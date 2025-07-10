Зеленський: Маємо використати кожну можливість повернути викрадених Росією дітей
Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності повернення всіх українських дітей, викрадених Росією, і закликав міжнародну спільноту активізувати зусилля у цьому напрямку.
Про це він заявив під час відкриття Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC2025), передає Цензор.НЕТ.
Глава держави відзначив роботу міжнародної Коаліції з повернення дітей, яку підтримують країни від Італії до Канади. Зеленський також повідомив про обговорення цього питання з Папою Римським і лідерами країн, зокрема прем’єркою Італії Джорджею Мелоні.
"Ми маємо знайти кожну можливість повернути наших дітей додому - до родин, до України. Щоб вони не забули, ким є і звідки", - заявив президент.
Він наголосив, що існує ризик використання викрадених дітей Росією у війні чи диверсіях у майбутньому, тому міжнародна спільнота має діяти рішуче, аби запобігти цій загрозі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А опісля знайдіть можливість повернути викрадені вами гроші!
- залишення в небезпеці, яке призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України)":