Зеленский в Риме проведет дополнительные встречи с представителями США относительно санкциий против РФ, — Сибига
Президент Украины Владимир Зеленский 10 июля проведет дополнительные переговоры с представителями США в Риме.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Украины.
"Завтра президент Владимир Зеленский проведет дополнительные встречи с представителями американской стороны в Риме. В центре внимания - санкционная политика и принятие очередного пакета санкций со стороны США в ближайшее время", - сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
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Марина #594701
показать весь комментарий10.07.2025 00:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Alessandro Moretti
показать весь комментарий10.07.2025 00:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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