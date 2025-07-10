УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12056 відвідувачів онлайн
Новини Пропаганда РФ
814 8

Зеленський: Росія імітувала готовність до миру, щоб звинуватити Україну

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заяви Росії про нібито готовність до мирних переговорів були частиною пропаганди, яка мала на меті дискредитувати Україну.

Про це глава держави сказав на відкритті Міжнародної конференції з питань відновлення України URC2025 у Римі, передає Цензор.НЕТ.

"Москва подавала відповідні сигнали - це була частина їхньої пропаганди, щоб звинуватити Україну в небажанні миру. Але ми тоді вже говорили: на Росію треба тиснути, бо вона не готується до миру. І тепер усі бачать - Путін відкинув кожну мирну пропозицію і лише нарощує насильство", - зазначив Зеленський.

Зеленський нагадав про російську атаку на Київ напередодні конференції, внаслідок якої загинули дві особи, є поранені, знищено медлабораторію, пошкоджено житлові будинки, ТЦ та інфраструктуру.

У відповідь на ці дії президент закликав партнерів активніше вкладати кошти у виробництво дронів в Україні, зокрема перехоплювачів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Масована атака РФ на Київ пов’язана з початком конференції з відновлення України

Автор: 

Зеленський Володимир (24688) переговори з Росією (1327)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дійшло?
показати весь коментар
10.07.2025 14:34 Відповісти
маленький принц йди додому водкі нєт
показати весь коментар
10.07.2025 14:49 Відповісти
показати весь коментар
10.07.2025 14:38 Відповісти
Так і сам Зеленський займається тим самим. Із тих хто у світі при владі, мир зараз не потрібен практично нікому.
показати весь коментар
10.07.2025 14:41 Відповісти
Балабол,куди поділи кошти для "Рою дронів"?Чому змінив риторику відносно відповіді та помсти?Для перемоги повинна бути зеркальна відповідь в два-три рази більшою.
показати весь коментар
10.07.2025 14:48 Відповісти
 
 