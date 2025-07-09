Зеленський у Римі проведе додаткові зустрічі з представниками СЩА стосовно санкції проти РФ, - Сибіга

Президент України Володимир Зеленський 10 липня проведе додаткові переговори з представниками США у Римі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС України.

"Завтра Президент Володимир Зеленський проведе додаткові зустрічі з представниками американської сторони в Римі. У центрі уваги — санкційна політика та ухвалення чергового пакета санкцій з боку США найближчим часом", — повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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