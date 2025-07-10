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Новости Похищение детей Россией
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Зеленский: Мы должны использовать каждую возможность вернуть похищенных Россией детей

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всех украинских детей, похищенных Россией, и призвал международное сообщество активизировать усилия в этом направлении.

Об этом он заявил во время открытия Международной конференции по вопросам восстановления Украины (URC2025), передает Цензор.НЕТ.

Глава государства отметил работу международной Коалиции по возвращению детей, которую поддерживают страны от Италии до Канады. Зеленский также сообщил об обсуждении этого вопроса с Папой Римским и лидерами стран, в частности премьером Италии Джорджей Мелони.

"Мы должны использовать каждую возможность вернуть наших детей домой - в семьи, в Украину. Чтобы они не забыли, кем являются и откуда", - заявил президент.

Он отметил, что существует риск использования похищенных детей Россией в войне или диверсиях в будущем, поэтому международное сообщество должно действовать решительно, чтобы предотвратить эту угрозу.

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Автор: 

дети (6626) Зеленский Владимир (21183)


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Зеленський: Маємо знайти кожну можливість повернути викрадених Росією дітей

А опісля знайдіть можливість повернути викрадені вами гроші!
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10.07.2025 14:48 Ответить
3.5 р.
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10.07.2025 14:53 Ответить
Помилка природи, якби ти не народився, то нікого не довелося би повертати і сотні тисяч українців були би живі та здорові
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10.07.2025 14:53 Ответить
- службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України);
- залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України)":

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10.07.2025 15:04 Ответить
Нє, ета другоє, ета нє зрада
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10.07.2025 15:57 Ответить
Потужно
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10.07.2025 15:13 Ответить
Взяв під "асабистий кантроль". Як Журавля.
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10.07.2025 15:26 Ответить
 
 