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Новини Коаліція охочих
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Коаліція охочих працює для безпеки довгостроково і для захисту від російських ударів зараз, - Зеленський

Засідання Коаліції охочих

Президент України Володимир Зеленський заявив, що формат коаліції охочих працює для безпеки довгостроково і для захисту від російських ударів зараз.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

Зеленський відзначив, що в зустрічі вперше взяли участь представники Сполучених Штатів. Були генерал Келлог, сенатори Грем і Блюменталь, а загалом 32 учасники – глави й представники держав та урядів і міжнародних організацій. 

"Я дякую за цю активність, і важливо, що формат коаліції охочих працює – працює для безпеки довгостроково і для захисту від російських ударів зараз. Усі визнають, що це війна, яку може подолати тільки єдність. І потрібну нам єдність ми побудували. Я дякую всім, хто з Україною, усім, хто зараз із нами в захисті життя", - підкреслив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24688) допомога (8551) Коаліція охочих (21)


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Чим би дитя не тішилось - "охочі" сказали ж - на лінії розведення ви нас не побачите
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10.07.2025 21:11 Відповісти
Коаліція охочих працює для безпеки

Вова - не тринди...

Точніше було би назвати це збіговисько "коаліція охочих підзаробити на війні в Україні". І зелені мародери - головні в цій "коаліції"...Бо охочі ці діячі тільки до бабла.

Зеленський вчергове підтвердив відсутність мізків у його голові. То бавився із "безпековими угодами", то з "форумами миру", то з "кримською платформою". То все було грандіозним пшиком. Пшиком є і ця "коаліція охочих".
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10.07.2025 21:47 Відповісти
Мелітополь, Крим коли поаенрнеш? як мінімум Мелітополь
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10.07.2025 22:12 Відповісти
 
 