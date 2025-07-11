Безпілотники атакували Тульську область: вибухи лунали у різних районах. ВIДЕО

Росіяни заявили про атаку безпілотників на Тулу та область. У ніч проти 11 липня там лунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Українські безпілотники, за повідомленнями з обох сторін, у ніч на п'ятницю атакують певні цілі в Тулі та Тульській області.

"Шановні мешканці! У регіоні все ще зберігається небезпека БПЛА. Підрозділи ППО Міноборони Росії контролюють ситуацію в повітряному просторі Тульської області", - заявив губернатор області Дмитро Міляєв.

Російський телеграм-канал Mash повідомляє з посиланням на місцевих жителів, що у двох районах Тульської області, у місті Олексині та в самій Тулі було чути вибухи.

Місцеві також повідомили про вибухи у Пролетарському районі, де є великі підприємства оборонно-промислового комплексу РФ - Приладобудування і СПЛАВ.

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