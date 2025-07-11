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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Беспилотники атаковали Тульскую область: взрывы были слышны в разных районах. ВИДЕО

Россияне заявили об атаке беспилотников на Тулу и область. В ночь на 11 июля там были взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Украинские беспилотники, по сообщениям с обеих сторон, в ночь на пятницу атакуют определенные цели в Туле и Тульской области.

"Уважаемые жители! В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА. Подразделения ПВО Минобороны России контролируют ситуацию в воздушном пространстве Тульской области", - заявил губернатор области Дмитрий Миляев.

Российский телеграм-канал Mash сообщает со ссылкой на местных жителей, что в двух районах Тульской области, в городе Алексине и в самой Туле были слышны взрывы.

Местные также сообщили о взрывах в Пролетарском районе, где есть крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ - Приборостроение и СПЛАВ.

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Автор: 

беспилотник (3910) Удары по РФ (409)


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Топ комментарии
+11
Це велика перемога зеленої команди. А вчерась на Москву ми відправили один безпілотнік.
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11.07.2025 07:23 Ответить
+11
тут одне з трьох - або Алексінський хімкомбінат, або нрвомосковський "Азот", або Єфремовський хімзавод. Але краще було би по всім трьом.
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11.07.2025 08:04 Ответить
+7
Тула , шо там пепео ?
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11.07.2025 07:12 Ответить
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Тула , шо там пепео ?
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11.07.2025 07:12 Ответить
Принесли пряників - до Тульських самоварів!
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11.07.2025 07:13 Ответить
Це велика перемога зеленої команди. А вчерась на Москву ми відправили один безпілотнік.
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11.07.2025 07:23 Ответить
по нормальному то мали би летіти сотні і по жирних цілях, але і 10 штук для них біда, бо аеропорти зупиняють ще там купа корисних речей відбувається від чоговони несуть збитки, але цього мало
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11.07.2025 08:21 Ответить
Як і все зелене - імітація.
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11.07.2025 11:46 Ответить
Ти вже за пів року мусив би позбавитись кацапського акценту. Давно ж тут працюєш.
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11.07.2025 09:12 Ответить
тут одне з трьох - або Алексінський хімкомбінат, або нрвомосковський "Азот", або Єфремовський хімзавод. Але краще було би по всім трьом.
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11.07.2025 08:04 Ответить
Хочу Ямальський Хрест!
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11.07.2025 09:58 Ответить
Хотіти не шкідливо , іноді навіть корисно , головне при цьому могти ((
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11.07.2025 11:16 Ответить
сьогодня дрони у Дубні добивали "Кронштадт". Можливо дісталось і машинобудівному заводу.
У Лохвіце прилетіло у авіазовод, і шоб двараза не вставать - у Лохвицьку нафтобазу.
У Тулі теж прилетіли уламки чи то у Бюро Машинобудування, чи то на НПО "Сплав", чи то на завод "Щегловскій Вал".
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11.07.2025 10:28 Ответить
ой, видаліть, бо назви такі що я побіг наше дубно дивитися
лохвіца це що?
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11.07.2025 10:52 Ответить
Все ти правильно , кацапе , дивишся , саме у ваше дубно прилетіло . І пишеш ти його з маленької літери як і належить писати власні назви на болотах , хвалю !
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11.07.2025 11:19 Ответить
- Лєтіт!
- Тіхо!(важке дихання), бл*дь!
- Тіхо, успакойся, ета ОН лєтіт [а нє ти]!
- Ета пізд*ц!

Ось з таким благоговінням на росії зустрічали пізд*ц
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11.07.2025 11:31 Ответить
Пожеж немає, вікна цілі, мирняк живий, що то таке було не зрозуміло
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11.07.2025 11:34 Ответить
 
 