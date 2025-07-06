В Новороссийске были взрывы, морские дроны пытались атаковать флот, - ASTRA. ВИДЕО
Новороссийск в Краснодарском крае РФ ночью и утром 6 июля подвергся комбинированной атаке с использованием морских и воздушных беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
Как отмечается, в городе несколько часов звучал сигнал воздушной тревоги и работала система ПВО.
Мэр Андрей Кравченко сообщил о перекрытии движения и запрете прогулок на набережной от улицы Исаева до Суворовской. Утром в 6:33 угрозу применения БЭК отменили.
Последствия атаки пока не известны. Тем временем, в сети распространяется видео, на котором, как утверждается, горит морской дрон у побережья.
Топ комментарии
+9 Gary Grant
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+9 Василь Довганенко #609187
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+7 Старый зольдат
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І взагалі, ці парашні корита тільки засерають море та спроможні з натугою конкупувати тільки з країнами шо не мають флоту.
одна з основних відмінностей між флотом і флотилією полягає в їхній розмірності та функціональності. флоти включають в себе різні типи кораблів, такі як лінійні кораблі, авіаносці, підводні човни та інші, які потужні та великі за розміром. вони здатні виконувати різноманітні завдання, включаючи ведення війни, охорону торгових шляхів та гуманітарні операції.
Видно шо проалкашив та розкрадав армію
До речі сциклива тиипотвора скажи чого ти сцикло не мобілізувався???тільки не кажи шо ноги хворі??
Не флот а флотілію. Бо вже нема у них корабля першого рангу.
І ти бидло сцикливе хочеш шоб за тебе ішли діти воювати??
по великому секрету розповів, сам умєров.
Зруйновано виробничі потужності, які виготовляли ракети. Тому давно не бачимо довгих нептунів, тому взагалі не бачимо сапсанів. Ідея Німеччини розгорнути виробництво ракет (судячи з усього, Taurus) в Україні - десь у тій же сраці.
ППО не справляється навіть в Києві.
Що змогли - те й виготовили.
І так, буває і таке.
Як я не намагався, але побачити той дрон так і не спромігся. Зовсім старий став...
Крім того, у нас є чимало дронів, які показали себе добре і випускаються вже 3,5 роки.
Думаю, далі буде.