Закрито 3756 кримінальних проваджень щодо суб’єктів господарювання, - генпрокурор Кравченко

З 20 тис. кримінальних проваджень щодо субʼєктів господарювання 3756 кримінальних проваджень закрито.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня я говорив про кількісний аудит. Йшлося про наявні 20 тис. кримінальних проваджень щодо субʼєктів господарювання. Тепер перейдемо до якісного аудиту і його перших результатів — 3756 кримінальних проваджень закрито.

Це провадження, які роками не розслідувалися; вони не містили об’єктивних даних, що підтверджують склад чи подію злочину; врешті — вони не мали судової перспективи", - повідомив генпрокурор.

Щодо інших справ: у понад 4700 провадженнях призначені і вже проводяться необхідні експертизи; 120 проваджень скеровано до суду, зазначив Кравченко.

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