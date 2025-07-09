Польша поднимала истребители из-за массированного ракетного обстрела РФ по Украине

В среду утром Польша подняла в воздух очередные пары истребителей из-за массированного ракетного обстрела Украины со стороны России.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с атакой Российской Федерации, которая наносит удары по объектам на территории Украины, в польском воздушном пространстве утром начала действовать польская и союзная авиация", - говорится в сообщении. В состоянии повышенной готовности находились также системы ПВО и радиолокационной разведки.

Отмечается, что целью было обеспечение безопасности территории, которая граничит с Украиной.

Позже в командовании сообщили, что патрулирование завершено.

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