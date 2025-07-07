ВСУ поразили химзавод по производству боевых частей для "шахедов" в Московской области РФ, - Генштаб

В ночь на 7 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, осуществили огневое поражение АО "Краснозаводской химический завод", что в Московской области РФ.

Об этом сообщил Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на предприятии осуществляется производство пиротехнических средств и боеприпасов, в частности - термобарических боевых частей для БПЛА типа Shahed.

Зафиксирована серия взрывов в районе города Краснозаводск и движение пожарной техники в соседних населенных пунктах.

"Результаты огневого поражения уточняются. Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины", - добавили в командовании.

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Напомним, россияне утром 7 июля заявили об атаке беспилотников района городка Краснозаводск в Московской области. Там находится химическое предприятие.