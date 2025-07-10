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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
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Зеленский: Массированная атака РФ на Киев связана с началом конференции по восстановлению Украины

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночная массированная ракетная атака России на Киев связана с началом конференции по восстановлению Украины (URC-2025), которая стартовала 10 июля в Риме.

Об этом он сказал во время открытия мероприятия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Россия также приготовилась к этому событию. Прошлой ночью они запустили массированную атаку по Киеву", - подчеркнул президент, акцентировав, что удары были направлены на гражданские объекты и не имели военной целесообразности. Зеленский назвал это "чистым терроризмом".

Президент напомнил, что Украина стремится достичь мира, тогда как Россия отвергла все идеи прекращения огня. "Все видят: Россия не хочет мира", - подчеркнул он.

Зеленский призвал партнеров Украины усилить поддержку, в частности в секторе противовоздушной обороны: "Мы должны остановить российские дроны и ракеты - это означает больше ПВО".

Напомним, в ночь на 10 июля российские оккупационные войска снова обстреляли Киев и область. Есть попадания в жилые дома, а также известно о погибших и пострадавших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночная атака на Киев: повреждено здание Киевской таможни. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (21183) Киев (25843) обстрел (28450)


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Топ комментарии
+9
Зеля з хати, бомба в дах. Як тільки Зельоне шобло не в Києві, зразу масована атака. Соупадєніє!
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10.07.2025 13:27 Ответить
+8
Масована атака пов'язана з тобою. Якби не ти і твоє его...і любов до хутіна
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10.07.2025 13:26 Ответить
+6
Конференція з відновлення?
От дає,ще завершення війни не видно за обрієм,а він вже вішає лапшу про відновлення
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10.07.2025 13:31 Ответить
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Масована атака пов'язана з тобою. Якби не ти і твоє его...і любов до хутіна
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10.07.2025 13:26 Ответить
🤮
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10.07.2025 13:27 Ответить
Зеля з хати, бомба в дах. Як тільки Зельоне шобло не в Києві, зразу масована атака. Соупадєніє!
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10.07.2025 13:27 Ответить
Що знов?! За 3+ роки це вже звичка.
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10.07.2025 13:48 Ответить
Чувак живе своє найкраще життя. Конференції, зустрічі, угоди. ККД звісно від цього всього нульовий, та то таке. Хоч Скумбрія пошопиться.
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10.07.2025 13:28 Ответить
Це він вперше пов'язав свою відсутність в країні з посиленням обстрілів?
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10.07.2025 13:29 Ответить
Давайте не будемо придумувати до яких урочистостей чи дат кацапи прив'язують свої удари по нас. Для них, і це вже очевидно, використання сотень шахедів на добу це вже рутина. Без дат. Будуть і тисячі. Нам не потрібно шукати ці дати. Нам потрібно виробляти та запускати не менше відповідей по російських містах.
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10.07.2025 13:29 Ответить
Навіщо придумувати,коли за 3+ роки вже відпрацьована звичка?! Нема зє - нема обстрілів.
А за все інше питай в того,кого 73% ЛОХторату обрали верховним ухилянтом,чи говнокомандувачем. Він відповідає за смерть сотень тисяч цивільних громадян України,яки повірили йому.
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10.07.2025 13:46 Ответить
Зе лишній раз нагадав зєщо він дибіл
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10.07.2025 13:30 Ответить
Так-так.
Саме тому. Адже ця конференція просто знищить раїсю. В нокаут відправить...
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10.07.2025 13:30 Ответить
+100500!!!
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10.07.2025 14:17 Ответить
Конференція з відновлення?
От дає,ще завершення війни не видно за обрієм,а він вже вішає лапшу про відновлення
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10.07.2025 13:31 Ответить
Всі масовані атаки на Київ сталися під час гарантованої відсутності зє в Києві та області,в країні.
Бережуть своє надбаня,яке чекали і готували 30 років!
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10.07.2025 13:39 Ответить
Те шо ти зібрався відновлювати путлєр знову "відновив"
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10.07.2025 13:40 Ответить
- Організуй мені зі Скумбрією якийсь закордонний візит, бо завтра будуть масовано атакувати Київ!
- Знову? Так а з ким організувати? Ти вже всім набрид...
- Та хоч з Папою Римським організуй! Тільки щоб подалі від Києва!
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10.07.2025 13:40 Ответить
А може інакше?
Як за кордоном вмикає тлф і такий: "алле! кремль? Я за бугром! ***#те хо# лов!".
І вимикає.
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10.07.2025 13:52 Ответить
Це блазню на вушко Буданов нашептав? А тому - Гогілашвілі?
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10.07.2025 13:41 Ответить
Масована атака повʼязана з блазнями-злодюгами, які бачать мир в очах Ху@ла.
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10.07.2025 13:45 Ответить
Вона пов'язана з твою османською домовленістю з **лом, рано чи пізно цей документ оприлюднять.
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10.07.2025 13:57 Ответить
Гундосе чмо. І як бридко дивитись його з дермаком на ціх зустрічах це якийсь сором за Державу у якій таки огидні недолугі керівники
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10.07.2025 13:57 Ответить
Вава, от реально.. шоб ти з'їв, шоб не...? масова атака лаптєй пов'язана лише з одним - з їхньою кровожерливістю і ненавистю до України. яка нах конференція відновлення? ти війну вже виграв чи, принаймні, закінчив? тут Шмигаль вже плани Маршала на трильйони доларів малює... яка відбудова під час війни? ви зброю не маєте за що купити. може замість планів Маршала спочатку попрацюйте над планом озброєння України!?
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10.07.2025 14:00 Ответить
Як вже надоїло кривляння найвеличнішого, його цинізм. В гнилій утробі не може бути нічого святого, жаль, що ще велика кількість насєлєнія ще сліпі, вірять у казочки
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10.07.2025 14:06 Ответить
Та ні з чим вона не пов'язана!
Вона відбулася тільки тому, що в них є чим нас бити. А у них цієї ночі не горіло нічого. Навіть "план ковьор" не подовжено.
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10.07.2025 14:16 Ответить
Соромлюсь спитати: а який відсоток урядовців від тих, що виїхали до Риму "на конференцію", повернуться після її закінчення в Україну?
Дуже сильно цікавлюсь.
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10.07.2025 14:21 Ответить
Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів", на місці не вдалив. https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114031332924234939
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10.07.2025 14:38 Ответить
Потужне марення
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10.07.2025 14:39 Ответить
 
 