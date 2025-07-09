Троє росіян читають на крилі БПЛА напис "Колись наші танки дійдуть до Джанкоя": "Еще и не по-русски написали! Хоть бы русский знали п#дарасы!!!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому троє росіян читають на крилі безпілотника напис "Колись наші танки дійдуть до Джанкоя".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із читачів у нецензурній формі виражає своє обурення тим, що напис зроблений українською мовою. У публікації не уточнюється у який спосіб крило українського БПЛА опинилося у росіян.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+17 Usp Bu
показати весь коментар09.07.2025 15:11 Відповісти Посилання
+17 AbOriginal_UA
показати весь коментар09.07.2025 15:14 Відповісти Посилання
+16 Igor #591922
показати весь коментар09.07.2025 15:25 Відповісти Посилання
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Шо їм всю срусню посилають на х..й.
Зато дуже пихаті
а тепер він вчепився в наші шаровари як пес
до речі, слово "зіпсований" спершу означало що "пес погриз одяг", це вже зараз воно майже замінило слово "ушкоджений"
- Сматрі, букви вродє наши рускіє а ніх.я нєпанятна!
- Сукі нємогут пачєлавєчєскі пісать!
Це свідчить про давнє коріння української мови та її існування в період, коли Аттіла здійснював свої походи на Римську імперію. Ці слова є важливим свідченням історії української мови та її зв'язку з давніми історичними подіями.
Згідно з іншими джерелами, українська мова має ще давніше походження, але перша письмова згадка саме цих слів датується 448 роком нашої ери.