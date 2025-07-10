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Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
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Повітряні сили закликали не публікувати фото збитих ракет: названо причину

Сили ППО звернулися до громадян щодо фото збитих ракет

У Повітряних силах закликали громадян не публікувати кадри зі збитими ракетами після масованих російських обстрілів, оскільки ворожа пропаганда може поширювати дезінформацію.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Хочеться ще звернутись. Багато зайвого попадає в інфопростір. Я вже не говорю про роботу протиповітряної оборони, а навіть про наслідки. Коли попадають в кадр рештки, уламки ракет, серед яких є зенітні керовані ракети, якими сьогодні власне відбивала оборона цей удар", - сказав він.

Ігнат пояснив, що ракета ППО збиває крилату чи балістичну ракету і її фрагмент обов'язково падає на землю. 

"Люди не розуміють, що це за ракета, кажуть, що це російська. А ворожі пропагандистські пабліки забирають цю фотографію чи відео та кажуть, що "ракета іноземного виробництва, обстрілюють самі себе" тощо. Йде дискредитація власне України таким чином, показуючи, що ці наслідки - не наслідок російських атак, а власне ППО. Закликаємо, не займатися публікацією таких кадрів", - додав він.

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Автор: 

обстріл (29775) Повітряні сили (2847) Ігнат Юрій (819) Повітряні атаки на Київ (877)


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Топ коментарі
+4
А чим ще нашим журнашлюхам займатись? На фронті новини робить лячно - тому й ефір забитий "прильотами по Києву" зі ста можливих і неможливих ракурсів. І читаєш стрічку так тільки обстріляли-вбили фото репортаж...
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10.07.2025 12:55 Відповісти
+4
Піди в ТЦК, запишись у підрозділ ППО і покажи як потрібно збивати.
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10.07.2025 13:04 Відповісти
+3
так, розбомбили всі тцк.
куди ж тепер йти?
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10.07.2025 13:08 Відповісти
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А чим ще нашим журнашлюхам займатись? На фронті новини робить лячно - тому й ефір забитий "прильотами по Києву" зі ста можливих і неможливих ракурсів. І читаєш стрічку так тільки обстріляли-вбили фото репортаж...
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10.07.2025 12:55 Відповісти
"За даними Міністерства оборони України, понад 8700 журналістів отримали акредитацію для роботи в районах ведення бойових дій, а за даними інших джерел, кількість акредитованих журналістів сягає понад 11 тисяч, включаючи як вітчизняних, так і іноземних."
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10.07.2025 13:25 Відповісти
Опублікували рештки дефіцитної іноземної зенітної ракети, якою збили копійчаний шахед бо більше їх нічим збивати, адже протишахедна оборона просрана. Тепер люди будуть знати чому Зеленський постійно випрошує підсилення ППО.
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10.07.2025 12:57 Відповісти
Піди в ТЦК, запишись у підрозділ ППО і покажи як потрібно збивати.
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10.07.2025 13:04 Відповісти
так, розбомбили всі тцк.
куди ж тепер йти?
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10.07.2025 13:08 Відповісти
Не знаєте куди, тоді йдіть отримувати сросійський паспорт.
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10.07.2025 13:30 Відповісти
підкажіть, де?
де, ви отримали?
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10.07.2025 13:42 Відповісти
до твого відома по Києву сьогодні не тільки шахеди летіли, але і ракети, крилаті і балістичні.
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10.07.2025 13:32 Відповісти
і що?
навіть маленького кусочка не можна відпиляти на сувенір?
ну, хоч ногою можна пошпиняти?
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10.07.2025 13:06 Відповісти
"Обстрілюють самі себе" - вау, яка свіжа методичка! Аж із 2014-го, мабуть. Серйозно, ми маємо обмежувати себе лише тому, що роспропаганда щось перекрутить? Вони й повітря називають отруйним, якщо їм вигідно. Трохи дивно, коли замість протидії - ми самі себе затикаємо.
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10.07.2025 13:56 Відповісти
 
 