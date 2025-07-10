Зеленский в Риме проведет дополнительные встречи с представителями США относительно санкциий против РФ, — Сибига

Президент Украины Владимир Зеленский 10 июля проведет дополнительные переговоры с представителями США в Риме.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Украины.

"Завтра президент Владимир Зеленский проведет дополнительные встречи с представителями американской стороны в Риме. В центре внимания - санкционная политика и принятие очередного пакета санкций со стороны США в ближайшее время", - сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о встрече с Келлогом в Риме: обсудили усиление ПВО, закупку оружия США и санкции против РФ