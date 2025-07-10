На Харьковщине разоблачено производство поддельных подакцизных марок в промышленных масштабах, - Кравченко
Сегодня на Харьковщине прокуратура совместно с СБУ и Нацполицией разоблачили и прекратили преступную деятельность группы лиц, специализирующуюся на производстве поддельных подакцизных марок в промышленных масштабах.
Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
Изъято более 2,5 млн марок акцизного налога для алкогольной продукции с голографическими защитными элементами.
Трое участников задержаны непосредственно за работой в специально оборудованном помещении. Среди задержанных 2 иностранцев.
"Масштаб разоблаченной преступной деятельности свидетельствует о высоком уровне организованности и дерзость действий фигурантов. Устанавливаются другие участники схемы, заказчики и каналы сбыта поддельной продукции.
Благодаря работе правоохранителей на рынок не попадут миллионные партии контрафактной алкогольной продукции. И это о справедливости также", - отметил генпрокурор.
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А воно, з 2019 року і по сьогодення, он, як неловко, з шмигалівщиною, лупати на таке очима! Чернишов може, поки ще, як свідок, прийти з повинною та звернутися, до принципового Генпрокурора!!!
Поки ******, знищує Україну з фронту, прикоритні з Урядового кварталу, це роблять, з тилу!
Бувають "акцизні марки" або "підакцизні товари", а "підакцизних марок" НЕ БУВАЄ!