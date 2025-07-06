В Новороссийске были взрывы, морские дроны пытались атаковать флот, - ASTRA. ВИДЕО

Новороссийск в Краснодарском крае РФ ночью и утром 6 июля подвергся комбинированной атаке с использованием морских и воздушных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Как отмечается, в городе несколько часов звучал сигнал воздушной тревоги и работала система ПВО.

Мэр Андрей Кравченко сообщил о перекрытии движения и запрете прогулок на набережной от улицы Исаева до Суворовской. Утром в 6:33 угрозу применения БЭК отменили.

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Последствия атаки пока не известны. Тем временем, в сети распространяется видео, на котором, как утверждается, горит морской дрон у побережья.