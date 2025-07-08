Закрыто 3756 уголовных производств в отношении субъектов хозяйствования, - генпрокурор Кравченко

Из 20 тыс. уголовных производств в отношении субъектов хозяйствования 3756 уголовных производств закрыто.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе я говорил о количественном аудите. Речь шла об имеющихся 20 тыс. уголовных производств в отношении субъектов хозяйствования. Теперь перейдем к качественному аудиту и его первым результатам - 3756 уголовных производств закрыто.

Это производства, которые годами не расследовались; они не содержали объективных данных, подтверждающих состав или событие преступления; наконец - они не имели судебной перспективы", - сообщил генпрокурор.

Относительно других дел: в более 4700 производствах назначены и уже проводятся необходимые экспертизы; 120 производств направлено в суд, отметил Кравченко.

Также читайте: Новый генпрокурор Кравченко приступил к работе. Среди приоритетов - нулевая терпимость к коррупции