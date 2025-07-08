Закрыто 3756 уголовных производств в отношении субъектов хозяйствования, - генпрокурор Кравченко
Из 20 тыс. уголовных производств в отношении субъектов хозяйствования 3756 уголовных производств закрыто.
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
"На прошлой неделе я говорил о количественном аудите. Речь шла об имеющихся 20 тыс. уголовных производств в отношении субъектов хозяйствования. Теперь перейдем к качественному аудиту и его первым результатам - 3756 уголовных производств закрыто.
Это производства, которые годами не расследовались; они не содержали объективных данных, подтверждающих состав или событие преступления; наконец - они не имели судебной перспективы", - сообщил генпрокурор.
Относительно других дел: в более 4700 производствах назначены и уже проводятся необходимые экспертизы; 120 производств направлено в суд, отметил Кравченко.
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ХТО ЗА ЦЕ ВІДПОВІДАТИМЕ? ПРОКУРОРИ-ІНВАЛІДИ? НІХТО? Тоді це означає - торги відбулися.
Не по всіх "лотах" правда, але це ШВИДКО поправить новий прокурор. Потрібно просто скласти рентабельну ціну за кожне закриття кримінального провадження.
З А П Р О Д А Н Ц І - зЕЛЕНІ
Тобто, провадження або були відкриті безпідставно, або "об'єктивні дані" були "вилучені" в ході розслідування.
І тепер "нова мітла" все виміла. І ніхто і ніколи не дізнається, хто і за чиєю вказівкою відкривав, "вилучав"...
Його ж тільки призначили ?!
Тобто, під шумок позакривати "потрібні" справи ??