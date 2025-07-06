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Новости Видео Атака дронов на регионы РФ
8 069 52

В Новороссийске были взрывы, морские дроны пытались атаковать флот, - ASTRA. ВИДЕО

Новороссийск в Краснодарском крае РФ ночью и утром 6 июля подвергся комбинированной атаке с использованием морских и воздушных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Как отмечается, в городе несколько часов звучал сигнал воздушной тревоги и работала система ПВО.

Мэр Андрей Кравченко сообщил о перекрытии движения и запрете прогулок на набережной от улицы Исаева до Суворовской. Утром в 6:33 угрозу применения БЭК отменили.

Читайте: Из-за угрозы атаки дронов возник коллапс в аэропортах РФ: отменены почти 100 рейсов. ВИДЕО

Последствия атаки пока не известны. Тем временем, в сети распространяется видео, на котором, как утверждается, горит морской дрон у побережья.

Автор: 

флот (822) Удары по РФ (405)


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Топ комментарии
+9
Це що,в пріоритеті? Де 3000 балістичних ракет?
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06.07.2025 10:22 Ответить
+9
Вже 11 місяців як зє спізнжєл про наші балістичні ракети. Вот - вот. Накопичуємо, не то ракети, не то спіндєж..
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06.07.2025 10:29 Ответить
+7
Не флот а флотілію. Бо вже нема у них корабля першого рангу.
І взагалі, ці парашні корита тільки засерають море та спроможні з натугою конкупувати тільки з країнами шо не мають флоту.
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06.07.2025 10:17 Ответить
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як я можу з малюком конкурувати? в мене немає стільки "гівна ї палок"
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06.07.2025 10:24 Ответить
Не флот а флотілію. Бо вже нема у них корабля першого рангу.
І взагалі, ці парашні корита тільки засерають море та спроможні з натугою конкупувати тільки з країнами шо не мають флоту.
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06.07.2025 10:17 Ответить
Будуть складати конкуренцію флоту Папуа Нова Гвінея.
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06.07.2025 10:25 Ответить
Баран ти ж військовий на пенсії і не знаєш елементарного...
одна з основних відмінностей між флотом і флотилією полягає в їхній розмірності та функціональності. флоти включають в себе різні типи кораблів, такі як лінійні кораблі, авіаносці, підводні човни та інші, які потужні та великі за розміром. вони здатні виконувати різноманітні завдання, включаючи ведення війни, охорону торгових шляхів та гуманітарні операції.

Видно шо проалкашив та розкрадав армію

До речі сциклива тиипотвора скажи чого ти сцикло не мобілізувався???тільки не кажи шо ноги хворі??
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06.07.2025 11:23 Ответить
То він про це ж і написав. Чувак, ти тільки пісатєль ??
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06.07.2025 12:02 Ответить
Ти неуважний чітатєль🤣🤣🤣або не розумний🤣🤣🤣
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06.07.2025 12:05 Ответить
Вибачаюся, зацікавився цим питанням. Отже, в чф нема лінкорів та авіаносців (як Ви й зазначили), та нема крейсеру, жодного корабля першого рангу, як зазначив Ваш опонент. Отже, чи я вірно зрозумів, що це тепер не флот, а флотілія?
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06.07.2025 12:14 Ответить
Старый зольдат

Не флот а флотілію. Бо вже нема у них корабля першого рангу.
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06.07.2025 12:22 Ответить
Чувак, давай вибачайся перед Старый зольдат, або видаляй пост з образами (при чому на рівному місці).
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06.07.2025 12:24 Ответить
Та залишти тупого кацапа у спокої. Воно пробекало сракой, перднуло ротом та злилос.
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06.07.2025 12:29 Ответить
сциклива ти. потвора скажи чого ти сцикло не мобілізувався???тільки не кажи шо ноги хворі??
І ти бидло сцикливе хочеш шоб за тебе ішли діти воювати??
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06.07.2025 12:35 Ответить
Він касаб якого тут його пАпа баран народив позавчора.
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06.07.2025 12:27 Ответить
Баран це твій пАпа, який позавчора народив тут барана, який тут почав мекати та бекати шось про кацапстки корита з яких зараз складается кацапська флотилія у Чорному морі, розповідаючи про авіаносці та лінійні кораблі яких нема у кацапів в Чорному морі. Шо, кацап, за своі корита абидна да? Незабаром всі вони пійдуть на домівки крабам та бичкам а твої брати у екіпажах на корм рибам та крабам.
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06.07.2025 12:25 Ответить
сциклива ти. потвора скажи чого ти сцикло не мобілізувався???тільки не кажи шо ноги хворі??
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06.07.2025 12:34 Ответить
Нафтовий термінал треба атакувати...
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06.07.2025 10:20 Ответить
байден заборонив!
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06.07.2025 10:22 Ответить
Це що,в пріоритеті? Де 3000 балістичних ракет?
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06.07.2025 10:22 Ответить
...вже все в процесі, і вже все от-от скоро буде, не можна нічого розголошувати...

по великому секрету розповів, сам умєров.
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06.07.2025 10:24 Ответить
Вже 11 місяців як зє спізнжєл про наші балістичні ракети. Вот - вот. Накопичуємо, не то ракети, не то спіндєж..
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06.07.2025 10:29 Ответить
Тобто, поки не виготовлять балістичні ракети - удари по паРаші треба зупинити? Цікава логіка.

Зруйновано виробничі потужності, які виготовляли ракети. Тому давно не бачимо довгих нептунів, тому взагалі не бачимо сапсанів. Ідея Німеччини розгорнути виробництво ракет (судячи з усього, Taurus) в Україні - десь у тій же сраці.
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06.07.2025 11:25 Ответить
Саме так: не дрібне і малопотужне треба виробляти, а балістичні, або хоч якісь ракети - ог хусити зі звичайних труб їх кльопають, а ми гі#єра зробити не здатні
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06.07.2025 11:58 Ответить
Неможливо виготовити серйозні ракети, коли вся територія України прострілюється!
ППО не справляється навіть в Києві.
Що змогли - те й виготовили.
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06.07.2025 12:10 Ответить
А навіщо клован обіцяв ракети? А який толок був з цієї атаки? Втрачені БЕКи?
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06.07.2025 12:23 Ответить
Закрыть, и что бы не высовывались. А нефтетерминал уничтожить.
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06.07.2025 10:22 Ответить
Що "малюки",що Що "люті"добираються до місця призначення засвітло,напевно,щоб було легше топити і збивати..
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06.07.2025 10:35 Ответить
Запустили вночі, поки допливли - вже світло. А світає зараз рано...
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06.07.2025 10:58 Ответить
Тобто гроші на вітер?
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06.07.2025 11:01 Ответить
Тобто це війна. Я іноді хрєнєю з простоти деяких дописувачів. Дрон може втратити швидкість з-за якоїсь несправності, все прорахувати неможливо, завжди десь щось іде не так. Так, війна це дуже дорого і коли трапляється брак у виробництві - а виробництва без браку не буває - так, це гроші на вітер. Єдиний вихід, щоб гроші ніколи не йшли на вітер - це не воювати взагалі. Але тоді війна закінчиться дуже швидко і не на нашу користь
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06.07.2025 11:12 Ответить
Та воно й узагалі бувають атаки, що їхня мета - лише "промацування" ворожої оборони, щоб уже наступну атаку ліпше плянувати…
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06.07.2025 11:56 Ответить
Ты знал об этом, а они даже не догадывались?
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06.07.2025 11:07 Ответить
Ну, це тим більше говорить про те, що здогадувались вони погано - повітряний безпілотник подолав би ту ж саму відстань швидше. А тут як же - день військово-морського флоту, треба ж вислужитись. Ну, вислужились обісравшись...
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06.07.2025 12:03 Ответить
Кацапи кожен день знищують Україну на жаль відповіді немає ,або вона мінімальна чисто символічна.
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06.07.2025 10:50 Ответить
А що на відео? Влучання в наш безпілотник? Ну, це перемога... кацапська. Якщо результати атаки наразі невідомі, значить пук у море...
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06.07.2025 10:55 Ответить
Чесно і написали "спроба...". Все рівно добро пропало. Так хоч відчитатися.
І так, буває і таке.
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06.07.2025 12:05 Ответить
Ага: і на "о" буває, і на "йо" буває...
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06.07.2025 12:08 Ответить
" ... у мережі поширюється відео, на якому, як стверджується, горить морський дрон біля узбережжя."

Як я не намагався, але побачити той дрон так і не спромігся. Зовсім старий став...
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06.07.2025 11:02 Ответить
На відео,я так розумію,знищили саме дроно.Чи ні?
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06.07.2025 11:07 Ответить
нет просто пальнули куетой которая загорелась на воде и все орки счастливы
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06.07.2025 11:25 Ответить
Цю надпотужну атаку відбили давайте ще!
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06.07.2025 11:25 Ответить
То есть дали врагу подготовиться. Очень долго не атаковали Новорос. Достаточно чтоб он максимально усилил оборону. И после этого - комаринный укус.
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06.07.2025 11:33 Ответить
Кацапи навчилися знищувати морські дрони? Хєрово.
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06.07.2025 11:43 Ответить
Чим довше триватиме ця війна, тим більше орки навчатимуться. Нажаль...
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06.07.2025 11:55 Ответить
Навіть Шахеди навчилися робити і ракети
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06.07.2025 11:58 Ответить
Абсолютно: якісь напівдикі африканці ті шахеди збирають, а ми їх тупо скопіювати не можемо - ми пайдьом сваім путьом. Ну-ну
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06.07.2025 12:06 Ответить
Еволюція відбувається завдяки різноманітності.
Крім того, у нас є чимало дронів, які показали себе добре і випускаються вже 3,5 роки.
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06.07.2025 12:10 Ответить
Це не що інше, як прощупування захисту. Можливо той комарик вже виконав своє основне завдання і пішов зробити крапку, показуючи оркоморам, що ми такі слабі і немочні, по одному ідем в атаку.
Думаю, далі буде.
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06.07.2025 11:53 Ответить
Я нічого на відео не бачу, крім вибуху. Мабуть дрон сірий, гарно маскується.
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06.07.2025 12:07 Ответить
Потужний брехун, де ракети??????
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06.07.2025 12:14 Ответить
Де відео комбінованих атак????????????
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06.07.2025 12:15 Ответить
 
 