Закрито 3756 кримінальних проваджень щодо суб’єктів господарювання, - генпрокурор Кравченко
З 20 тис. кримінальних проваджень щодо субʼєктів господарювання 3756 кримінальних проваджень закрито.
Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Минулого тижня я говорив про кількісний аудит. Йшлося про наявні 20 тис. кримінальних проваджень щодо субʼєктів господарювання. Тепер перейдемо до якісного аудиту і його перших результатів — 3756 кримінальних проваджень закрито.
Це провадження, які роками не розслідувалися; вони не містили об’єктивних даних, що підтверджують склад чи подію злочину; врешті — вони не мали судової перспективи", - повідомив генпрокурор.
Щодо інших справ: у понад 4700 провадженнях призначені і вже проводяться необхідні експертизи; 120 проваджень скеровано до суду, зазначив Кравченко.
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ХТО ЗА ЦЕ ВІДПОВІДАТИМЕ? ПРОКУРОРИ-ІНВАЛІДИ? НІХТО? Тоді це означає - торги відбулися.
Не по всіх "лотах" правда, але це ШВИДКО поправить новий прокурор. Потрібно просто скласти рентабельну ціну за кожне закриття кримінального провадження.
З А П Р О Д А Н Ц І - зЕЛЕНІ
Тобто, провадження або були відкриті безпідставно, або "об'єктивні дані" були "вилучені" в ході розслідування.
І тепер "нова мітла" все виміла. І ніхто і ніколи не дізнається, хто і за чиєю вказівкою відкривав, "вилучав"...
Його ж тільки призначили ?!
Тобто, під шумок позакривати "потрібні" справи ??