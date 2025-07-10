Воздушные силы призвали не публиковать фото сбитых ракет: названа причина

В Воздушных силах призвали граждан не публиковать кадры со сбитыми ракетами после массированных российских обстрелов, поскольку вражеская пропаганда может распространять дезинформацию.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Хочется еще обратиться. Много лишнего попадает в инфопространство. Я уже не говорю о работе противовоздушной обороны, а даже о последствиях. Когда попадают в кадр остатки, обломки ракет, среди которых есть зенитные управляемые ракеты, которыми сегодня собственно отражала оборона этот удар", - сказал он.

Игнат пояснил, что ракета ПВО сбивает крылатую или баллистическую ракету и ее фрагмент обязательно падает на землю.

"Люди не понимают, что это за ракета, говорят, что это российская. А вражеские пропагандистские паблики забирают эту фотографию или видео и говорят, что "ракета иностранного производства, обстреливают сами себя" и тому подобное. Идет дискредитация собственно Украины таким образом, показывая, что эти последствия - не следствие российских атак, а собственно ПВО. Призываем, не заниматься публикацией таких кадров", - добавил он.

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