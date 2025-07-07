ЗСУ уразили хімзавод з виробництва бойових частин для "Шахедів" у Московській області РФ, - Генштаб

У ніч на 7 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження АТ "Краснозаводський хімічний завод", що у Московській області РФ.

Про це повідомив Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на підприємстві здійснюється виробництво піротехнічних засобів та боєприпасів, зокрема термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed.

Зафіксовано серію вибухів в районі міста Краснозаводськ та рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах.

"Результати вогневого ураження уточнюються. Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України", - додали у командуванні.

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Нагадаємо, росіяни зранку 7 липня заявили про атаку безпілотників району містечка Краснозаводськ у Московській області. Там розташоване хімічне підприємство.