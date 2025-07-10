Росія затягуватиме війну. Путіну не потрібен справжній мир, - Зеленський
Росія робитиме все можливе, щоб продовжувати війну проти України. Кремлівський диктатор Володимир Путін не хоче реального миру.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
"У нашої розвідки, у розвідок наших партнерів є вся інформація, що Росія надалі буде затягувати цю війну. Путін відмовляється від усіх можливостей встановити реальне припинення вогню. Він не хоче реального миру", - наголосив він.
Зеленський також сказав, що на тлі цього Україні потрібно посилювати власну оборону, а партнерам –– потрібно посилити санкції проти Кремля.
"Змусити Росію на мир можна тільки силою. Путін залежний від війни та вбивств, і його можна тільки реальною силою змусити відмовитися від такої залежності. Тому потрібно, щоб наша оборона в Україні була достатньо сильними. І щоб санкції проти Росії були реально сильними", - резюмував президент.
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Є велика підозра, що самого Зеленського це аж дуже влаштовує. А особливо його наглядача Єрмачка. Бо по закінченню війни Зеленський сяде в тюрягу...
дістали старі тексти і давай ганяти.
навіть не підредагували.
Путін відкрито ігнорує розчарування в ньому Трампа, оскільки вірить у здатність російської армії прорвати фронт і остаточно зломити Україну, пише New York Times.
Путін вважає, що українська оборона може впасти вже в найближчі місяці, розповіли виданню дві близькі до Кремля людини.
За їхніми словами, з огляду на темпи наступу російської армії, Путін переконаний: зараз не може бути й мови про припинення бойових дій без масштабних поступок з боку України.