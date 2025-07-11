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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Безпілотники атакували Тульську область: вибухи лунали у різних районах. ВIДЕО

Росіяни заявили про атаку безпілотників на Тулу та область. У ніч проти 11 липня  там лунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Українські безпілотники, за повідомленнями з обох сторін, у ніч на п'ятницю атакують певні цілі в Тулі та Тульській області.

"Шановні мешканці! У регіоні все ще зберігається небезпека БПЛА. Підрозділи ППО Міноборони Росії контролюють ситуацію в повітряному просторі Тульської області", - заявив губернатор області Дмитро Міляєв.

Російський телеграм-канал Mash повідомляє з посиланням на місцевих жителів, що у двох районах Тульської області, у місті Олексині та в самій Тулі було чути вибухи.

Місцеві також повідомили про вибухи у Пролетарському районі, де є великі підприємства оборонно-промислового комплексу РФ - Приладобудування і СПЛАВ.

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Автор: 

безпілотник (4494) Удари по РФ (412)


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Топ коментарі
+12
тут одне з трьох - або Алексінський хімкомбінат, або нрвомосковський "Азот", або Єфремовський хімзавод. Але краще було би по всім трьом.
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11.07.2025 08:04 Відповісти
+11
Це велика перемога зеленої команди. А вчерась на Москву ми відправили один безпілотнік.
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11.07.2025 07:23 Відповісти
+7
Тула , шо там пепео ?
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11.07.2025 07:12 Відповісти
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Тула , шо там пепео ?
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11.07.2025 07:12 Відповісти
Принесли пряників - до Тульських самоварів!
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11.07.2025 07:13 Відповісти
Це велика перемога зеленої команди. А вчерась на Москву ми відправили один безпілотнік.
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11.07.2025 07:23 Відповісти
по нормальному то мали би летіти сотні і по жирних цілях, але і 10 штук для них біда, бо аеропорти зупиняють ще там купа корисних речей відбувається від чоговони несуть збитки, але цього мало
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11.07.2025 08:21 Відповісти
Як і все зелене - імітація.
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11.07.2025 11:46 Відповісти
Ти вже за пів року мусив би позбавитись кацапського акценту. Давно ж тут працюєш.
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11.07.2025 09:12 Відповісти
тут одне з трьох - або Алексінський хімкомбінат, або нрвомосковський "Азот", або Єфремовський хімзавод. Але краще було би по всім трьом.
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11.07.2025 08:04 Відповісти
Хочу Ямальський Хрест!
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11.07.2025 09:58 Відповісти
Хотіти не шкідливо , іноді навіть корисно , головне при цьому могти ((
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11.07.2025 11:16 Відповісти
сьогодня дрони у Дубні добивали "Кронштадт". Можливо дісталось і машинобудівному заводу.
У Лохвіце прилетіло у авіазовод, і шоб двараза не вставать - у Лохвицьку нафтобазу.
У Тулі теж прилетіли уламки чи то у Бюро Машинобудування, чи то на НПО "Сплав", чи то на завод "Щегловскій Вал".
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11.07.2025 10:28 Відповісти
ой, видаліть, бо назви такі що я побіг наше дубно дивитися
лохвіца це що?
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11.07.2025 10:52 Відповісти
Все ти правильно , кацапе , дивишся , саме у ваше дубно прилетіло . І пишеш ти його з маленької літери як і належить писати власні назви на болотах , хвалю !
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11.07.2025 11:19 Відповісти
- Лєтіт!
- Тіхо!(важке дихання), бл*дь!
- Тіхо, успакойся, ета ОН лєтіт [а нє ти]!
- Ета пізд*ц!

Ось з таким благоговінням на росії зустрічали пізд*ц
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11.07.2025 11:31 Відповісти
Пожеж немає, вікна цілі, мирняк живий, що то таке було не зрозуміло
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11.07.2025 11:34 Відповісти
А вот и Туле то же вдули!
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11.07.2025 12:32 Відповісти
 
 