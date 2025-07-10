Зеленский: Мы должны использовать каждую возможность вернуть похищенных Россией детей

Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всех украинских детей, похищенных Россией, и призвал международное сообщество активизировать усилия в этом направлении.

Об этом он заявил во время открытия Международной конференции по вопросам восстановления Украины (URC2025), передает Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил работу международной Коалиции по возвращению детей, которую поддерживают страны от Италии до Канады. Зеленский также сообщил об обсуждении этого вопроса с Папой Римским и лидерами стран, в частности премьером Италии Джорджей Мелони.

"Мы должны использовать каждую возможность вернуть наших детей домой - в семьи, в Украину. Чтобы они не забыли, кем являются и откуда", - заявил президент.

Он отметил, что существует риск использования похищенных детей Россией в войне или диверсиях в будущем, поэтому международное сообщество должно действовать решительно, чтобы предотвратить эту угрозу.

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