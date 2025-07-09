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Новости Дроны против оккупантов Результаты работы подразделений СБС
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В июне каждая третья вражеская цель - из всех пораженных Силами обороны Украины - на счету СБС, - Сырский

командующий СБС Бровди

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по вопросам развития беспилотных систем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Заслушал содержательный доклад нового командующего Сил беспилотных систем майора Роберта Бровди, который взялся за дело активно и продуктивно. Синергия подразделений СБС и "Линии дронов", объединенных в одну группировку, дает хороший результат по пораженным целям.

В частности, в июне каждая третья вражеская цель - из всех пораженных Силами обороны Украины - на счету СБС. Всего за предыдущий месяц группировка Сил БпС поразила более 19,6 тыс. целей, уничтожила - 5024. В частности, обезврежено 88 российских танков, 129 ББМ, 427 артиллерийских систем, 31 РСЗО.

Что касается личного состава противника, то на счету нашей группировки СБС - всего более 4,5 тыс. выведенных из строя россиян. Из них 2548 человек - ликвидированы.

Среди наиболее действенных подразделений - "Птахи Мадяра", "Феникс", "Ахиллес", "Nemesis", "Степові хижаки", "Рарог", - сообщил Сырский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБС уничтожили 28% оккупантов и 22% целей от общего количества, - Мадьяр сообщил о результатах подразделений Группировки. ВИДЕО

Другие доклады касались комплектования, приобретения возможностей подразделениями БпС и подготовки расчетов; анализа эффективности применения морских безэкипажных комплексов в Черноморской операционной зоне; изменений в применении средств радиоэлектронной борьбы противника, применения дронов-перехватчиков и тому подобное.

Автор: 

Александр Сырский (650) дроны (4267) Бровди Роберт Мадяр (29) Силы беспилотных систем (139)


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А если они еще и моральные авторитеты для подчиненных
Это уже 90 % успеха
Бровди именно такой
Желаю пану майору стать генералом!
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09.07.2025 19:18 Ответить
А как все начиналось - Нах нужны эти "весильни" дроны
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09.07.2025 19:20 Ответить
Прорвемся! - путлєр - **** - закусив вудила - не йде до рук
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09.07.2025 19:24 Ответить
Щось призначення Мадяра починає смердіти не добрим. Невже Мадяр продався ішаку та зеленим гнидам?
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09.07.2025 19:26 Ответить
... і кожен третій дрон, куплений волонтерами.
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09.07.2025 19:41 Ответить
Ні це просто гнид-любителей рузького мира- за роки війни не зменьшилося мало їх х-ло знищує..
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09.07.2025 19:43 Ответить
 
 