Беспилотники атаковали Тульскую область: взрывы были слышны в разных районах. ВИДЕО

Россияне заявили об атаке беспилотников на Тулу и область. В ночь на 11 июля там были взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Украинские беспилотники, по сообщениям с обеих сторон, в ночь на пятницу атакуют определенные цели в Туле и Тульской области.

"Уважаемые жители! В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА. Подразделения ПВО Минобороны России контролируют ситуацию в воздушном пространстве Тульской области", - заявил губернатор области Дмитрий Миляев.

Российский телеграм-канал Mash сообщает со ссылкой на местных жителей, что в двух районах Тульской области, в городе Алексине и в самой Туле были слышны взрывы.

Местные также сообщили о взрывах в Пролетарском районе, где есть крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ - Приборостроение и СПЛАВ.

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