Россия будет затягивать войну. Путину не нужен настоящий мир, - Зеленский
Россия будет делать все возможное, чтобы продолжать войну против Украины. Кремлевский диктатор Владимир Путин не хочет реального мира.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения со СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
"У нашей разведки, у разведок наших партнеров есть вся информация, что Россия в дальнейшем будет затягивать эту войну. Путин отказывается от всех возможностей установить реальное прекращение огня. Он не хочет реального мира", - подчеркнул он.
Зеленский также сказал, что на фоне этого Украине нужно усиливать собственную оборону, а партнерам - нужно усилить санкции против Кремля.
"Принудить Россию к миру можно только силой. Путин зависим от войны и убийств, и его можно только реальной силой заставить отказаться от такой зависимости. Поэтому нужно, чтобы наша оборона в Украине была достаточно сильной. И чтобы санкции против России были реально сильными", - резюмировал президент.
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Є велика підозра, що самого Зеленського це аж дуже влаштовує. А особливо його наглядача Єрмачка. Бо по закінченню війни Зеленський сяде в тюрягу...
дістали старі тексти і давай ганяти.
навіть не підредагували.
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За їхніми словами, з огляду на темпи наступу російської армії, Путін переконаний: зараз не може бути й мови про припинення бойових дій без масштабних поступок з боку України.