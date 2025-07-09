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Новости Массированный ракетный обстрел
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Польша поднимала истребители из-за массированного ракетного обстрела РФ по Украине

истребитель, gripen

В среду утром Польша подняла в воздух очередные пары истребителей из-за массированного ракетного обстрела Украины со стороны России.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с атакой Российской Федерации, которая наносит удары по объектам на территории Украины, в польском воздушном пространстве утром начала действовать польская и союзная авиация", - говорится в сообщении. В состоянии повышенной готовности находились также системы ПВО и радиолокационной разведки.

Отмечается, что целью было обеспечение безопасности территории, которая граничит с Украиной.

Позже в командовании сообщили, что патрулирование завершено.

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Автор: 

авиация (2879) Польша (8559)


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Топ комментарии
+3
патрулювали патрулювали, патрулювали патрулювали, да невипатрулювали.
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09.07.2025 10:27 Ответить
+3
Нахіба нам ця потужна інформація?
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09.07.2025 10:34 Ответить
+3
Польща піднімала свої винищу3ваяі, щоб збивати ракети і дрони, які потраплять на її територію, захищаючи своїх громадян і мільйони українців, які тут проголосували за зелене непеорозуміння, а потім там заховалося. Для тих, хто обSирає Польщу раджу викотити із ангарів асфальтоукадчики і бітумовозки, які ви разом із Нелохом Потужним і його мародерною командою закуповували після 2019 року замість систем ППО і літаків.
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09.07.2025 10:35 Ответить
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Польща сцикло вона може тільки всар,,ст! Вони ще будуть наказано!
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09.07.2025 10:25 Ответить
Польща піднімала свої винищу3ваяі, щоб збивати ракети і дрони, які потраплять на її територію, захищаючи своїх громадян і мільйони українців, які тут проголосували за зелене непеорозуміння, а потім там заховалося. Для тих, хто обSирає Польщу раджу викотити із ангарів асфальтоукадчики і бітумовозки, які ви разом із Нелохом Потужним і його мародерною командою закуповували після 2019 року замість систем ППО і літаків.
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09.07.2025 10:35 Ответить
Була ракета над Польщею. Вбила двох польських громадян. Збили?

А дипломатичні стосунки з країною-терористом після того розірвали?
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09.07.2025 10:47 Ответить
А чия то була ракета?
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09.07.2025 11:15 Ответить
Sem Ivan
Ви ж особисто з "нулів" пишете
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09.07.2025 11:34 Ответить
от цікаво, якби кацапська крилата ракета х-101 пройшла близько 100-200 км польським повітряним простором, то як би вчинив польський пілот винищувача?
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09.07.2025 10:26 Ответить
Рольників визвав
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09.07.2025 10:33 Ответить
патрулювали патрулювали, патрулювали патрулювали, да невипатрулювали.
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09.07.2025 10:27 Ответить
Щоб вона вже ці ракети над собою ловила, хоч для тренування!!!
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09.07.2025 10:31 Ответить
Нахіба нам ця потужна інформація?
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09.07.2025 10:34 Ответить
Вже попустило? - чи ше круги нарізають?
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09.07.2025 10:37 Ответить
Пора им медали уже вручать как героическим наблюдателям за ракетами.
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09.07.2025 10:38 Ответить
Якщо хтось не зрозумів, Польщу не обстрілюють. НЕ обстрілюють тому, що населення вчасно підтримало вступ до НАТО і московських клованів в президенти не обирало собі на загибель.
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09.07.2025 11:28 Ответить
Мдя, тільки в Ердогана дістало сміливості поставити немиту в стійло,
гонорові завжди знайдуть відмазку((
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09.07.2025 10:54 Ответить
Пропускати ракети до Польщі
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09.07.2025 10:56 Ответить
Правильно, вони ж до Польщі всі летять 🤡
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09.07.2025 11:16 Ответить
 
 