Зеленский: Массированная атака РФ на Киев связана с началом конференции по восстановлению Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночная массированная ракетная атака России на Киев связана с началом конференции по восстановлению Украины (URC-2025), которая стартовала 10 июля в Риме.
Об этом он сказал во время открытия мероприятия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
"Россия также приготовилась к этому событию. Прошлой ночью они запустили массированную атаку по Киеву", - подчеркнул президент, акцентировав, что удары были направлены на гражданские объекты и не имели военной целесообразности. Зеленский назвал это "чистым терроризмом".
Президент напомнил, что Украина стремится достичь мира, тогда как Россия отвергла все идеи прекращения огня. "Все видят: Россия не хочет мира", - подчеркнул он.
Зеленский призвал партнеров Украины усилить поддержку, в частности в секторе противовоздушной обороны: "Мы должны остановить российские дроны и ракеты - это означает больше ПВО".
Напомним, в ночь на 10 июля российские оккупационные войска снова обстреляли Киев и область. Есть попадания в жилые дома, а также известно о погибших и пострадавших.
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А за все інше питай в того,кого 73% ЛОХторату обрали верховним ухилянтом,чи говнокомандувачем. Він відповідає за смерть сотень тисяч цивільних громадян України,яки повірили йому.
Саме тому. Адже ця конференція просто знищить раїсю. В нокаут відправить...
От дає,ще завершення війни не видно за обрієм,а він вже вішає лапшу про відновлення
Бережуть своє надбаня,яке чекали і готували 30 років!
- Знову? Так а з ким організувати? Ти вже всім набрид...
- Та хоч з Папою Римським організуй! Тільки щоб подалі від Києва!
Як за кордоном вмикає тлф і такий: "алле! кремль? Я за бугром! ***#те хо# лов!".
І вимикає.
Вона відбулася тільки тому, що в них є чим нас бити. А у них цієї ночі не горіло нічого. Навіть "план ковьор" не подовжено.
Дуже сильно цікавлюсь.