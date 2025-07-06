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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
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У Новоросійську лунали вибухи, морські дрони намагались атакувати флот, - ASTRA. ВIДЕО

Новоросійськ у Краснодарському краї РФ вночі та вранці 6 липня зазнав комбінованої атаки з використанням морських та повітряних безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Як зазначається, у місті кілька годин лунав сигнал повітряної тривоги і працювала система ППО.

Мер Андрій Кравченко повідомив про перекриття руху та заборону прогулянок на набережній від вулиці Ісаєва до Суворовської. Вранці о 6:33 загрозу застосування БЕК скасували.

Читайте: Через загрозу атаки дронів виник колапс в аеропортах РФ: скасовано майже 100 рейсів. ВIДЕО

Наслідки атаки наразі не відомі. Тим часом, у мережі поширюється відео, на якому, як стверджується, горить морський дрон біля узбережжя. 

Автор: 

флот (353) Удари по РФ (407)


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Топ коментарі
+9
Це що,в пріоритеті? Де 3000 балістичних ракет?
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06.07.2025 10:22 Відповісти
+9
Вже 11 місяців як зє спізнжєл про наші балістичні ракети. Вот - вот. Накопичуємо, не то ракети, не то спіндєж..
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06.07.2025 10:29 Відповісти
+7
Не флот а флотілію. Бо вже нема у них корабля першого рангу.
І взагалі, ці парашні корита тільки засерають море та спроможні з натугою конкупувати тільки з країнами шо не мають флоту.
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06.07.2025 10:17 Відповісти
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як я можу з малюком конкурувати? в мене немає стільки "гівна ї палок"
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06.07.2025 10:24 Відповісти
Не флот а флотілію. Бо вже нема у них корабля першого рангу.
І взагалі, ці парашні корита тільки засерають море та спроможні з натугою конкупувати тільки з країнами шо не мають флоту.
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06.07.2025 10:17 Відповісти
Будуть складати конкуренцію флоту Папуа Нова Гвінея.
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06.07.2025 10:25 Відповісти
Баран ти ж військовий на пенсії і не знаєш елементарного...
одна з основних відмінностей між флотом і флотилією полягає в їхній розмірності та функціональності. флоти включають в себе різні типи кораблів, такі як лінійні кораблі, авіаносці, підводні човни та інші, які потужні та великі за розміром. вони здатні виконувати різноманітні завдання, включаючи ведення війни, охорону торгових шляхів та гуманітарні операції.

Видно шо проалкашив та розкрадав армію

До речі сциклива тиипотвора скажи чого ти сцикло не мобілізувався???тільки не кажи шо ноги хворі??
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06.07.2025 11:23 Відповісти
То він про це ж і написав. Чувак, ти тільки пісатєль ??
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06.07.2025 12:02 Відповісти
Ти неуважний чітатєль🤣🤣🤣або не розумний🤣🤣🤣
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06.07.2025 12:05 Відповісти
Вибачаюся, зацікавився цим питанням. Отже, в чф нема лінкорів та авіаносців (як Ви й зазначили), та нема крейсеру, жодного корабля першого рангу, як зазначив Ваш опонент. Отже, чи я вірно зрозумів, що це тепер не флот, а флотілія?
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06.07.2025 12:14 Відповісти
Нафтовий термінал треба атакувати...
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06.07.2025 10:20 Відповісти
байден заборонив!
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06.07.2025 10:22 Відповісти
Це що,в пріоритеті? Де 3000 балістичних ракет?
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06.07.2025 10:22 Відповісти
...вже все в процесі, і вже все от-от скоро буде, не можна нічого розголошувати...

по великому секрету розповів, сам умєров.
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06.07.2025 10:24 Відповісти
Вже 11 місяців як зє спізнжєл про наші балістичні ракети. Вот - вот. Накопичуємо, не то ракети, не то спіндєж..
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06.07.2025 10:29 Відповісти
Тобто, поки не виготовлять балістичні ракети - удари по паРаші треба зупинити? Цікава логіка.

Зруйновано виробничі потужності, які виготовляли ракети. Тому давно не бачимо довгих нептунів, тому взагалі не бачимо сапсанів. Ідея Німеччини розгорнути виробництво ракет (судячи з усього, Taurus) в Україні - десь у тій же сраці.
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06.07.2025 11:25 Відповісти
Саме так: не дрібне і малопотужне треба виробляти, а балістичні, або хоч якісь ракети - ог хусити зі звичайних труб їх кльопають, а ми гі#єра зробити не здатні
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06.07.2025 11:58 Відповісти
Неможливо виготовити серйозні ракети, коли вся територія України прострілюється!
ППО не справляється навіть в Києві.
Що змогли - те й виготовили.
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06.07.2025 12:10 Відповісти
Закрыть, и что бы не высовывались. А нефтетерминал уничтожить.
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06.07.2025 10:22 Відповісти
Що "малюки",що Що "люті"добираються до місця призначення засвітло,напевно,щоб було легше топити і збивати..
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06.07.2025 10:35 Відповісти
Запустили вночі, поки допливли - вже світло. А світає зараз рано...
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06.07.2025 10:58 Відповісти
Тобто гроші на вітер?
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06.07.2025 11:01 Відповісти
Тобто це війна. Я іноді хрєнєю з простоти деяких дописувачів. Дрон може втратити швидкість з-за якоїсь несправності, все прорахувати неможливо, завжди десь щось іде не так. Так, війна це дуже дорого і коли трапляється брак у виробництві - а виробництва без браку не буває - так, це гроші на вітер. Єдиний вихід, щоб гроші ніколи не йшли на вітер - це не воювати взагалі. Але тоді війна закінчиться дуже швидко і не на нашу користь
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06.07.2025 11:12 Відповісти
Та воно й узагалі бувають атаки, що їхня мета - лише "промацування" ворожої оборони, щоб уже наступну атаку ліпше плянувати…
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06.07.2025 11:56 Відповісти
Ты знал об этом, а они даже не догадывались?
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06.07.2025 11:07 Відповісти
Ну, це тим більше говорить про те, що здогадувались вони погано - повітряний безпілотник подолав би ту ж саму відстань швидше. А тут як же - день військово-морського флоту, треба ж вислужитись. Ну, вислужились обісравшись...
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06.07.2025 12:03 Відповісти
Кацапи кожен день знищують Україну на жаль відповіді немає ,або вона мінімальна чисто символічна.
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06.07.2025 10:50 Відповісти
А що на відео? Влучання в наш безпілотник? Ну, це перемога... кацапська. Якщо результати атаки наразі невідомі, значить пук у море...
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06.07.2025 10:55 Відповісти
Чесно і написали "спроба...". Все рівно добро пропало. Так хоч відчитатися.
І так, буває і таке.
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06.07.2025 12:05 Відповісти
Ага: і на "о" буває, і на "йо" буває...
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06.07.2025 12:08 Відповісти
" ... у мережі поширюється відео, на якому, як стверджується, горить морський дрон біля узбережжя."

Як я не намагався, але побачити той дрон так і не спромігся. Зовсім старий став...
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06.07.2025 11:02 Відповісти
На відео,я так розумію,знищили саме дроно.Чи ні?
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06.07.2025 11:07 Відповісти
нет просто пальнули куетой которая загорелась на воде и все орки счастливы
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06.07.2025 11:25 Відповісти
Цю надпотужну атаку відбили давайте ще!
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06.07.2025 11:25 Відповісти
То есть дали врагу подготовиться. Очень долго не атаковали Новорос. Достаточно чтоб он максимально усилил оборону. И после этого - комаринный укус.
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06.07.2025 11:33 Відповісти
Кацапи навчилися знищувати морські дрони? Хєрово.
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06.07.2025 11:43 Відповісти
Чим довше триватиме ця війна, тим більше орки навчатимуться. Нажаль...
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06.07.2025 11:55 Відповісти
Навіть Шахеди навчилися робити і ракети
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06.07.2025 11:58 Відповісти
Абсолютно: якісь напівдикі африканці ті шахеди збирають, а ми їх тупо скопіювати не можемо - ми пайдьом сваім путьом. Ну-ну
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06.07.2025 12:06 Відповісти
Еволюція відбувається завдяки різноманітності.
Крім того, у нас є чимало дронів, які показали себе добре і випускаються вже 3,5 роки.
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06.07.2025 12:10 Відповісти
Це не що інше, як прощупування захисту. Можливо той комарик вже виконав своє основне завдання і пішов зробити крапку, показуючи оркоморам, що ми такі слабі і немочні, по одному ідем в атаку.
Думаю, далі буде.
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06.07.2025 11:53 Відповісти
Я нічого на відео не бачу, крім вибуху. Мабуть дрон сірий, гарно маскується.
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06.07.2025 12:07 Відповісти
Потужний брехун, де ракети??????
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06.07.2025 12:14 Відповісти
Де відео комбінованих атак????????????
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06.07.2025 12:15 Відповісти
 
 