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Россия будет затягивать войну. Путину не нужен настоящий мир, - Зеленский

Зеленский убежден, что Россия будет затягивать войну

Россия будет делать все возможное, чтобы продолжать войну против Украины. Кремлевский диктатор Владимир Путин не хочет реального мира.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения со СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

"У нашей разведки, у разведок наших партнеров есть вся информация, что Россия в дальнейшем будет затягивать эту войну. Путин отказывается от всех возможностей установить реальное прекращение огня. Он не хочет реального мира", - подчеркнул он.

Зеленский также сказал, что на фоне этого Украине нужно усиливать собственную оборону, а партнерам - нужно усилить санкции против Кремля.

"Принудить Россию к миру можно только силой. Путин зависим от войны и убийств, и его можно только реальной силой заставить отказаться от такой зависимости. Поэтому нужно, чтобы наша оборона в Украине была достаточно сильной. И чтобы санкции против России были реально сильными", - резюмировал президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21183) война в Украине (5142)


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Топ комментарии
+3
Путіну не потрібен справжній мир, - Зеленський

Є велика підозра, що самого Зеленського це аж дуже влаштовує. А особливо його наглядача Єрмачка. Бо по закінченню війни Зеленський сяде в тюрягу...
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10.07.2025 20:39 Ответить
+3
путіну потрібен ти при владі в Україні, щоб гарантувати йому антидержавну антиукраїнську владу, яка імітує українську та ще й має право називатися "легітимною" в наслідок жахливої помилки-обману 2019 року. А тобі потрібно будь що залишатися при владі, бо те що ти робиш (на відміну від того що ти брешеш у відосиках та в публічній сфері) спрямовано проти незалежної української проєвропейської демократичної держави. Саме тому безкінечна виснажлива війна вигідна і тобі і твоєму оманському кремлівському патрону *****. Поки ви обидва при владі, Україна буде програвати. Достатньо когось з вас прибрати з цієї формули і Україна здобуде ГІДНИЙ мир.
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10.07.2025 20:42 Ответить
+2
Та невже,а як же " війна триває бо комусь в Україні це вигідно"??
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10.07.2025 20:37 Ответить
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Та невже,а як же " війна триває бо комусь в Україні це вигідно"??
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10.07.2025 20:37 Ответить
Ти що баба Ванга ? Що буде ,що буде . що путін хоче ми і без тебе знаєм .
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10.07.2025 20:37 Ответить
Путіну не потрібен справжній мир, - Зеленський

Є велика підозра, що самого Зеленського це аж дуже влаштовує. А особливо його наглядача Єрмачка. Бо по закінченню війни Зеленський сяде в тюрягу...
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10.07.2025 20:39 Ответить
з пецей вместе
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10.07.2025 20:53 Ответить
шойло голоборотько пішло по п'ятому колу.
дістали старі тексти і давай ганяти.
навіть не підредагували.
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10.07.2025 20:41 Ответить
путіну потрібен ти при владі в Україні, щоб гарантувати йому антидержавну антиукраїнську владу, яка імітує українську та ще й має право називатися "легітимною" в наслідок жахливої помилки-обману 2019 року. А тобі потрібно будь що залишатися при владі, бо те що ти робиш (на відміну від того що ти брешеш у відосиках та в публічній сфері) спрямовано проти незалежної української проєвропейської демократичної держави. Саме тому безкінечна виснажлива війна вигідна і тобі і твоєму оманському кремлівському патрону *****. Поки ви обидва при владі, Україна буде програвати. Достатньо когось з вас прибрати з цієї формули і Україна здобуде ГІДНИЙ мир.
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10.07.2025 20:42 Ответить
BBC

Путін відкрито ігнорує розчарування в ньому Трампа, оскільки вірить у здатність російської армії прорвати фронт і остаточно зломити Україну, пише New York Times.

Путін вважає, що українська оборона може впасти вже в найближчі місяці, розповіли виданню дві близькі до Кремля людини.

За їхніми словами, з огляду на темпи наступу російської армії, Путін переконаний: зараз не може бути й мови про припинення бойових дій без масштабних поступок з боку України.
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10.07.2025 20:52 Ответить
Так-так, а тобі потрібен, вірю.
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10.07.2025 20:55 Ответить
Да, дійсно, Путін зараз, скоріше за все не погодиться на мир, тому що він розуміє, що може виграти, але ти довів ситуацію до того, що ми програємо, можемо програти і, скоріше за все програємо, і це твоя відповідальність, бо ти є Верховний Головнокомандувач.
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10.07.2025 21:00 Ответить
 
 