Росія затягуватиме війну. Путіну не потрібен справжній мир, - Зеленський

Росія робитиме все можливе, щоб продовжувати війну проти України. Кремлівський диктатор Володимир Путін не хоче реального миру.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"У нашої розвідки, у розвідок наших партнерів є вся інформація, що Росія надалі буде затягувати цю війну. Путін відмовляється від усіх можливостей встановити реальне припинення вогню. Він не хоче реального миру", - наголосив він.

Зеленський також сказав, що на тлі цього Україні потрібно посилювати власну оборону, а партнерам –– потрібно посилити санкції проти Кремля.

"Змусити Росію на мир можна тільки силою. Путін залежний від війни та вбивств, і його можна тільки реальною силою змусити відмовитися від такої залежності. Тому потрібно, щоб наша оборона в Україні була достатньо сильними. І щоб санкції проти Росії були реально сильними", - резюмував президент.

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