Зеленський: Масована атака РФ на Київ пов’язана з початком конференції з відновлення України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що нічна масована ракетна атака Росії на Київ пов’язана з початком конференції з відновлення України (URC-2025), яка стартувала 10 липня у Римі.
Про це він сказав під час відкриття заходу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"Росія також приготувалася до цієї події. Минулої ночі вони запустили масовану атаку по Києву", - наголосив президент, підкресливши, що удари були спрямовані на цивільні об’єкти і не мали військової доцільності. Зеленський назвав це "чистим тероризмом".
Президент нагадав, що Україна прагне досягти миру, тоді як Росія відкинула всі ідеї припинення вогню. "Усі бачать: Росія не хоче миру", - підкреслив він.
Зеленський закликав партнерів України посилити підтримку, зокрема в секторі протиповітряної оборони: "Ми повинні зупинити російські дрони і ракети — це означає більше ППО".
Нагадаємо, у ніч на 10 липня російські окупаційні війська знову обстріляли Київ і область. Є потрапляння у житлові будинки, а також відомо про загиблих та постраждалих.
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А за все інше питай в того,кого 73% ЛОХторату обрали верховним ухилянтом,чи говнокомандувачем. Він відповідає за смерть сотень тисяч цивільних громадян України,яки повірили йому.
Саме тому. Адже ця конференція просто знищить раїсю. В нокаут відправить...
От дає,ще завершення війни не видно за обрієм,а він вже вішає лапшу про відновлення
Бережуть своє надбаня,яке чекали і готували 30 років!
- Знову? Так а з ким організувати? Ти вже всім набрид...
- Та хоч з Папою Римським організуй! Тільки щоб подалі від Києва!
Як за кордоном вмикає тлф і такий: "алле! кремль? Я за бугром! ***#те хо# лов!".
І вимикає.
Вона відбулася тільки тому, що в них є чим нас бити. А у них цієї ночі не горіло нічого. Навіть "план ковьор" не подовжено.
Дуже сильно цікавлюсь.