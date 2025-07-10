Зеленський: Маємо використати кожну можливість повернути викрадених Росією дітей

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності повернення всіх українських дітей, викрадених Росією, і закликав міжнародну спільноту активізувати зусилля у цьому напрямку.

Про це він заявив під час відкриття Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC2025), передає Цензор.НЕТ.

Глава держави відзначив роботу міжнародної Коаліції з повернення дітей, яку підтримують країни від Італії до Канади. Зеленський також повідомив про обговорення цього питання з Папою Римським і лідерами країн, зокрема прем’єркою Італії Джорджею Мелоні.

"Ми маємо знайти кожну можливість повернути наших дітей додому - до родин, до України. Щоб вони не забули, ким є і звідки", - заявив президент.

Він наголосив, що існує ризик використання викрадених дітей Росією у війні чи диверсіях у майбутньому, тому міжнародна спільнота має діяти рішуче, аби запобігти цій загрозі.

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