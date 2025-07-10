Повітряні сили закликали не публікувати фото збитих ракет: названо причину

У Повітряних силах закликали громадян не публікувати кадри зі збитими ракетами після масованих російських обстрілів, оскільки ворожа пропаганда може поширювати дезінформацію.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Хочеться ще звернутись. Багато зайвого попадає в інфопростір. Я вже не говорю про роботу протиповітряної оборони, а навіть про наслідки. Коли попадають в кадр рештки, уламки ракет, серед яких є зенітні керовані ракети, якими сьогодні власне відбивала оборона цей удар", - сказав він.

Ігнат пояснив, що ракета ППО збиває крилату чи балістичну ракету і її фрагмент обов'язково падає на землю.

"Люди не розуміють, що це за ракета, кажуть, що це російська. А ворожі пропагандистські пабліки забирають цю фотографію чи відео та кажуть, що "ракета іноземного виробництва, обстрілюють самі себе" тощо. Йде дискредитація власне України таким чином, показуючи, що ці наслідки - не наслідок російських атак, а власне ППО. Закликаємо, не займатися публікацією таких кадрів", - додав він.

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