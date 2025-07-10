РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8966 посетителей онлайн
Новости
614 6

На Харьковщине разоблачено производство поддельных подакцизных марок в промышленных масштабах, - Кравченко

Сегодня на Харьковщине прокуратура совместно с СБУ и Нацполицией разоблачили и прекратили преступную деятельность группы лиц, специализирующуюся на производстве поддельных подакцизных марок в промышленных масштабах.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Изъято более 2,5 млн марок акцизного налога для алкогольной продукции с голографическими защитными элементами.

подделка акцизных марок

Трое участников задержаны непосредственно за работой в специально оборудованном помещении. Среди задержанных 2 иностранцев.

"Масштаб разоблаченной преступной деятельности свидетельствует о высоком уровне организованности и дерзость действий фигурантов. Устанавливаются другие участники схемы, заказчики и каналы сбыта поддельной продукции.

Благодаря работе правоохранителей на рынок не попадут миллионные партии контрафактной алкогольной продукции. И это о справедливости также", - отметил генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закрыто 3756 уголовных производств в отношении субъектов хозяйствования, - генпрокурор Кравченко

Автор: 

акциз (385) подделка (443) прокуратура (5046) Кравченко Руслан (55) Харьковская область (1243)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в оп-і не зарегились того й накрились )
показать весь комментарий
10.07.2025 17:56 Ответить
А де коменти диванного спецназу, що це все Зе особисто організував?
показать весь комментарий
10.07.2025 17:58 Ответить
А Верещучка, з аброхамієм та служками з ВРУ і ОПУ, рвали на собі ісподні та вищали, що це видумки, Західних Партнерів щодо корупції в системі управління державою, перед московською навалою!!
А воно, з 2019 року і по сьогодення, он, як неловко, з шмигалівщиною, лупати на таке очима! Чернишов може, поки ще, як свідок, прийти з повинною та звернутися, до принципового Генпрокурора!!!
Поки ******, знищує Україну з фронту, прикоритні з Урядового кварталу, це роблять, з тилу!
показать весь комментарий
10.07.2025 18:26 Ответить
Що за невч писав статтю?
Бувають "акцизні марки" або "підакцизні товари", а "підакцизних марок" НЕ БУВАЄ!
показать весь комментарий
10.07.2025 18:43 Ответить
Так це цілий Генеральний прокурор в телеграмі написав. Як це Генеральний прокурор і невуч? Тепер простіше закони переписати, щоб марка стала підакцизною.
показать весь комментарий
10.07.2025 19:17 Ответить
Тоді буде потрібно випускати акцизні марки на підакцизні марки?
показать весь комментарий
10.07.2025 19:27 Ответить
 
 