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Трое россиян читают на крыле БПЛА надпись "Колись наші танки дійдуть до Джанкоя": "Еще и не по-русски написали! Хоть бы русский знали п#дарасы!!!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой трое россиян читают на крыле беспилотника надпись "Колись наші танки дійдуть до Джанкоя".

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из читателей в нецензурной форме выражает свое возмущение тем, что надпись сделана на украинском языке. В публикации не уточняется каким образом крыло украинского БПЛА оказалось у россиян.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Девушка из Венесуэлы учит своих друзей украинскому языку: "Я не имею украинского происхождения, но я имею украинское сердце". ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3902) украинский язык (1197) атака (449)


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Топ комментарии
+3
кацапи вони такі, улуси....
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09.07.2025 15:11 Ответить
+2
Саме незрозуміле для кацапні - це слово "Джанкой"....
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09.07.2025 15:14 Ответить
+2
вчить українську, полудурки лапотні!
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09.07.2025 15:16 Ответить
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кацапи вони такі, улуси....
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09.07.2025 15:11 Ответить
Саме незрозуміле для кацапні - це слово "Джанкой"....
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09.07.2025 15:14 Ответить
вчить українську, полудурки лапотні!
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09.07.2025 15:16 Ответить
Навіщо, так їх з людьми можно сплутати
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09.07.2025 15:25 Ответить
Вони і досі думають, що русский зробить із мавпи людину
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09.07.2025 15:20 Ответить
...а насправді часто стається навпаки.
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09.07.2025 15:23 Ответить
З кацапами все ясно це варвари убивці ,але прикро що в Україні багато ніяк не позбудутся язика варварів це вже проблема ,особливо прикро за молодь і дітей яких вчать недолугі батьки.
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09.07.2025 15:20 Ответить
Питання, хто тут пі*дарас
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09.07.2025 15:20 Ответить
Вчіть мову, під@раси!
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09.07.2025 15:22 Ответить
Ху....лята ніколи не знали інших мов, окрім кацапської, для них усі народи, навіть у своєму ху...лостане, чурки, звіри і так далі. Хоча може вони і праві, раз готові дохнути за москалів, а точніше замість них
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09.07.2025 15:23 Ответить
Просто сміття, це ж все треба буде ешелонами назад вивозити до сибіру ....
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09.07.2025 15:25 Ответить
До Сибіру вже нізя однако. Сибір це вже Кітай однако.
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09.07.2025 15:27 Ответить
Я сруській би вивчив тільки за тє
Шо їм всю срусню посилають на х..й.
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09.07.2025 15:25 Ответить
Та вони і своєї добре не знають.
Зато дуже пихаті
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09.07.2025 15:25 Ответить
отак от, стародавні українські монахи цей русскій язик придумали "по пріколу"

а тепер він вчепився в наші шаровари як пес

до речі, слово "зіпсований" спершу означало що "пес погриз одяг", це вже зараз воно майже замінило слово "ушкоджений"
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09.07.2025 15:29 Ответить
Логопеды на болотах исчезли как вид.
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09.07.2025 15:30 Ответить
Прочитав "колись", Ванька пошел и укололся.
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09.07.2025 15:32 Ответить
Світогляд кацапа вже давно відомий
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09.07.2025 15:33 Ответить
Замальовка "з натури".Кінець 90х, Болгарія. Дві "русотурісткі" в продовольчій крамниці.
- Сматрі, букви вродє наши рускіє а ніх.я нєпанятна!
- Сукі нємогут пачєлавєчєскі пісать!
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09.07.2025 15:34 Ответить
Тут они с американцами похожи, те недоумевают когда гдето за пределами сша не понимают английский, хотя над британским акцентом стебуться частенько, эти такие же, все должны типа знать срусский, и стебуться над тем же русским, но из глубинки, или из языков словянской группы! Хотя я не пойму почему русский вдруг словянский, если там тюркизма полным-полно!
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09.07.2025 15:35 Ответить
От чому, коли я чую нацистські висловлювання, то вони обовʼязково говоряться російською мовою?
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09.07.2025 15:40 Ответить
я і досі не можу зрозуміти ,чого сросіяни не знають того,шо російська мова ,сама молода в світі ... їй всього 470років , була розробленна нашими монахами, Кирилом та Мефодієм, для порозуміння між окупованими етносами та західними інтервентами ...а українська мова , мова яка має давнє санскритьсе коріння ,входить до 10 найстаріших мов світу і найскладніших ... рускіє ви хочь своє коріння пригадайте , хто ви , чи якути ,чи татарстанці , мокши, удмурди , іт.і...
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09.07.2025 15:44 Ответить
 
 