На Харківщині викрито виробництво підроблених підакцизних марок у промислових масштабах, - Кравченко
Сьогодні на Харківщині прокуратура спільно з СБУ та Нацполіцією викрили та припинили злочинну діяльність групи осіб, яка спеціалізувалася на виробництв підроблених підакцизних марок в промислових масштабах.
Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
Вилучено понад 2,5 млн марок акцизного податку для алкогольної продукції з голографічними захисними елементами.
Трьох учасників затримано безпосередньо за роботою у спеціально облаштованому приміщенні. Серед затриманих 2 іноземців.
"Масштаб викритої злочинної діяльності свідчить про високий рівень організованості та зухвалість дій фігурантів. Встановлюються інші учасники схеми, замовники та канали збуту підробленої продукції.
Завдяки роботі правоохоронців на ринок не потраплять мільйонні партії контрафактної алкогольної продукції. І це про справедливість також", - зазначив генпрокурор.
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А воно, з 2019 року і по сьогодення, он, як неловко, з шмигалівщиною, лупати на таке очима! Чернишов може, поки ще, як свідок, прийти з повинною та звернутися, до принципового Генпрокурора!!!
Поки ******, знищує Україну з фронту, прикоритні з Урядового кварталу, це роблять, з тилу!
Бувають "акцизні марки" або "підакцизні товари", а "підакцизних марок" НЕ БУВАЄ!