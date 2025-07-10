РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6060 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
121 2

Зеленский в Риме проведет дополнительные встречи с представителями США относительно санкциий против РФ, — Сибига

переговоры в Риме

Президент Украины Владимир Зеленский 10 июля проведет дополнительные переговоры с представителями США в Риме.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Украины.

"Завтра президент Владимир Зеленский проведет дополнительные встречи с представителями американской стороны в Риме. В центре внимания - санкционная политика и принятие очередного пакета санкций со стороны США в ближайшее время", - сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о встрече с Келлогом в Риме: обсудили усиление ПВО, закупку оружия США и санкции против РФ

Автор: 

Зеленский Владимир (21170) санкции (11621) США (27434) Сибига Андрей (551)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Значить Україну будуть бомбити особливо жорстоко..
показать весь комментарий
10.07.2025 00:10 Ответить
СЩА это ваще 🤣
показать весь комментарий
10.07.2025 00:23 Ответить
 
 