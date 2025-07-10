Коалиция желающих работает для безопасности в долгосрочной перспективе и для защиты от российских ударов сейчас, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что формат Коалиции желающих работает для безопасности долгосрочно и для защиты от российских ударов сейчас.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.
Зеленский отметил, что во встрече впервые приняли участие представители Соединенных Штатов. Были генерал Келлог, сенаторы Грэм и Блюменталь, а всего 32 участника - главы и представители государств и правительств и международных организаций.
"Я благодарю за эту активность, и важно, что формат коалиции желающих работает - работает для безопасности долгосрочно и для защиты от российских ударов сейчас. Все признают, что это война, которую может преодолеть только единство. И нужное нам единство мы построили. Я благодарю всех, кто с Украиной, всех, кто сейчас с нами в защите жизни", - подчеркнул Зеленский.
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Вова - не тринди...
Точніше було би назвати це збіговисько "коаліція охочих підзаробити на війні в Україні". І зелені мародери - головні в цій "коаліції"...Бо охочі ці діячі тільки до бабла.
Зеленський вчергове підтвердив відсутність мізків у його голові. То бавився із "безпековими угодами", то з "форумами миру", то з "кримською платформою". То все було грандіозним пшиком. Пшиком є і ця "коаліція охочих".