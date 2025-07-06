У Новоросійську лунали вибухи, морські дрони намагались атакувати флот, - ASTRA. ВIДЕО
Новоросійськ у Краснодарському краї РФ вночі та вранці 6 липня зазнав комбінованої атаки з використанням морських та повітряних безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.
Як зазначається, у місті кілька годин лунав сигнал повітряної тривоги і працювала система ППО.
Мер Андрій Кравченко повідомив про перекриття руху та заборону прогулянок на набережній від вулиці Ісаєва до Суворовської. Вранці о 6:33 загрозу застосування БЕК скасували.
Наслідки атаки наразі не відомі. Тим часом, у мережі поширюється відео, на якому, як стверджується, горить морський дрон біля узбережжя.
Топ коментарі
+9 Gary Grant
показати весь коментар06.07.2025 10:22 Відповісти Посилання
+9 Василь Довганенко #609187
показати весь коментар06.07.2025 10:29 Відповісти Посилання
+7 Старый зольдат
показати весь коментар06.07.2025 10:17 Відповісти Посилання
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І взагалі, ці парашні корита тільки засерають море та спроможні з натугою конкупувати тільки з країнами шо не мають флоту.
одна з основних відмінностей між флотом і флотилією полягає в їхній розмірності та функціональності. флоти включають в себе різні типи кораблів, такі як лінійні кораблі, авіаносці, підводні човни та інші, які потужні та великі за розміром. вони здатні виконувати різноманітні завдання, включаючи ведення війни, охорону торгових шляхів та гуманітарні операції.
Видно шо проалкашив та розкрадав армію
До речі сциклива тиипотвора скажи чого ти сцикло не мобілізувався???тільки не кажи шо ноги хворі??
по великому секрету розповів, сам умєров.
Зруйновано виробничі потужності, які виготовляли ракети. Тому давно не бачимо довгих нептунів, тому взагалі не бачимо сапсанів. Ідея Німеччини розгорнути виробництво ракет (судячи з усього, Taurus) в Україні - десь у тій же сраці.
ППО не справляється навіть в Києві.
Що змогли - те й виготовили.
І так, буває і таке.
Як я не намагався, але побачити той дрон так і не спромігся. Зовсім старий став...
Крім того, у нас є чимало дронів, які показали себе добре і випускаються вже 3,5 роки.
Думаю, далі буде.