании друзей или разбираться с последствиями. Такая система кумовства имеет прямое влияние на ситуацию на передовой.

Реальный пример - 59-я бригада. После того как Сухаревского перевели в СБС, командование передали Шевчуку. В первые два месяца своего командования он отправлял офицеров разведки в штурмовые действия, что привело к гибели и тяжелым ранениям среди тех, кто не имел никакого отношения к боевым операциям. Это подорвало не только моральный дух, но и эффективность подразделения. Он отправлял солдат на недосягаемые позиции без всякой надежды на подкрепление или даже на выживание. Более 16 месяцев понадобилось, чтобы его сняли с должности. 16 месяцев решений, которые стоили десяткам, а возможно и сотням людей жизни. Такие ситуации - часть проблемы в Сухопутных войсках Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проверка выявила в 59-й бригаде решения руководства, которые могут негативно влиять на ход выполнения боевых задач, - Военная служба правопорядка

Корпус сержантов не был должным образом сформирован с начала полномасштабной войны в 2022 году, а офицерский корпус продолжает жить по советским шаблонам, где провалы прикрываются, а платят за это солдаты. Мы проливаем кровь за Украину, мы умираем за Украину, мы боремся ради наших детей, жен, сыновей и дочерей - в то время как офицеры, которым все равно, которые не имеют мотивации, не имеют права командовать, продолжают делать ошибки, ведущие к бессмысленным смертям. Я не могу говорить об уровне выше батальона, но учитывая последние заявления офицеров, которые пытались изменить систему и были вынуждены подать в отставку, - это должно стать сигналом для тех, кто у власти.

Нужны изменения, если мы хотим сохранить свободу следующего поколения, украинскую идентичность и продолжить путь к демократии. При нынешних темпах эти офицеры и в дальнейшем будут заполнять кладбища храбрыми, мужественными украинцами без всякой обоснованной причины. Именно поэтому я больше не поведу храбрых мужчин и женщин в самое пекло боя, если не буду знать, что в тылу есть офицер, которому не безразлична наша жизнь и который хочет выполнить миссию вместе с нами.

Самое ценное, что мы имеем, - это наши люди, наш ум, наша способность мыслить. Мы должны запечатлеть веру в то, что люди важнее метров и медалей - сейчас этого, к сожалению, нет. Среди нас есть мясники, среди нас есть ублюдки, и эти офицеры должны быть немедленно устранены, если мы хотим победить в этой войне и сохранить наше государство.

Если ты офицер и читаешь это, или ты человек у власти - политической или любой другой - и это тебя злит, посмотри на шесть вопросов ниже. Если ты не проходишь хотя бы на 75% - ты, скорее всего, и есть проблема. Или проблема - это командование над тобой. На дворе 2025 год - пришло время, чтобы вместе с россиянами на поле умерло и советское мышление. Нас больше нельзя вести на убой, обещая минимум и отдавая наши жизни в руки тех, кому все равно.

Читайте также: Сырскому и Зеленскому не понравились мои принятые решения на Покровском направлении, - экс-командир 59 ОШБр Шевчук о вероятных причинах отставки

1. Я доверяю своему командиру роты и уверен, что он сделает все возможное, чтобы вытащить меня из хреновой ситуации.

2. Я верю, что командование действует в моих интересах при планировании обороны передовых позиций.

3. Я знаю, что мои офицеры сделают все, чтобы забрать меня с позиции, если возникнут проблемы и россияне смогут закрепиться.

4. Перед каждой операцией я получаю всю необходимую информацию о целях и могу предоставить обратную связь, чтобы успешно выполнить задание.

5. Нам предоставляют всю информацию, необходимую для того, чтобы не только вести бой, но и вытеснять российские силы.

6. Я верю, что командование моей бригады или батальона придет мне на помощь и сделает все возможное, чтобы вытащить меня из плохой ситуации.

Если вы не получаете значительно выше 75% положительных ответов на эти шесть вопросов - вы не справляетесь с командованием и должны быть немедленно отстранены.

Вот одна из причин, почему я решил закрыть "Chosen Роту". Это противоречит моим убеждениям и ценностям - вести людей на убой без всякой причины. Это противоречит моим принципам - воевать без надлежащей информации. И это противоречит моей сути - отправлять людей в бой, не имея всей необходимой информации для выполнения задания.

Эта проблема существует в Украине еще с 2022 года. Офицеры часто больше заботятся о наградах, о личной выгоде, о чем угодно, только не о задаче, которая стоит перед нами: вступить в бой, уничтожить и победить врага. Хотя мне и попадались достойные командиры на некоторых уровнях, всегда находились те, кто не только не улучшал ситуацию, но и подвергал людей смерти - или рано или поздно это сделает.

Также читайте: Иностранцы смогут служить на офицерских должностях в ВСУ: Зеленский подписал закон

Проблема в Украине - не в нехватке людей. Основная проблема - в статусе "неприкасаемой касты", который мы предоставили офицерам, и той власти, которой они обладают. Если офицер не разбирается в базовых вещах - кто, что, когда, где, почему (5W) - перед любой боевой задачей, хоть это оборона, хоть наступление, то он не должен быть на должности. Очень часто вину сваливают на рядовых, хотя на самом деле ответственность лежит на командовании. Ни один боец не будет воевать за офицера, в которого не верит. Ни один боец не пойдет вперед, зная, что командование его не прикроет. Это - война на истощение. И именно рядовые имеют большую ценность, чем офицеры, в любой день недели, потому что именно мы занимаем окопы, подвалы, боевые позиции.

Пришло время решить эти проблемы", - отметил О'Лири.

+64
Кожне слово то ПРАВДА!!! Українські солдати зашугані командуванням, навіть поскаржитись нема сенсу! А починається все з бусифікації, якщо права цивільних порушуються уявіть ступінь рабства у війську!
16.06.2025 22:40 Ответить
+58
Це вже другий за останній місяць. Цього теж визнають "недисциплінованим"? Чи може нарешті будуть якісь зміни?
16.06.2025 22:41 Ответить
+41
Яка ганьба... Вже іноземці про це говорять, а всім все пофіг. І після цього вони будуть розповідати про те, що люди до війська йти не хочуть? Йти до кого? До отаких "командирів"?
16.06.2025 22:45 Ответить
Безтолкове чмо, яке іменує себе президентом та верховним головкомом є головною проблемою у виживанні країни та її народу. З цим обкуреним мудаком не буде жодних успіхів ні вчому. Невже це так важко збагнути! Ішак свідомо веде країну до повного краху, бо тільки в такому хаосі воно буде прикриватись воєнним станом, щоб потріпатись ще трохи при владі та уникати покарання за свої числені злочини проти країни та народу.
17.06.2025 05:51 Ответить
Поки буде зєля гадити, поки Україна буде програвати, і зрештою програє війну. Негайно потрібні вибори і зєлю на довічне з конфіскацією(разом з його шоблою).
17.06.2025 05:59 Ответить
Ох как же он Прав.
17.06.2025 06:44 Ответить
Золоті слова,добавити нічого, Добре що в нього як в іноземця є можливість покинути цей кривавий бардак. Нажаль у хлопців наших такої можливості немає.
17.06.2025 08:54 Ответить
Бо іноземці це люди, а слуги каламойші зробили з українців рабів
18.06.2025 00:20 Ответить
поки буде Сирський і такі як він - нічого не зміниться (як командир роти говорю)...
якщо я не даю людей, їх забирають "через мою голову"
17.06.2025 10:10 Ответить
100% підтримую!! На жаль, контрактні офіцери дійсно не воюють, а "лежать" на посадах, як вони самі про це говорять і шукають місце,щоб прейти в корпус, ОК на вищу посаду. Війна- це просто заробіток, чесний, а в більшості, не дуже. Надії на зміни немає.
17.06.2025 10:16 Ответить
Ні в якому разі не заклик, просто хочу почути думку. Є в мене знайомі хлопці зі штурмового підрозділу. Підрозділ дуже професійний, вмотивований, споряджений як космодесантники. Так от. Вони не виконують дебільних наказів. Тобто такі: "наказ відбити позиці? Ок, ми можемо. Але тільки по уставу. Розвідка, артпідготовка, ми штурмуємо, танки, на відбиті позиції одразу заходить піхота. Ні? Штурмуйте самі. Спробуєте щось нам зробити - всіх положимо і самі ляжемо". Так і воюють. Так от питання: такого не відбувається абсолютно всюди через наш менталітет, тобто неможливість діяти згуртовано для загального блага? Чи це просто технічно неможливо?
17.06.2025 12:33 Ответить
Тому що згуртовані підрозділи розформовують і бійців розкидають по різних бригадах. Таких випадків мені відомо не один.
17.06.2025 20:46 Ответить
Тоді це 100% цілеспрямований геноцид українських військових в догоду московському агресору від уруского головкома ЗСУ.
20.06.2025 12:03 Ответить
Дивуюся що цей підрозділ ще не розформували. Або за ними хтось дуже впливовий сиоїть.
17.06.2025 20:47 Ответить
