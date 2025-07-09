Трое россиян читают на крыле БПЛА надпись "Колись наші танки дійдуть до Джанкоя": "Еще и не по-русски написали! Хоть бы русский знали п#дарасы!!!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой трое россиян читают на крыле беспилотника надпись "Колись наші танки дійдуть до Джанкоя".

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из читателей в нецензурной форме выражает свое возмущение тем, что надпись сделана на украинском языке. В публикации не уточняется каким образом крыло украинского БПЛА оказалось у россиян.

Внимание! Ненормативная лексика!

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