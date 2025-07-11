Более 210 боевых столкновений провели Силы обороны за минувшие сутки. Больше всего - на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТЫ

Силы обороны Украины провели 214 боевых столкновений с российскими захватчиками в течение 10 июля 2025 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 77 авиационных ударов, применив 18 ракет и сбросив 111 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5539 обстрелов, из которых 92 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3822 дронов-камикадзе.



Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Андреевка, Кондрашовка, Владимировка, Новая Ночь, Садки Сумской области; Алексеевка Днепропетровской области; Покровск Донецкой области; Зализнычное, Белогорье, Новоандреевка, Плавни Запорожской области; Львово Херсонской области.

Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления БПЛА и еще один другой важный объект российских захватчиков.

Бои на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 21 боестолкновение. Враг нанес 15 авиационных ударов, сбросив 25 управляемых бомб, совершил 306 обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

Харьковская область

На Южно-Слобожанском направлении наши войска отбили восемь атак врага в районах Старицы, Волчанска, Западного и Зеленого.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки, Западного и Петропавловки.

Бои на Востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новоегоровка, Новый Мир, Карповка, Редкодуб, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в сторону Серебрянки и Григорьевки.

На Сиверском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 12 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались потеснить наши войска вблизи Григорьевки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения, агрессор пытался продвигаться в районе Часова Яра и в направлении Предтечино, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Катериновка, Яблоневка и Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Мирное, Разино, Миролюбовка, Лысовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Новосергеевка, Муравка, Ореховое и Алексеевка.

Юг

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 30 атак противника вблизи населенных пунктов Запорожье, Толстой, Поддубное, Мирное, Шевченко, Вольное Поле и Зеленое Поле.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили атаку в районе Малиновки.

На Приднепровском направлении агрессор провел 11 напрасных попыток наступления на позиции наших защитников.

На Ореховском направлении за минувшие сутки боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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