Коалиция желающих работает для безопасности в долгосрочной перспективе и для защиты от российских ударов сейчас, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что формат Коалиции желающих работает для безопасности долгосрочно и для защиты от российских ударов сейчас.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

Зеленский отметил, что во встрече впервые приняли участие представители Соединенных Штатов. Были генерал Келлог, сенаторы Грэм и Блюменталь, а всего 32 участника - главы и представители государств и правительств и международных организаций.

"Я благодарю за эту активность, и важно, что формат коалиции желающих работает - работает для безопасности долгосрочно и для защиты от российских ударов сейчас. Все признают, что это война, которую может преодолеть только единство. И нужное нам единство мы построили. Я благодарю всех, кто с Украиной, всех, кто сейчас с нами в защите жизни", - подчеркнул Зеленский.

Читайте: "Коалиция желающих" разработает коллективный план финансирования Украины на 2026 год, - заявление