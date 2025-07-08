"Азов" організовує поїздки дітей своїх військовослужбовців до різних країн на відпочинок, - Паламар

Команда 1 корпусу НГУ "Азов" вже котрий рік поспіль організовує поїздки дітей своїх військовослужбовців до різних країн на відпочинок. Протягом минулого та нинішнього року діти побували в Швеції, Австрії, Азербайджані, Албанії, Туреччині, Данії, Польщі, Хорватії, Португалії, Італії, Бельгії.

Про це повідомив заступник командира корпуса Святослав Паламар, інформує Цензор.НЕТ.

"Годі й говорити про те, наскільки важливо, аби наші діти, які мало не щодня чують звуки шахедів та стрільби, мали собі хоч інколи, хоч на канікулах, шматочок справжнього, захоплюючого, цікавого та безтурботного дитинства. Так само і їхнім батькам, які воюють (а хтось поранений, а ще хтось - в полоні), дуже і дуже важливо знати, що про їхніх дітей дбають, що вони в безпеці, і, більше того, мають чудовий відпочинок– десь там, куди вони – якби не клята війна, їх й самі б із радістю повезли. Ну, а подбати про дітей тих, хто загинув – це взагалі святий обов’язок і суспільства, і держави", - зазначив Паламар.

Військовий подякував всім, хто допомагає "Азову" влаштовувати для дітей відпочинок:

UDSA – Асоціації Подружжя Українських Дипломатів;

AITO Ukraine – Асоціації в’їзних туристичних операторів України разом з Association of Swedish Travel Industry;

Посольству Ватикану в Україні;

посольства країн, які відвідували діти

команді з соціального відділу, меценатам, які допомагають коштами на поїздки, а також структурам НГУ, ДПСУ, МВС та МЗС, які допомагають вирішувати оргпитання.

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Паламар закликав побратими з інших військових підрозділів та держструктур переймайте досвід "Азову" з цього питання.