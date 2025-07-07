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Новини Атака дронів на регіони РФ
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ЗСУ уразили хімзавод з виробництва бойових частин для "Шахедів" у Московській області РФ, - Генштаб

Уражено завод з виробництва боєприпасів у Московській області

У ніч на 7 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження АТ "Краснозаводський хімічний завод", що у Московській області РФ.

Про це повідомив Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на підприємстві здійснюється виробництво піротехнічних засобів та боєприпасів, зокрема термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed.

Зафіксовано серію вибухів в районі міста Краснозаводськ та рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах.

"Результати вогневого ураження уточнюються. Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України", - додали у командуванні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони атакували хімічне підприємство у Підмосков’ї. ВIДЕО

Нагадаємо, росіяни зранку 7 липня заявили про атаку безпілотників району містечка Краснозаводськ у Московській області. Там розташоване хімічне підприємство.

Автор: 

боєприпаси (2315) Генштаб ЗС (6927) Підмосков’я (46) Удари по РФ (409)


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Хіміки - піротехніки - троцькісти - утопісти
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07.07.2025 16:48 Відповісти
Все. Тцкуни можуть полегшено видихнути. Дронових атак по Україні більше не буде.
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07.07.2025 16:51 Відповісти
Китай допоможе "молодшому брату".
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07.07.2025 17:20 Відповісти
для того щоб уразити завод потрібно точно не 7 штук.... повинні прилетіти масовано штук 50, тоді можна про щось говорити! а так це для лохторату узілємскава "урінотерапія в офтальмології"
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07.07.2025 16:54 Відповісти
 
 