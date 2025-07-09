"Укрзализныця" закупит вагоны нового поколения. Они смогут прослужить на 20 лет дольше.

"Укрзализныця" объявила о начале закупок вагонов нового поколения, более эффективных в течение жизненного цикла.

Об этом говорится в сообщении компании.

Новые вагоны будут способны прослужить на 20 лет дольше, имеют удлиненные межремонтные интервалы и потребуют меньшего количества обслуживающего и сервисного персонала для работы.

Кроме того, они обеспечат кондиционирование даже на остановках и при малой скорости, больше пространства пассажирам, улучшенную плавность хода и много других новинок.

Как отметили в "Укрзализныце", существующий подвижной состав базируется на технологиях 1970-х годов с угольным отоплением, кондиционированием, которое полноценно работает только в движении, увеличенными эксплуатационными расходами (требуют, как правило, обслуживания двумя проводниками на один вагон) и в целом является морально устаревшим.

Партия из пяти новых вагонов с современными системами управления потребует меньшего количества обслуживающего персонала, будет иметь практически на 80% больший срок эксплуатации и вмещать больше пассажиров - до 44 в одном купейном вагоне.

Новые вагоны будут иметь увеличенную ширину кузова и улучшенную планировку, что позволит увеличить длину спального места до 2,2 метров. Вагоны будут оснащены пневмоподвеской, что гарантирует дополнительную плавность хода и уменьшает колебания вагона во время движения.

Кроме того, в вагонах будут автоматические раздвижные двери и герметичные межвагонные переходы вровень с полом. Контроль за системами всех вагонов будет осуществляться из купе начальника поезда.

На вагонах этого типа будет осуществлен переход с угольного отопления на полностью электрическое с усовершенствованным индивидуальным управлением температурой в каждом купе. Современная система позволит использовать климат-контроль даже во время длительных остановок поезда.

Срок эксплуатации этих вагонов - 50 лет, благодаря выполнению кузовов из нержавеющей стали.

Пять новых пассажирских вагонов будут купейными с возможностью трансформации в вагоны типа СВ. Один вагон будет инклюзивным и будет иметь электрический подъемник, пандус для высокой платформы и увеличенное купе для путешествий пассажиров с инвалидностью на кресле колесном.

Кроме уже указанных преимуществ, пассажиры этих вагонов получат: розетки с разъемами USB и type-c и беспроводной зарядкой для смартфонов, собственный столик для верхних полок, который будет передвижным по горизонтали, и дополнительный умывальник в коридоре вагона.

"Ожидаемая стоимость закупки одного вагона составит 95,6 млн грн, что меньше, чем суммы аналогичных закупок вагонов похожего типа в европейских железнодорожных компаниях. Стоимость обслуживания одного места пассажира в таком вагоне в пересчете на срок службы вагона остается почти неизменной, учитывая, в частности, количество мест в вагоне. Срок поставки вагонов - 2,5 года с момента получения производителем предоплаты за производство вагонов", - также рассказали в "Укрзализныце".

Как сообщалось, "Укрзализныця" завершила модернизацию первого безбарьерного вагона, полностью адаптированного для путешествий пассажиров на креслах колесных. Его создали на собственных производственных мощностях.

Перед тем стало известно, что "Укрзализныця" запускает новый региональный поезд экспериментального типа. Так, с 11 июля будет курсировать поезд №826/825 Львов - Тернополь - Хмельницкий, который будет выполнять рейсы ежедневно, кроме вторника. Поезд ЕПЛ9Т №007 после ремонта получил 2 класс комфортности. Он оборудован пандусами и инклюзивными уборными, местами для пассажиров на креслах колесных, а также креплениями для велосипедов.