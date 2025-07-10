УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11823 відвідувача онлайн
Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
801 24

Зеленський: Масована атака РФ на Київ пов’язана з початком конференції з відновлення України

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нічна масована ракетна атака Росії на Київ пов’язана з початком конференції з відновлення України (URC-2025), яка стартувала 10 липня у Римі.

Про це він сказав під час відкриття заходу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Росія також приготувалася до цієї події. Минулої ночі вони запустили масовану атаку по Києву", - наголосив президент, підкресливши, що удари були спрямовані на цивільні об’єкти і не мали військової доцільності. Зеленський назвав це "чистим тероризмом".

Президент нагадав, що Україна прагне досягти миру, тоді як Росія відкинула всі ідеї припинення вогню. "Усі бачать: Росія не хоче миру", - підкреслив він.

Зеленський закликав партнерів України посилити підтримку, зокрема в секторі протиповітряної оборони: "Ми повинні зупинити російські дрони і ракети — це означає більше ППО".

Нагадаємо, у ніч на 10 липня російські окупаційні війська знову обстріляли Київ і область. Є потрапляння у житлові будинки, а також відомо про загиблих та постраждалих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нічна атака на Київ: пошкоджено будівлю Київської митниці. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (24688) Київ (19855) обстріл (29775)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Зеля з хати, бомба в дах. Як тільки Зельоне шобло не в Києві, зразу масована атака. Соупадєніє!
показати весь коментар
10.07.2025 13:27 Відповісти
+5
Масована атака пов'язана з тобою. Якби не ти і твоє его...і любов до хутіна
показати весь коментар
10.07.2025 13:26 Відповісти
+4
Давайте не будемо придумувати до яких урочистостей чи дат кацапи прив'язують свої удари по нас. Для них, і це вже очевидно, використання сотень шахедів на добу це вже рутина. Без дат. Будуть і тисячі. Нам не потрібно шукати ці дати. Нам потрібно виробляти та запускати не менше відповідей по російських містах.
показати весь коментар
10.07.2025 13:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Масована атака пов'язана з тобою. Якби не ти і твоє его...і любов до хутіна
показати весь коментар
10.07.2025 13:26 Відповісти
🤮
показати весь коментар
10.07.2025 13:27 Відповісти
Зеля з хати, бомба в дах. Як тільки Зельоне шобло не в Києві, зразу масована атака. Соупадєніє!
показати весь коментар
10.07.2025 13:27 Відповісти
Що знов?! За 3+ роки це вже звичка.
показати весь коментар
10.07.2025 13:48 Відповісти
Чувак живе своє найкраще життя. Конференції, зустрічі, угоди. ККД звісно від цього всього нульовий, та то таке. Хоч Скумбрія пошопиться.
показати весь коментар
10.07.2025 13:28 Відповісти
Це він вперше пов'язав свою відсутність в країні з посиленням обстрілів?
показати весь коментар
10.07.2025 13:29 Відповісти
Давайте не будемо придумувати до яких урочистостей чи дат кацапи прив'язують свої удари по нас. Для них, і це вже очевидно, використання сотень шахедів на добу це вже рутина. Без дат. Будуть і тисячі. Нам не потрібно шукати ці дати. Нам потрібно виробляти та запускати не менше відповідей по російських містах.
показати весь коментар
10.07.2025 13:29 Відповісти
Навіщо придумувати,коли за 3+ роки вже відпрацьована звичка?! Нема зє - нема обстрілів.
А за все інше питай в того,кого 73% ЛОХторату обрали верховним ухилянтом,чи говнокомандувачем. Він відповідає за смерть сотень тисяч цивільних громадян України,яки повірили йому.
показати весь коментар
10.07.2025 13:46 Відповісти
Зе лишній раз нагадав зєщо він дибіл
показати весь коментар
10.07.2025 13:30 Відповісти
Так-так.
Саме тому. Адже ця конференція просто знищить раїсю. В нокаут відправить...
показати весь коментар
10.07.2025 13:30 Відповісти
+100500!!!
показати весь коментар
10.07.2025 14:17 Відповісти
Конференція з відновлення?
От дає,ще завершення війни не видно за обрієм,а він вже вішає лапшу про відновлення
показати весь коментар
10.07.2025 13:31 Відповісти
Всі масовані атаки на Київ сталися під час гарантованої відсутності зє в Києві та області,в країні.
Бережуть своє надбаня,яке чекали і готували 30 років!
показати весь коментар
10.07.2025 13:39 Відповісти
Те шо ти зібрався відновлювати путлєр знову "відновив"
показати весь коментар
10.07.2025 13:40 Відповісти
- Організуй мені зі Скумбрією якийсь закордонний візит, бо завтра будуть масовано атакувати Київ!
- Знову? Так а з ким організувати? Ти вже всім набрид...
- Та хоч з Папою Римським організуй! Тільки щоб подалі від Києва!
показати весь коментар
10.07.2025 13:40 Відповісти
А може інакше?
Як за кордоном вмикає тлф і такий: "алле! кремль? Я за бугром! ***#те хо# лов!".
І вимикає.
показати весь коментар
10.07.2025 13:52 Відповісти
Це блазню на вушко Буданов нашептав? А тому - Гогілашвілі?
показати весь коментар
10.07.2025 13:41 Відповісти
Масована атака повʼязана з блазнями-злодюгами, які бачать мир в очах Ху@ла.
показати весь коментар
10.07.2025 13:45 Відповісти
Вона пов'язана з твою османською домовленістю з **лом, рано чи пізно цей документ оприлюднять.
показати весь коментар
10.07.2025 13:57 Відповісти
Гундосе чмо. І як бридко дивитись його з дермаком на ціх зустрічах це якийсь сором за Державу у якій таки огидні недолугі керівники
показати весь коментар
10.07.2025 13:57 Відповісти
Вава, от реально.. шоб ти з'їв, шоб не...? масова атака лаптєй пов'язана лише з одним - з їхньою кровожерливістю і ненавистю до України. яка нах конференція відновлення? ти війну вже виграв чи, принаймні, закінчив? тут Шмигаль вже плани Маршала на трильйони доларів малює... яка відбудова під час війни? ви зброю не маєте за що купити. може замість планів Маршала спочатку попрацюйте над планом озброєння України!?
показати весь коментар
10.07.2025 14:00 Відповісти
Як вже надоїло кривляння найвеличнішого, його цинізм. В гнилій утробі не може бути нічого святого, жаль, що ще велика кількість насєлєнія ще сліпі, вірять у казочки
показати весь коментар
10.07.2025 14:06 Відповісти
Та ні з чим вона не пов'язана!
Вона відбулася тільки тому, що в них є чим нас бити. А у них цієї ночі не горіло нічого. Навіть "план ковьор" не подовжено.
показати весь коментар
10.07.2025 14:16 Відповісти
Соромлюсь спитати: а який відсоток урядовців від тих, що виїхали до Риму "на конференцію", повернуться після її закінчення в Україну?
Дуже сильно цікавлюсь.
показати весь коментар
10.07.2025 14:21 Відповісти
 
 