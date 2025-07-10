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Новини Викрадення дітей Росією
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Зеленський: Маємо використати кожну можливість повернути викрадених Росією дітей

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності повернення всіх українських дітей, викрадених Росією, і закликав міжнародну спільноту активізувати зусилля у цьому напрямку.

Про це він заявив під час відкриття Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC2025), передає Цензор.НЕТ.

Глава держави відзначив роботу міжнародної Коаліції з повернення дітей, яку підтримують країни від Італії до Канади. Зеленський також повідомив про обговорення цього питання з Папою Римським і лідерами країн, зокрема прем’єркою Італії Джорджею Мелоні.

"Ми маємо знайти кожну можливість повернути наших дітей додому - до родин, до України. Щоб вони не забули, ким є і звідки", - заявив президент.

Він наголосив, що існує ризик використання викрадених дітей Росією у війні чи диверсіях у майбутньому, тому міжнародна спільнота має діяти рішуче, аби запобігти цій загрозі.

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Автор: 

діти (5202) Зеленський Володимир (24688)


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Зеленський: Маємо знайти кожну можливість повернути викрадених Росією дітей

А опісля знайдіть можливість повернути викрадені вами гроші!
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10.07.2025 14:48 Відповісти
3.5 р.
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10.07.2025 14:53 Відповісти
Помилка природи, якби ти не народився, то нікого не довелося би повертати і сотні тисяч українців були би живі та здорові
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10.07.2025 14:53 Відповісти
- службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України);
- залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України)":

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10.07.2025 15:04 Відповісти
Нє, ета другоє, ета нє зрада
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10.07.2025 15:57 Відповісти
Потужно
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10.07.2025 15:13 Відповісти
Взяв під "асабистий кантроль". Як Журавля.
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10.07.2025 15:26 Відповісти
 
 