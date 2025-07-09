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Троє росіян читають на крилі БПЛА напис "Колись наші танки дійдуть до Джанкоя": "Еще и не по-русски написали! Хоть бы русский знали п#дарасы!!!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому троє росіян читають на крилі безпілотника напис "Колись наші танки дійдуть до Джанкоя".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із читачів у нецензурній формі виражає своє обурення тим, що напис зроблений українською мовою. У публікації не уточнюється у який спосіб крило українського БПЛА опинилося у росіян.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дівчина із Венесуели вчить своїх друзів української мови: "Я не маю українського походження, але я маю українське серце". ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4488) українська мова (841) атака (414)


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Топ коментарі
+17
кацапи вони такі, улуси....
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09.07.2025 15:11 Відповісти
+17
Саме незрозуміле для кацапні - це слово "Джанкой"....
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09.07.2025 15:14 Відповісти
+16
Навіщо, так їх з людьми можно сплутати
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09.07.2025 15:25 Відповісти
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кацапи вони такі, улуси....
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09.07.2025 15:11 Відповісти
Саме незрозуміле для кацапні - це слово "Джанкой"....
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09.07.2025 15:14 Відповісти
вчить українську, полудурки лапотні!
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09.07.2025 15:16 Відповісти
Навіщо, так їх з людьми можно сплутати
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09.07.2025 15:25 Відповісти
а як ми кріпакам накази будемо давати??
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09.07.2025 15:47 Відповісти
нам же жеж обіцяли по два раба )))))
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09.07.2025 15:48 Відповісти
Вони і досі думають, що русский зробить із мавпи людину
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09.07.2025 15:20 Відповісти
...а насправді часто стається навпаки.
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09.07.2025 15:23 Відповісти
З кацапами все ясно це варвари убивці ,але прикро що в Україні багато ніяк не позбудутся язика варварів це вже проблема ,особливо прикро за молодь і дітей яких вчать недолугі батьки.
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09.07.2025 15:20 Відповісти
Питання, хто тут пі*дарас
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09.07.2025 15:20 Відповісти
Вчіть мову, під@раси!
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09.07.2025 15:22 Відповісти
Ху....лята ніколи не знали інших мов, окрім кацапської, для них усі народи, навіть у своєму ху...лостане, чурки, звіри і так далі. Хоча може вони і праві, раз готові дохнути за москалів, а точніше замість них
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09.07.2025 15:23 Відповісти
Просто сміття, це ж все треба буде ешелонами назад вивозити до сибіру ....
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09.07.2025 15:25 Відповісти
До Сибіру вже нізя однако. Сибір це вже Кітай однако.
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09.07.2025 15:27 Відповісти
Я сруській би вивчив тільки за тє
Шо їм всю срусню посилають на х..й.
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09.07.2025 15:25 Відповісти
Нагадало https://www.youtube.com/shorts/IKKOragClLc ТАКЕ
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09.07.2025 16:17 Відповісти
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09.07.2025 16:18 Відповісти
Та вони і своєї добре не знають.
Зато дуже пихаті
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09.07.2025 15:25 Відповісти
отак от, стародавні українські монахи цей русскій язик придумали "по пріколу"

а тепер він вчепився в наші шаровари як пес

до речі, слово "зіпсований" спершу означало що "пес погриз одяг", це вже зараз воно майже замінило слово "ушкоджений"
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09.07.2025 15:29 Відповісти
Логопеды на болотах исчезли как вид.
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09.07.2025 15:30 Відповісти
Прочитав "колись", Ванька пошел и укололся.
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09.07.2025 15:32 Відповісти
)))
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09.07.2025 16:15 Відповісти
Світогляд кацапа вже давно відомий
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09.07.2025 15:33 Відповісти
Замальовка "з натури".Кінець 90х, Болгарія. Дві "русотурісткі" в продовольчій крамниці.
- Сматрі, букви вродє наши рускіє а ніх.я нєпанятна!
- Сукі нємогут пачєлавєчєскі пісать!
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09.07.2025 15:34 Відповісти
Тут они с американцами похожи, те недоумевают когда гдето за пределами сша не понимают английский, хотя над британским акцентом стебуться частенько, эти такие же, все должны типа знать срусский, и стебуться над тем же русским, но из глубинки, или из языков словянской группы! Хотя я не пойму почему русский вдруг словянский, если там тюркизма полным-полно!
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09.07.2025 15:35 Відповісти
От чому, коли я чую нацистські висловлювання, то вони обовʼязково говоряться російською мовою?
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09.07.2025 15:40 Відповісти
я і досі не можу зрозуміти ,чого сросіяни не знають того,шо російська мова ,сама молода в світі ... їй всього 470років , була розробленна нашими монахами, Кирилом та Мефодієм, для порозуміння між окупованими етносами та західними інтервентами ...а українська мова , мова яка має давнє санскритьсе коріння ,входить до 10 найстаріших мов світу і найскладніших ... рускіє ви хочь своє коріння пригадайте , хто ви , чи якути ,чи татарстанці , мокши, удмурди , іт.і...
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09.07.2025 15:44 Відповісти
Обережніше... А то люди сміятимуться... Кирило та Мефодій абетку слов"янсьу створили - а не мову... І вони були не "нашими" монахами, а солунськими (це тоді була Греція)... І за національністю чи то болгари, чи морави... А мову кацапам , дійсно, створили наші люди... Тільки не монахи, а випускники Києво-Могилянської академії, яких москалі запросили до себе на роботу...
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09.07.2025 16:32 Відповісти
Не треба Люїзі заважати. Це ж дзеркальне відображення ерудиційного рівня офіційних заяв )(yйла…
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09.07.2025 16:42 Відповісти
Вони вміють читати?
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09.07.2025 16:41 Відповісти
Перші задокументовані слова українською мовою були записані в 448 році нашої ери візантійським істориком Пріском Панікійським, коли він перебував на території ******** України в таборі гунського вождя Аттіли. Він занотував слова "мед" і "страва", які вже тоді вживалися в українській мові.

Це свідчить про давнє коріння української мови та її існування в період, коли Аттіла здійснював свої походи на Римську імперію. Ці слова є важливим свідченням історії української мови та її зв'язку з давніми історичними подіями.

Згідно з іншими джерелами, українська мова має ще давніше походження, але перша письмова згадка саме цих слів датується 448 роком нашої ери.
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09.07.2025 16:48 Відповісти
кацапські свино-ведмеді вперше зіткнулися з лЮдською мовою.. і нічого не зрозуміли.. соссія - впєрдє..
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09.07.2025 16:49 Відповісти
 
 