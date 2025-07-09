Зеленський у Римі проведе додаткові зустрічі з представниками СЩА стосовно санкції проти РФ, - Сибіга
Президент України Володимир Зеленський 10 липня проведе додаткові переговори з представниками США у Римі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС України.
"Завтра Президент Володимир Зеленський проведе додаткові зустрічі з представниками американської сторони в Римі. У центрі уваги — санкційна політика та ухвалення чергового пакета санкцій з боку США найближчим часом", — повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
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І посла США в Україні вроді нема?
тобто - мир дружба жвачка будапештський меморандум и в результаті Україну нищать щоденно ⁉️
Зе , припиніть таскати за собою УМЕРОВА з Ермаком . Бери досвідчених генералів як Залужний - з ними усі будуть розмовляти з повагою