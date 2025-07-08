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Закрыто 3756 уголовных производств в отношении субъектов хозяйствования, - генпрокурор Кравченко

Генпрокурор Кравченко

Из 20 тыс. уголовных производств в отношении субъектов хозяйствования 3756 уголовных производств закрыто.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе я говорил о количественном аудите. Речь шла об имеющихся 20 тыс. уголовных производств в отношении субъектов хозяйствования. Теперь перейдем к качественному аудиту и его первым результатам - 3756 уголовных производств закрыто.

Это производства, которые годами не расследовались; они не содержали объективных данных, подтверждающих состав или событие преступления; наконец - они не имели судебной перспективы", - сообщил генпрокурор.

Относительно других дел: в более 4700 производствах назначены и уже проводятся необходимые экспертизы; 120 производств направлено в суд, отметил Кравченко.

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Генпрокурор Кравченко о закрытии дел

Автор: 

Кравченко Руслан (53) Офис Генпрокурора (2527)


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Це провадження, які роками не розслідувалися; вони не містили об'єктивних даних, що підтверджують склад чи подію злочину; врешті - вони не мали судової перспективи" -

ХТО ЗА ЦЕ ВІДПОВІДАТИМЕ? ПРОКУРОРИ-ІНВАЛІДИ? НІХТО? Тоді це означає - торги відбулися.

Не по всіх "лотах" правда, але це ШВИДКО поправить новий прокурор. Потрібно просто скласти рентабельну ціну за кожне закриття кримінального провадження.

З А П Р О Д А Н Ц І - зЕЛЕНІ
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08.07.2025 19:36 Ответить
Це провадження, які... не містили об'єктивних даних, що підтверджують склад чи подію злочину; Джерело: https://censor.net/ua/n3562217
Тобто, провадження або були відкриті безпідставно, або "об'єктивні дані" були "вилучені" в ході розслідування.
І тепер "нова мітла" все виміла. І ніхто і ніколи не дізнається, хто і за чиєю вказівкою відкривав, "вилучав"...
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08.07.2025 19:39 Ответить
"Скажений принтер № 100500" ??
Його ж тільки призначили ?!

Тобто, під шумок позакривати "потрібні" справи ??
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08.07.2025 19:56 Ответить
Питання. А для чого їх відкривали????Може просто щоб отримати хабарі і не розслідувати???? А хто понесе відповідальність за весь цей корумпований цирк??? Мабуть тому і призначили генпрокурором...
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08.07.2025 20:22 Ответить
 
 