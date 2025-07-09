У червні кожна третя ворожа ціль – з усіх уражених Силами оборони України – на рахунку СБС, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з питань розвитку безпілотних систем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

"Заслухав змістовну доповідь нового командувача Сил безпілотних систем майора Роберта Бровді, який взявся за справу активно та продуктивно. Синергія підрозділів СБС та "Лінії дронів", об’єднаних в одне угруповання, дає хороший результат щодо уражених цілей.

Так, у червні кожна третя ворожа ціль – з усіх уражених Силами оборони України – на рахунку СБС. Загалом за попередній місяць угруповання Сил БпС уразило понад 19,6 тис. цілей, знищило – 5024. Зокрема знешкоджено 88 російських танків, 129 ББМ, 427 артилерійських систем, 31 РСЗВ.

Щодо особового складу противника, то на рахунку нашого угруповання СБС – загалом понад 4,5 тис. виведених з ладу росіян. Із них 2548 особи – ліквідовані.

Серед найбільш дієвих підрозділів – "Птахи Мадяра", "Фенікс", "Ахіллес", "Nemesis", "Степові хижаки", "Рарог", - повідомив Сирський.

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Інші доповіді стосувалися комплектування, набуття спроможностей підрозділами БпС та підготовки розрахунків; аналізу ефективності застосування морських безекіпажних комплексів у Чорноморській операційній зоні; змін у застосуванні засобів радіоелектронної боротьби противника, застосування дронів-перехоплювачів тощо.