Безпілотники атакували Тульську область: вибухи лунали у різних районах. ВIДЕО
Росіяни заявили про атаку безпілотників на Тулу та область. У ніч проти 11 липня там лунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
Українські безпілотники, за повідомленнями з обох сторін, у ніч на п'ятницю атакують певні цілі в Тулі та Тульській області.
"Шановні мешканці! У регіоні все ще зберігається небезпека БПЛА. Підрозділи ППО Міноборони Росії контролюють ситуацію в повітряному просторі Тульської області", - заявив губернатор області Дмитро Міляєв.
Російський телеграм-канал Mash повідомляє з посиланням на місцевих жителів, що у двох районах Тульської області, у місті Олексині та в самій Тулі було чути вибухи.
Місцеві також повідомили про вибухи у Пролетарському районі, де є великі підприємства оборонно-промислового комплексу РФ - Приладобудування і СПЛАВ.
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У Лохвіце прилетіло у авіазовод, і шоб двараза не вставать - у Лохвицьку нафтобазу.
У Тулі теж прилетіли уламки чи то у Бюро Машинобудування, чи то на НПО "Сплав", чи то на завод "Щегловскій Вал".
лохвіца це що?
- Тіхо!(важке дихання), бл*дь!
- Тіхо, успакойся, ета ОН лєтіт [а нє ти]!
- Ета пізд*ц!
Ось з таким благоговінням на росії зустрічали пізд*ц