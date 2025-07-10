Зеленський: Масована атака РФ на Київ пов’язана з початком конференції з відновлення України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нічна масована ракетна атака Росії на Київ пов’язана з початком конференції з відновлення України (URC-2025), яка стартувала 10 липня у Римі.

Про це він сказав під час відкриття заходу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Росія також приготувалася до цієї події. Минулої ночі вони запустили масовану атаку по Києву", - наголосив президент, підкресливши, що удари були спрямовані на цивільні об’єкти і не мали військової доцільності. Зеленський назвав це "чистим тероризмом".

Президент нагадав, що Україна прагне досягти миру, тоді як Росія відкинула всі ідеї припинення вогню. "Усі бачать: Росія не хоче миру", - підкреслив він.

Зеленський закликав партнерів України посилити підтримку, зокрема в секторі протиповітряної оборони: "Ми повинні зупинити російські дрони і ракети — це означає більше ППО".

Нагадаємо, у ніч на 10 липня російські окупаційні війська знову обстріляли Київ і область. Є потрапляння у житлові будинки, а також відомо про загиблих та постраждалих.

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