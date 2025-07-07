Дрони атакували хімічне підприємство у Підмосков’ї. ВIДЕО
Росіяни зранку 7 липня заявили про атаку безпілотників району містечка Краснозаводськ у Московській області. Там розташоване хімічне підприємство.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Росіяни повідомляли про звуки дронів і вибухи. У мережу вони виклали відповідні відео, серед іншого, з моментом прильоту.
За даними місцевих жителів, станом на ранок у місті пролунало близько семи "хлопків". На деяких відео видно дим, який піднімався в зоні вибухів.
"Можливо, атака на Краснозаводський хімічний завод", – наголосили місцеві.
Крім того, російський телеграм-канал Baza повідомив - також із посиланням на місцевих жителів - про кілька вибухів у Сергієво-Посадському міському окрузі. Краснозаводськ розташований у цьому окрузі, за десять км від Сергієва Посада.
Також повітряну тривогу оголошували в Тульській та Іванівській областях, розташованих на південь і північний схід від Московської області, і в інших російських областях.
АТ "Краснозаводський хімічний завод" – це підприємство в Московській області РФ, що спеціалізується на виробництві промислової та військової хімії.
Завод відомий випуском артилерійських зарядів, вибухових речовин і компонентів для боєприпасів російської армії.
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