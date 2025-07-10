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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
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Воздушные силы призвали не публиковать фото сбитых ракет: названа причина

Силы ПВО обратились к гражданам по поводу фото сбитых ракет

В Воздушных силах призвали граждан не публиковать кадры со сбитыми ракетами после массированных российских обстрелов, поскольку вражеская пропаганда может распространять дезинформацию.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Хочется еще обратиться. Много лишнего попадает в инфопространство. Я уже не говорю о работе противовоздушной обороны, а даже о последствиях. Когда попадают в кадр остатки, обломки ракет, среди которых есть зенитные управляемые ракеты, которыми сегодня собственно отражала оборона этот удар", - сказал он.

Игнат пояснил, что ракета ПВО сбивает крылатую или баллистическую ракету и ее фрагмент обязательно падает на землю.

"Люди не понимают, что это за ракета, говорят, что это российская. А вражеские пропагандистские паблики забирают эту фотографию или видео и говорят, что "ракета иностранного производства, обстреливают сами себя" и тому подобное. Идет дискредитация собственно Украины таким образом, показывая, что эти последствия - не следствие российских атак, а собственно ПВО. Призываем, не заниматься публикацией таких кадров", - добавил он.

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Автор: 

обстрел (28450) Воздушные силы (2507) Игнат Юрий (623) Воздушные атаки на Киев (820)


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Топ комментарии
+5
А чим ще нашим журнашлюхам займатись? На фронті новини робить лячно - тому й ефір забитий "прильотами по Києву" зі ста можливих і неможливих ракурсів. І читаєш стрічку так тільки обстріляли-вбили фото репортаж...
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10.07.2025 12:55 Ответить
+5
Опублікували рештки дефіцитної іноземної зенітної ракети, якою збили копійчаний шахед бо більше їх нічим збивати, адже протишахедна оборона просрана. Тепер люди будуть знати чому Зеленський постійно випрошує підсилення ППО.
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10.07.2025 12:57 Ответить
+4
Піди в ТЦК, запишись у підрозділ ППО і покажи як потрібно збивати.
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10.07.2025 13:04 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А чим ще нашим журнашлюхам займатись? На фронті новини робить лячно - тому й ефір забитий "прильотами по Києву" зі ста можливих і неможливих ракурсів. І читаєш стрічку так тільки обстріляли-вбили фото репортаж...
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10.07.2025 12:55 Ответить
"За даними Міністерства оборони України, понад 8700 журналістів отримали акредитацію для роботи в районах ведення бойових дій, а за даними інших джерел, кількість акредитованих журналістів сягає понад 11 тисяч, включаючи як вітчизняних, так і іноземних."
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10.07.2025 13:25 Ответить
Опублікували рештки дефіцитної іноземної зенітної ракети, якою збили копійчаний шахед бо більше їх нічим збивати, адже протишахедна оборона просрана. Тепер люди будуть знати чому Зеленський постійно випрошує підсилення ППО.
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10.07.2025 12:57 Ответить
Піди в ТЦК, запишись у підрозділ ППО і покажи як потрібно збивати.
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10.07.2025 13:04 Ответить
так, розбомбили всі тцк.
куди ж тепер йти?
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10.07.2025 13:08 Ответить
Не знаєте куди, тоді йдіть отримувати сросійський паспорт.
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10.07.2025 13:30 Ответить
підкажіть, де?
де, ви отримали?
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10.07.2025 13:42 Ответить
до твого відома по Києву сьогодні не тільки шахеди летіли, але і ракети, крилаті і балістичні.
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10.07.2025 13:32 Ответить
і що?
навіть маленького кусочка не можна відпиляти на сувенір?
ну, хоч ногою можна пошпиняти?
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10.07.2025 13:06 Ответить
"Обстрілюють самі себе" - вау, яка свіжа методичка! Аж із 2014-го, мабуть. Серйозно, ми маємо обмежувати себе лише тому, що роспропаганда щось перекрутить? Вони й повітря називають отруйним, якщо їм вигідно. Трохи дивно, коли замість протидії - ми самі себе затикаємо.
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10.07.2025 13:56 Ответить
привіт, тролятина свіжозареєстрована. Як тобі на українському форумі?
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10.07.2025 14:57 Ответить
здається на четвертому році війни ще не всі розуміють що це війна (( Прикро.
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10.07.2025 14:56 Ответить
 
 