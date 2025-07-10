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Росія затягуватиме війну. Путіну не потрібен справжній мир, - Зеленський

Зеленський переконаний що Росія буде затягувати війну

Росія робитиме все можливе, щоб продовжувати війну проти України. Кремлівський диктатор Володимир Путін не хоче реального миру. 

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"У нашої розвідки, у розвідок наших партнерів є вся інформація, що Росія надалі буде затягувати цю війну. Путін відмовляється від усіх можливостей встановити реальне припинення вогню. Він не хоче реального миру", - наголосив він.

Зеленський також сказав, що на тлі цього Україні потрібно посилювати власну оборону, а партнерам –– потрібно посилити санкції проти Кремля.

"Змусити Росію на мир можна тільки силою. Путін залежний від війни та вбивств, і його можна тільки реальною силою змусити відмовитися від такої залежності. Тому потрібно, щоб наша оборона в Україні була достатньо сильними. І щоб санкції проти Росії були реально сильними", - резюмував президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24688) війна в Україні (5182)


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Топ коментарі
+5
Путіну не потрібен справжній мир, - Зеленський

Є велика підозра, що самого Зеленського це аж дуже влаштовує. А особливо його наглядача Єрмачка. Бо по закінченню війни Зеленський сяде в тюрягу...
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10.07.2025 20:39 Відповісти
+3
Та невже,а як же " війна триває бо комусь в Україні це вигідно"??
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10.07.2025 20:37 Відповісти
+3
путіну потрібен ти при владі в Україні, щоб гарантувати йому антидержавну антиукраїнську владу, яка імітує українську та ще й має право називатися "легітимною" в наслідок жахливої помилки-обману 2019 року. А тобі потрібно будь що залишатися при владі, бо те що ти робиш (на відміну від того що ти брешеш у відосиках та в публічній сфері) спрямовано проти незалежної української проєвропейської демократичної держави. Саме тому безкінечна виснажлива війна вигідна і тобі і твоєму оманському кремлівському патрону *****. Поки ви обидва при владі, Україна буде програвати. Достатньо когось з вас прибрати з цієї формули і Україна здобуде ГІДНИЙ мир.
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10.07.2025 20:42 Відповісти
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Та невже,а як же " війна триває бо комусь в Україні це вигідно"??
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10.07.2025 20:37 Відповісти
Ти що баба Ванга ? Що буде ,що буде . що путін хоче ми і без тебе знаєм .
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10.07.2025 20:37 Відповісти
Путіну не потрібен справжній мир, - Зеленський

Є велика підозра, що самого Зеленського це аж дуже влаштовує. А особливо його наглядача Єрмачка. Бо по закінченню війни Зеленський сяде в тюрягу...
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10.07.2025 20:39 Відповісти
з пецей вместе
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10.07.2025 20:53 Відповісти
шойло голоборотько пішло по п'ятому колу.
дістали старі тексти і давай ганяти.
навіть не підредагували.
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10.07.2025 20:41 Відповісти
путіну потрібен ти при владі в Україні, щоб гарантувати йому антидержавну антиукраїнську владу, яка імітує українську та ще й має право називатися "легітимною" в наслідок жахливої помилки-обману 2019 року. А тобі потрібно будь що залишатися при владі, бо те що ти робиш (на відміну від того що ти брешеш у відосиках та в публічній сфері) спрямовано проти незалежної української проєвропейської демократичної держави. Саме тому безкінечна виснажлива війна вигідна і тобі і твоєму оманському кремлівському патрону *****. Поки ви обидва при владі, Україна буде програвати. Достатньо когось з вас прибрати з цієї формули і Україна здобуде ГІДНИЙ мир.
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10.07.2025 20:42 Відповісти
BBC

Путін відкрито ігнорує розчарування в ньому Трампа, оскільки вірить у здатність російської армії прорвати фронт і остаточно зломити Україну, пише New York Times.

Путін вважає, що українська оборона може впасти вже в найближчі місяці, розповіли виданню дві близькі до Кремля людини.

За їхніми словами, з огляду на темпи наступу російської армії, Путін переконаний: зараз не може бути й мови про припинення бойових дій без масштабних поступок з боку України.
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10.07.2025 20:52 Відповісти
Так-так, а тобі потрібен, вірю.
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10.07.2025 20:55 Відповісти
Да, дійсно, Путін зараз, скоріше за все не погодиться на мир, тому що він розуміє, що може виграти, але ти довів ситуацію до того, що ми програємо, можемо програти і, скоріше за все програємо, і це твоя відповідальність, бо ти є Верховний Головнокомандувач.
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10.07.2025 21:00 Відповісти
Агент «Буратіно» з агентом «козирем» стараються, зі шкіри лізуть
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10.07.2025 21:03 Відповісти
 
 