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Новини Масований ракетний обстріл
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Польща піднімала винищувачі через масований ракетний обстріл РФ по Україні

винищувач,gripen

У середу вранці Польща підняла у повітря чергові пари винищувачів через масований ракетний обстріл України з боку Росії.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"У звʼязку з атакою Російської Федерації, яка завдає ударів по об’єктах на території України, у польському повітряному просторі вранці почала діяти польська та союзницька авіація", - йдеться в повідомленні. У стані підвищеної готовності перебували також системи ППО та радіолокаційної розвідки.

Зазначається, що метою було гарантування безпеки території, яка межує з Україною.

Пізніше в командуванні повідомили, що патрулювання завершено.

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Автор: 

авіація (4205) Польща (8683)


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Топ коментарі
+3
патрулювали патрулювали, патрулювали патрулювали, да невипатрулювали.
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09.07.2025 10:27 Відповісти
+2
Нахіба нам ця потужна інформація?
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09.07.2025 10:34 Відповісти
+2
Вже попустило? - чи ше круги нарізають?
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09.07.2025 10:37 Відповісти
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Польща сцикло вона може тільки всар,,ст! Вони ще будуть наказано!
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09.07.2025 10:25 Відповісти
Польща піднімала свої винищу3ваяі, щоб збивати ракети і дрони, які потраплять на її територію, захищаючи своїх громадян і мільйони українців, які тут проголосували за зелене непеорозуміння, а потім там заховалося. Для тих, хто обSирає Польщу раджу викотити із ангарів асфальтоукадчики і бітумовозки, які ви разом із Нелохом Потужним і його мародерною командою закуповували після 2019 року замість систем ППО і літаків.
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09.07.2025 10:35 Відповісти
Була ракета над Польщею. Вбила двох польських громадян. Збили?

А дипломатичні стосунки з країною-терористом після того розірвали?
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09.07.2025 10:47 Відповісти
А чия то була ракета?
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09.07.2025 11:15 Відповісти
от цікаво, якби кацапська крилата ракета х-101 пройшла близько 100-200 км польським повітряним простором, то як би вчинив польський пілот винищувача?
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09.07.2025 10:26 Відповісти
Рольників визвав
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09.07.2025 10:33 Відповісти
патрулювали патрулювали, патрулювали патрулювали, да невипатрулювали.
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09.07.2025 10:27 Відповісти
Щоб вона вже ці ракети над собою ловила, хоч для тренування!!!
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09.07.2025 10:31 Відповісти
Нахіба нам ця потужна інформація?
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09.07.2025 10:34 Відповісти
Вже попустило? - чи ше круги нарізають?
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09.07.2025 10:37 Відповісти
Пора им медали уже вручать как героическим наблюдателям за ракетами.
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09.07.2025 10:38 Відповісти
Мдя, тільки в Ердогана дістало сміливості поставити немиту в стійло,
гонорові завжди знайдуть відмазку((
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09.07.2025 10:54 Відповісти
Пропускати ракети до Польщі
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09.07.2025 10:56 Відповісти
Правильно, вони ж до Польщі всі летять 🤡
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09.07.2025 11:16 Відповісти
 
 