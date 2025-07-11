Беспилотники атаковали Тульскую область: взрывы были слышны в разных районах. ВИДЕО
Россияне заявили об атаке беспилотников на Тулу и область. В ночь на 11 июля там были взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.
Украинские беспилотники, по сообщениям с обеих сторон, в ночь на пятницу атакуют определенные цели в Туле и Тульской области.
"Уважаемые жители! В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА. Подразделения ПВО Минобороны России контролируют ситуацию в воздушном пространстве Тульской области", - заявил губернатор области Дмитрий Миляев.
Российский телеграм-канал Mash сообщает со ссылкой на местных жителей, что в двух районах Тульской области, в городе Алексине и в самой Туле были слышны взрывы.
Местные также сообщили о взрывах в Пролетарском районе, где есть крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ - Приборостроение и СПЛАВ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У Лохвіце прилетіло у авіазовод, і шоб двараза не вставать - у Лохвицьку нафтобазу.
У Тулі теж прилетіли уламки чи то у Бюро Машинобудування, чи то на НПО "Сплав", чи то на завод "Щегловскій Вал".
лохвіца це що?
- Тіхо!(важке дихання), бл*дь!
- Тіхо, успакойся, ета ОН лєтіт [а нє ти]!
- Ета пізд*ц!
Ось з таким благоговінням на росії зустрічали пізд*ц