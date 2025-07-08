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Закрито 3756 кримінальних проваджень щодо суб’єктів господарювання, - генпрокурор Кравченко

генпрокурор Кравченко

З 20 тис. кримінальних проваджень щодо субʼєктів господарювання 3756 кримінальних проваджень закрито.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня я говорив про кількісний аудит. Йшлося про наявні 20 тис. кримінальних проваджень щодо субʼєктів господарювання. Тепер перейдемо до якісного аудиту і його перших результатів — 3756 кримінальних проваджень закрито.

Це провадження, які роками не розслідувалися; вони не містили об’єктивних даних, що підтверджують склад чи подію злочину; врешті — вони не мали судової перспективи", - повідомив генпрокурор.

Щодо інших справ: у понад 4700 провадженнях призначені і вже проводяться необхідні експертизи; 120 проваджень скеровано до суду, зазначив Кравченко.

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генпрокурор Кравченко про закриття справ

Автор: 

Кравченко Руслан (81) Офіс Генпрокурора (3313)


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Це провадження, які роками не розслідувалися; вони не містили об'єктивних даних, що підтверджують склад чи подію злочину; врешті - вони не мали судової перспективи" -

ХТО ЗА ЦЕ ВІДПОВІДАТИМЕ? ПРОКУРОРИ-ІНВАЛІДИ? НІХТО? Тоді це означає - торги відбулися.

Не по всіх "лотах" правда, але це ШВИДКО поправить новий прокурор. Потрібно просто скласти рентабельну ціну за кожне закриття кримінального провадження.

З А П Р О Д А Н Ц І - зЕЛЕНІ
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08.07.2025 19:36 Відповісти
Це провадження, які... не містили об'єктивних даних, що підтверджують склад чи подію злочину; Джерело: https://censor.net/ua/n3562217
Тобто, провадження або були відкриті безпідставно, або "об'єктивні дані" були "вилучені" в ході розслідування.
І тепер "нова мітла" все виміла. І ніхто і ніколи не дізнається, хто і за чиєю вказівкою відкривав, "вилучав"...
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08.07.2025 19:39 Відповісти
"Скажений принтер № 100500" ??
Його ж тільки призначили ?!

Тобто, під шумок позакривати "потрібні" справи ??
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08.07.2025 19:56 Відповісти
Питання. А для чого їх відкривали????Може просто щоб отримати хабарі і не розслідувати???? А хто понесе відповідальність за весь цей корумпований цирк??? Мабуть тому і призначили генпрокурором...
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08.07.2025 20:22 Відповісти
 
 