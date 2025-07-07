РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10825 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
1 028 7

ВСУ поразили химзавод по производству боевых частей для "шахедов" в Московской области РФ, - Генштаб

Поражен завод по производству боеприпасов в Московской области

В ночь на 7 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, осуществили огневое поражение АО "Краснозаводской химический завод", что в Московской области РФ.

Об этом сообщил Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на предприятии осуществляется производство пиротехнических средств и боеприпасов, в частности - термобарических боевых частей для БПЛА типа Shahed.

Зафиксирована серия взрывов в районе города Краснозаводск и движение пожарной техники в соседних населенных пунктах.

"Результаты огневого поражения уточняются. Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских оккупантов и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины", - добавили в командовании.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали химическое предприятие в Подмосковье. ВИДЕО

Напомним, россияне утром 7 июля заявили об атаке беспилотников района городка Краснозаводск в Московской области. Там находится химическое предприятие.

Автор: 

боеприпасы (2376) Генштаб ВС (6625) Подмосковье (62) Удары по РФ (407)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хіміки - піротехніки - троцькісти - утопісти
показать весь комментарий
07.07.2025 16:48 Ответить
Все. Тцкуни можуть полегшено видихнути. Дронових атак по Україні більше не буде.
показать весь комментарий
07.07.2025 16:51 Ответить
Китай допоможе "молодшому брату".
показать весь комментарий
07.07.2025 17:20 Ответить
для того щоб уразити завод потрібно точно не 7 штук.... повинні прилетіти масовано штук 50, тоді можна про щось говорити! а так це для лохторату узілємскава "урінотерапія в офтальмології"
показать весь комментарий
07.07.2025 16:54 Ответить
на той завод не потрібно півсотні дронів. Там чотири цехи стоять кучно, тобто достатньо двох трьох влучань. Ну і ще є декілька складських приміщень, винесених східніше на 600+ метрів.
У січні у цех влучив один дрон, але нажаль, не вибухнув. Не спрацював датчик цілі.
показать весь комментарий
07.07.2025 17:57 Ответить
Потрібно знищити усі заводи на кацапстані, щоб взагалі більше не могли нічого робити!
показать весь комментарий
07.07.2025 17:41 Ответить
 
 