Коаліція охочих працює для безпеки довгостроково і для захисту від російських ударів зараз, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що формат коаліції охочих працює для безпеки довгостроково і для захисту від російських ударів зараз.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

Зеленський відзначив, що в зустрічі вперше взяли участь представники Сполучених Штатів. Були генерал Келлог, сенатори Грем і Блюменталь, а загалом 32 учасники – глави й представники держав та урядів і міжнародних організацій.

"Я дякую за цю активність, і важливо, що формат коаліції охочих працює – працює для безпеки довгостроково і для захисту від російських ударів зараз. Усі визнають, що це війна, яку може подолати тільки єдність. І потрібну нам єдність ми побудували. Я дякую всім, хто з Україною, усім, хто зараз із нами в захисті життя", - підкреслив Зеленський.

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