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Новости Пропаганда РФ
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Зеленский: Россия имитировала готовность к миру, чтобы обвинить Украину

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявления России о якобы готовности к мирным переговорам были частью пропаганды, которая имела целью дискредитировать Украину.

Об этом глава государства сказал на открытии Международной конференции по вопросам восстановления Украины URC2025 в Риме, передает Цензор.НЕТ.

"Москва подавала соответствующие сигналы - это была часть их пропаганды, чтобы обвинить Украину в нежелании мира. Но мы тогда уже говорили: на Россию надо давить, потому что она не готовится к миру. И теперь все видят - Путин отверг каждое мирное предложение и только наращивает насилие", - отметил Зеленский.

Зеленский напомнил о российской атаке на Киев накануне конференции, в результате которой погибли два человека, есть раненые, уничтожена медлаборатория, повреждены жилые дома, ТЦ и инфраструктура.

В ответ на эти действия президент призвал партнеров активнее вкладывать средства в производство дронов в Украине, в частности перехватчиков.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21183) переговоры с Россией (1211)


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10.07.2025 14:34 Ответить
маленький принц йди додому водкі нєт
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10.07.2025 14:49 Ответить
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10.07.2025 14:38 Ответить
Так і сам Зеленський займається тим самим. Із тих хто у світі при владі, мир зараз не потрібен практично нікому.
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10.07.2025 14:41 Ответить
Балабол,куди поділи кошти для "Рою дронів"?Чому змінив риторику відносно відповіді та помсти?Для перемоги повинна бути зеркальна відповідь в два-три рази більшою.
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10.07.2025 14:48 Ответить
 
 