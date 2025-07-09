Трое россиян читают на крыле БПЛА надпись "Колись наші танки дійдуть до Джанкоя": "Еще и не по-русски написали! Хоть бы русский знали п#дарасы!!!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой трое россиян читают на крыле беспилотника надпись "Колись наші танки дійдуть до Джанкоя".
Как сообщает Цензор.НЕТ, один из читателей в нецензурной форме выражает свое возмущение тем, что надпись сделана на украинском языке. В публикации не уточняется каким образом крыло украинского БПЛА оказалось у россиян.
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+3 Usp Bu
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показать весь комментарий09.07.2025 15:16 Ответить Ссылка
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Шо їм всю срусню посилають на х..й.
Зато дуже пихаті
а тепер він вчепився в наші шаровари як пес
до речі, слово "зіпсований" спершу означало що "пес погриз одяг", це вже зараз воно майже замінило слово "ушкоджений"
- Сматрі, букви вродє наши рускіє а ніх.я нєпанятна!
- Сукі нємогут пачєлавєчєскі пісать!