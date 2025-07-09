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Новини Дрони проти окупантів Результати роботи підрозділів СБС
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У червні кожна третя ворожа ціль – з усіх уражених Силами оборони України – на рахунку СБС, - Сирський

командувач СБС Бровді

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з питань розвитку безпілотних систем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

"Заслухав змістовну доповідь нового командувача Сил безпілотних систем майора Роберта Бровді, який взявся за справу активно та продуктивно. Синергія підрозділів СБС та "Лінії дронів", об’єднаних в одне угруповання, дає хороший результат щодо уражених цілей.

Так, у червні кожна третя ворожа ціль – з усіх уражених Силами оборони України – на рахунку СБС. Загалом за попередній місяць угруповання Сил БпС уразило понад 19,6 тис. цілей, знищило – 5024. Зокрема знешкоджено 88 російських танків, 129 ББМ, 427 артилерійських систем, 31 РСЗВ.

Щодо особового складу противника, то на рахунку нашого угруповання СБС – загалом понад 4,5 тис. виведених з ладу росіян. Із них 2548 особи – ліквідовані.

Серед найбільш дієвих підрозділів – "Птахи Мадяра", "Фенікс", "Ахіллес", "Nemesis", "Степові хижаки", "Рарог", - повідомив Сирський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБС знищили 28% окупантів та 22% цілей від загальної кількості, - Мадяр повідомив про результати підрозділів Угруповання. ВIДЕО

Інші доповіді стосувалися комплектування, набуття спроможностей підрозділами БпС та підготовки розрахунків; аналізу ефективності застосування морських безекіпажних комплексів у Чорноморській операційній зоні; змін у застосуванні засобів радіоелектронної боротьби противника, застосування дронів-перехоплювачів тощо.

Автор: 

Сирський Олександр (674) дрони (5080) Бровді Роберт Мадяр (29) Сили безпілотних систем (140)


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А если они еще и моральные авторитеты для подчиненных
Это уже 90 % успеха
Бровди именно такой
Желаю пану майору стать генералом!
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09.07.2025 19:18 Відповісти
А как все начиналось - Нах нужны эти "весильни" дроны
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09.07.2025 19:20 Відповісти
Прорвемся! - путлєр - **** - закусив вудила - не йде до рук
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09.07.2025 19:24 Відповісти
Щось призначення Мадяра починає смердіти не добрим. Невже Мадяр продався ішаку та зеленим гнидам?
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09.07.2025 19:26 Відповісти
... і кожен третій дрон, куплений волонтерами.
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09.07.2025 19:41 Відповісти
Ні це просто гнид-любителей рузького мира- за роки війни не зменьшилося мало їх х-ло знищує..
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09.07.2025 19:43 Відповісти
 
 