На Харьковщине разоблачено производство поддельных подакцизных марок в промышленных масштабах, - Кравченко

Сегодня на Харьковщине прокуратура совместно с СБУ и Нацполицией разоблачили и прекратили преступную деятельность группы лиц, специализирующуюся на производстве поддельных подакцизных марок в промышленных масштабах.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Изъято более 2,5 млн марок акцизного налога для алкогольной продукции с голографическими защитными элементами.

Трое участников задержаны непосредственно за работой в специально оборудованном помещении. Среди задержанных 2 иностранцев.

"Масштаб разоблаченной преступной деятельности свидетельствует о высоком уровне организованности и дерзость действий фигурантов. Устанавливаются другие участники схемы, заказчики и каналы сбыта поддельной продукции.

Благодаря работе правоохранителей на рынок не попадут миллионные партии контрафактной алкогольной продукции. И это о справедливости также", - отметил генпрокурор.

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