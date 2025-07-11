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Более 210 боевых столкновений провели Силы обороны за минувшие сутки. Больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТЫ

Что происходит на фронте 11 июля

Силы обороны Украины провели 214 боевых столкновений с российскими захватчиками в течение 10 июля 2025 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 77 авиационных ударов, применив 18 ракет и сбросив 111 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5539 обстрелов, из которых 92 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3822 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Андреевка, Кондрашовка, Владимировка, Новая Ночь, Садки Сумской области; Алексеевка Днепропетровской области; Покровск Донецкой области; Зализнычное, Белогорье, Новоандреевка, Плавни Запорожской области; Львово Херсонской области.

Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления БПЛА и еще один другой важный объект российских захватчиков.

Бои на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 21 боестолкновение. Враг нанес 15 авиационных ударов, сбросив 25 управляемых бомб, совершил 306 обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

Что происходит на фронте 11 июля

Харьковская область

На Южно-Слобожанском направлении наши войска отбили восемь атак врага в районах Старицы, Волчанска, Западного и Зеленого.

Что происходит на фронте 11 июля

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки, Западного и Петропавловки.

Что происходит на фронте 11 июля

Бои на Востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новый Мир, Карповка, Редкодуб, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в сторону Серебрянки и Григорьевки.

Что происходит на фронте 11 июля

На Сиверском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 12 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались потеснить наши войска вблизи Григорьевки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и в сторону Выемки.

Что происходит на фронте 11 июля

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения, агрессор пытался продвигаться в районе Часова Яра и в направлении Предтечино, Ступочек и Белой Горы.

Что происходит на фронте 11 июля

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Катериновка, Яблоневка и Русин Яр.

Что происходит на фронте 11 июля

На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Мирное, Разино, Миролюбовка, Лысовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Новосергеевка, Муравка, Ореховое и Алексеевка.

Что происходит на фронте 11 июля

Юг

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 30 атак противника вблизи населенных пунктов Запорожье, Толстой, Поддубное, Мирное, Шевченко, Вольное Поле и Зеленое Поле.

Что происходит на фронте 11 июля

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили атаку в районе Малиновки.

Что происходит на фронте 11 июля

На Приднепровском направлении агрессор провел 11 напрасных попыток наступления на позиции наших защитников.

Что происходит на фронте 11 июля

На Ореховском направлении за минувшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

Что происходит на фронте 11 июля

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Также смотрите: "Оккупанты лезут по полям и посадкам": DeepState о продвижении врага вблизи Зеленой Долины на Донетчине

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Генштаб ВС (6642) боевые действия (4500) война в Украине (5163)


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