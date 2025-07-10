Зеленский: Россия имитировала готовность к миру, чтобы обвинить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявления России о якобы готовности к мирным переговорам были частью пропаганды, которая имела целью дискредитировать Украину.

Об этом глава государства сказал на открытии Международной конференции по вопросам восстановления Украины URC2025 в Риме, передает Цензор.НЕТ.

"Москва подавала соответствующие сигналы - это была часть их пропаганды, чтобы обвинить Украину в нежелании мира. Но мы тогда уже говорили: на Россию надо давить, потому что она не готовится к миру. И теперь все видят - Путин отверг каждое мирное предложение и только наращивает насилие", - отметил Зеленский.

Зеленский напомнил о российской атаке на Киев накануне конференции, в результате которой погибли два человека, есть раненые, уничтожена медлаборатория, повреждены жилые дома, ТЦ и инфраструктура.

В ответ на эти действия президент призвал партнеров активнее вкладывать средства в производство дронов в Украине, в частности перехватчиков.

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