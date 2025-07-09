В июне каждая третья вражеская цель - из всех пораженных Силами обороны Украины - на счету СБС, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по вопросам развития беспилотных систем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Заслушал содержательный доклад нового командующего Сил беспилотных систем майора Роберта Бровди, который взялся за дело активно и продуктивно. Синергия подразделений СБС и "Линии дронов", объединенных в одну группировку, дает хороший результат по пораженным целям.

В частности, в июне каждая третья вражеская цель - из всех пораженных Силами обороны Украины - на счету СБС. Всего за предыдущий месяц группировка Сил БпС поразила более 19,6 тыс. целей, уничтожила - 5024. В частности, обезврежено 88 российских танков, 129 ББМ, 427 артиллерийских систем, 31 РСЗО.

Что касается личного состава противника, то на счету нашей группировки СБС - всего более 4,5 тыс. выведенных из строя россиян. Из них 2548 человек - ликвидированы.

Среди наиболее действенных подразделений - "Птахи Мадяра", "Феникс", "Ахиллес", "Nemesis", "Степові хижаки", "Рарог", - сообщил Сырский.

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Другие доклады касались комплектования, приобретения возможностей подразделениями БпС и подготовки расчетов; анализа эффективности применения морских безэкипажных комплексов в Черноморской операционной зоне; изменений в применении средств радиоэлектронной борьбы противника, применения дронов-перехватчиков и тому подобное.