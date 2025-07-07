Дроны атаковали химическое предприятие в Подмосковье. ВИДЕО
Россияне утром 7 июля заявили об атаке беспилотников района городка Краснозаводск в Московской области. Там расположено химическое предприятие.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Россияне сообщали о звуках дронов и взрывах. В сеть они выложили соответствующие видео, среди прочего, с моментом прилета.
По данным местных жителей, по состоянию на утро в городе прозвучало около семи "хлопков". На некоторых видео видно дым, который поднимался в зоне взрывов.
"Возможно, атака на Краснозаводской химический завод", - отметили местные.
Кроме того, российский телеграм-канал Baza сообщил - также со ссылкой на местных жителей - о нескольких взрывах в Сергиево-Посадском городском округе. Краснозаводск расположен в этом округе, в десяти км от Сергиева Посада.
Также воздушную тревогу объявляли в Тульской и Ивановской областях, расположенных к югу и северо-востоку от Московской области, и в других российских областях.
АО "Краснозаводской химический завод" - это предприятие в Московской области РФ, специализирующееся на производстве промышленной и военной химии.
Завод известен выпуском артиллерийских зарядов, взрывчатых веществ и компонентов для боеприпасов российской армии.
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