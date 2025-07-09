Троє росіян читають на крилі БПЛА напис "Колись наші танки дійдуть до Джанкоя": "Еще и не по-русски написали! Хоть бы русский знали п#дарасы!!!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому троє росіян читають на крилі безпілотника напис "Колись наші танки дійдуть до Джанкоя".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із читачів у нецензурній формі виражає своє обурення тим, що напис зроблений українською мовою. У публікації не уточнюється у який спосіб крило українського БПЛА опинилося у росіян.

Увага! Ненормативна лексика!

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