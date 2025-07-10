Зеленський: Росія імітувала готовність до миру, щоб звинуватити Україну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заяви Росії про нібито готовність до мирних переговорів були частиною пропаганди, яка мала на меті дискредитувати Україну.

Про це глава держави сказав на відкритті Міжнародної конференції з питань відновлення України URC2025 у Римі, передає Цензор.НЕТ.

"Москва подавала відповідні сигнали - це була частина їхньої пропаганди, щоб звинуватити Україну в небажанні миру. Але ми тоді вже говорили: на Росію треба тиснути, бо вона не готується до миру. І тепер усі бачать - Путін відкинув кожну мирну пропозицію і лише нарощує насильство", - зазначив Зеленський.

Зеленський нагадав про російську атаку на Київ напередодні конференції, внаслідок якої загинули дві особи, є поранені, знищено медлабораторію, пошкоджено житлові будинки, ТЦ та інфраструктуру.

У відповідь на ці дії президент закликав партнерів активніше вкладати кошти у виробництво дронів в Україні, зокрема перехоплювачів.

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