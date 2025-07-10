РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7234 посетителя онлайн
Новости Коалиция желающих
248 3

Коалиция желающих работает для безопасности в долгосрочной перспективе и для защиты от российских ударов сейчас, - Зеленский

Заседание Коалиции желающих

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что формат Коалиции желающих работает для безопасности долгосрочно и для защиты от российских ударов сейчас.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

Зеленский отметил, что во встрече впервые приняли участие представители Соединенных Штатов. Были генерал Келлог, сенаторы Грэм и Блюменталь, а всего 32 участника - главы и представители государств и правительств и международных организаций.

"Я благодарю за эту активность, и важно, что формат коалиции желающих работает - работает для безопасности долгосрочно и для защиты от российских ударов сейчас. Все признают, что это война, которую может преодолеть только единство. И нужное нам единство мы построили. Я благодарю всех, кто с Украиной, всех, кто сейчас с нами в защите жизни", - подчеркнул Зеленский.

Читайте: "Коалиция желающих" разработает коллективный план финансирования Украины на 2026 год, - заявление

Автор: 

Зеленский Владимир (21183) помощь (7964) Коалиция желающих (19)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чим би дитя не тішилось - "охочі" сказали ж - на лінії розведення ви нас не побачите
показать весь комментарий
10.07.2025 21:11 Ответить
Коаліція охочих працює для безпеки

Вова - не тринди...

Точніше було би назвати це збіговисько "коаліція охочих підзаробити на війні в Україні". І зелені мародери - головні в цій "коаліції"...Бо охочі ці діячі тільки до бабла.

Зеленський вчергове підтвердив відсутність мізків у його голові. То бавився із "безпековими угодами", то з "форумами миру", то з "кримською платформою". То все було грандіозним пшиком. Пшиком є і ця "коаліція охочих".
показать весь комментарий
10.07.2025 21:47 Ответить
Мелітополь, Крим коли поаенрнеш? як мінімум Мелітополь
показать весь комментарий
10.07.2025 22:12 Ответить
 
 