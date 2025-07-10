Зеленский: Массированная атака РФ на Киев связана с началом конференции по восстановлению Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночная массированная ракетная атака России на Киев связана с началом конференции по восстановлению Украины (URC-2025), которая стартовала 10 июля в Риме.

Об этом он сказал во время открытия мероприятия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Россия также приготовилась к этому событию. Прошлой ночью они запустили массированную атаку по Киеву", - подчеркнул президент, акцентировав, что удары были направлены на гражданские объекты и не имели военной целесообразности. Зеленский назвал это "чистым терроризмом".

Президент напомнил, что Украина стремится достичь мира, тогда как Россия отвергла все идеи прекращения огня. "Все видят: Россия не хочет мира", - подчеркнул он.

Зеленский призвал партнеров Украины усилить поддержку, в частности в секторе противовоздушной обороны: "Мы должны остановить российские дроны и ракеты - это означает больше ПВО".

Напомним, в ночь на 10 июля российские оккупационные войска снова обстреляли Киев и область. Есть попадания в жилые дома, а также известно о погибших и пострадавших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночная атака на Киев: повреждено здание Киевской таможни. ФОТОрепортаж