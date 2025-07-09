Польща піднімала винищувачі через масований ракетний обстріл РФ по Україні
У середу вранці Польща підняла у повітря чергові пари винищувачів через масований ракетний обстріл України з боку Росії.
Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"У звʼязку з атакою Російської Федерації, яка завдає ударів по об’єктах на території України, у польському повітряному просторі вранці почала діяти польська та союзницька авіація", - йдеться в повідомленні. У стані підвищеної готовності перебували також системи ППО та радіолокаційної розвідки.
Зазначається, що метою було гарантування безпеки території, яка межує з Україною.
Пізніше в командуванні повідомили, що патрулювання завершено.
Топ коментарі
+3 Hrysha Hlyba
показати весь коментар09.07.2025 10:27 Відповісти Посилання
+2 Calvados
показати весь коментар09.07.2025 10:34 Відповісти Посилання
+2 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар09.07.2025 10:37 Відповісти Посилання
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А дипломатичні стосунки з країною-терористом після того розірвали?
гонорові завжди знайдуть відмазку((