У Новоросійську лунали вибухи, морські дрони намагались атакувати флот, - ASTRA. ВIДЕО

Новоросійськ у Краснодарському краї РФ вночі та вранці 6 липня зазнав комбінованої атаки з використанням морських та повітряних безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Як зазначається, у місті кілька годин лунав сигнал повітряної тривоги і працювала система ППО.

Мер Андрій Кравченко повідомив про перекриття руху та заборону прогулянок на набережній від вулиці Ісаєва до Суворовської. Вранці о 6:33 загрозу застосування БЕК скасували.

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Наслідки атаки наразі не відомі. Тим часом, у мережі поширюється відео, на якому, як стверджується, горить морський дрон біля узбережжя.