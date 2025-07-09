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Новини Санкції проти Росії
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Зеленський у Римі проведе додаткові зустрічі з представниками СЩА стосовно санкції проти РФ, - Сибіга

переговори в Римі

Президент України Володимир Зеленський 10 липня проведе додаткові переговори з представниками США у Римі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС України.

"Завтра Президент Володимир Зеленський проведе додаткові зустрічі з представниками американської сторони в Римі. У центрі уваги — санкційна політика та ухвалення чергового пакета санкцій з боку США найближчим часом", — повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про зустріч із Келлогом у Римі: обговорили посилення ППО, закупівлю зброї США та санкції проти РФ

Автор: 

Зеленський Володимир (24673) санкції (12328) США (23728) Сибіга Андрій (557)


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Значить Україну будуть бомбити особливо жорстоко..
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10.07.2025 00:10 Відповісти
В Донецкой области в ПриватБанке засела группа российских диверсантов их имена Карпенко Владимир Евгениевич, Мотов Николай Николаевич и другие они начиная с 2014 года вывезли свои семьи в Москву и купили недвижимость в Москве, с 2022 года они наводят российские обстрелы по силам обороны Украины поскольку имеют доступ к координатам клиентов банка и агентурную сеть. Арестуйте их или давайте лучше убьём этих российских военных по законам военного времени! Они совместно со своими детьми работающими в ФСБ в Москве организовали тер-ракт в Полт-авском институте связи в результате которого погибли сотни военно-служащих!
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10.07.2025 01:06 Відповісти
Ну то заяву до СБУ пишіть
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10.07.2025 01:07 Відповісти
Написано!
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10.07.2025 01:10 Відповісти
Кацапко, відвали нах
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10.07.2025 01:13 Відповісти
СЩА это ваще 🤣
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10.07.2025 00:23 Відповісти
А Келлог в Україну вже БОИТЬСЯ їхати ,бо ракети . До ПАТРИОТІВ зажали ?
І посла США в Україні вроді нема?
тобто - мир дружба жвачка будапештський меморандум и в результаті Україну нищать щоденно ⁉️
Зе , припиніть таскати за собою УМЕРОВА з Ермаком . Бери досвідчених генералів як Залужний - з ними усі будуть розмовляти з повагою
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10.07.2025 00:55 Відповісти
сЩа це круто.
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10.07.2025 01:22 Відповісти
 
 