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На Харківщині викрито виробництво підроблених підакцизних марок у промислових масштабах, - Кравченко

Сьогодні на Харківщині прокуратура спільно з СБУ та Нацполіцією викрили та припинили злочинну діяльність групи осіб, яка спеціалізувалася на виробництв підроблених підакцизних марок в промислових масштабах.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Вилучено понад 2,5 млн марок акцизного податку для алкогольної продукції з голографічними захисними елементами.​

підробка акцизних марок

Трьох учасників затримано безпосередньо за роботою у спеціально облаштованому приміщенні. Серед затриманих 2 іноземців.

"Масштаб викритої злочинної діяльності свідчить про високий рівень організованості та зухвалість дій фігурантів. Встановлюються інші учасники схеми, замовники та канали збуту підробленої продукції.

Завдяки роботі правоохоронців на ринок не потраплять мільйонні партії контрафактної алкогольної продукції. І це про справедливість також", - зазначив генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закрито 3756 кримінальних проваджень щодо суб’єктів господарювання, - генпрокурор Кравченко

Автор: 

акциз (444) підробка (443) прокуратура (3716) Кравченко Руслан (83) Харківська область (1263)


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в оп-і не зарегились того й накрились )
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10.07.2025 17:56 Відповісти
А де коменти диванного спецназу, що це все Зе особисто організував?
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10.07.2025 17:58 Відповісти
А Верещучка, з аброхамієм та служками з ВРУ і ОПУ, рвали на собі ісподні та вищали, що це видумки, Західних Партнерів щодо корупції в системі управління державою, перед московською навалою!!
А воно, з 2019 року і по сьогодення, он, як неловко, з шмигалівщиною, лупати на таке очима! Чернишов може, поки ще, як свідок, прийти з повинною та звернутися, до принципового Генпрокурора!!!
Поки ******, знищує Україну з фронту, прикоритні з Урядового кварталу, це роблять, з тилу!
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10.07.2025 18:26 Відповісти
Що за невч писав статтю?
Бувають "акцизні марки" або "підакцизні товари", а "підакцизних марок" НЕ БУВАЄ!
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10.07.2025 18:43 Відповісти
Так це цілий Генеральний прокурор в телеграмі написав. Як це Генеральний прокурор і невуч? Тепер простіше закони переписати, щоб марка стала підакцизною.
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10.07.2025 19:17 Відповісти
Тоді буде потрібно випускати акцизні марки на підакцизні марки?
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10.07.2025 19:27 Відповісти
 
 