УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8101 відвідувач онлайн
Новини Бойові дії на сході Бойові дії на Харківщині Бойові дії на Покровському напрямку
328 1

Понад 210 бойових зіткнень провели Сили оборони минулої доби. Найбільше - на Покровському напрямку, - Генштаб. МАПИ

Що відбувається на фронті 11 липня

Сили оборони України провели 214 бойових зіткнень із російськими загарбниками протягом 10 липня 2025 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Удари РФ по Україні

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 77 авіаційних ударів, застосувавши 18 ракет та скинувши 111 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5539 обстрілів, з яких 92 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3822 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Андріївка, Кіндрашівка, Володимирівка, Нова Ніч, Садки Сумської області; Олексіївка Дніпропетровської області; Покровськ Донецької області; Залізничне, Білогір’я, Новоандріївка, Плавні Запорізької області; Львове Херсонської області.

Ураження ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління БпЛА та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Бої на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 21 боєзіткнення. Ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинувши 25 керованих бомб, здійснив 306 обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Що відбувається на фронті 11 липня

Харківщина

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська відбили вісім атак ворога в районах Стариці, Вовчанська, Западного та Зеленого.

Що відбувається на фронті 11 липня

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки, Западного та Петропавлівки.

Що відбувається на фронті 11 липня

Бої на Сході

На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Новоєгорівка, Новий Мир, Карпівка, Рідкодуб, Зелена Долина, Колодязі, Торське та у бік Серебрянки й Григорівки.

Що відбувається на фронті 11 липня

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 12 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися потіснити наші війська поблизу Григорівки, Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки.

Що відбувається на фронті 11 липня

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення, агресор намагався просуватись в районі Часового Яру та у напрямку Предтечиного, Ступочок та Білої Гори.

Що відбувається на фронті 11 липня

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Катеринівка, Яблунівка та Русин Яр.

Що відбувається на фронті 11 липня

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Мирне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Горіхове та Олексіївка.

Що відбувається на фронті 11 липня

Південь

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 30 атак противника поблизу населених пунктів Запоріжжя, Толстой, Піддубне, Мирне, Шевченко, Вільне Поле та Зелене Поле.

Що відбувається на фронті 11 липня

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили атаку у районі Малинівки.

Що відбувається на фронті 11 липня

На Придніпровському напрямку агресор провів 11 марних спроб наступу на позиції наших захисників.

Що відбувається на фронті 11 липня

На Оріхівському напрямку за минулу добу боєзіткнень не зафіксовано.

Що відбувається на фронті 11 липня

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 031 620 осіб (+1040 за добу), 11 013 танків, 30 163 артсистеми, 22 979 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Генштаб ЗС (6952) бойові дії (4263) війна в Україні (5219)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
@ "Великомихайлівський напрямок:
Противник просунувся у північній, центральній та східній частинах населеного пункту Мирне. Бої тривають у західній та південній частинах.
У напрямку Воскресенки російські війська штурмують лісосмуги на рубежі Шевченко - Федорівка. Там додана сіра зона, тривають бої.

Костянтинівський напрямок:
На північ від Яблунівки російські війська просунулися в районі ротного опорного пункту і продовжують штурмувати в напрямку автодороги Т 0504. Паралельно йдуть бої в центральній частині Яблунівки та на південь від неї.
На правому фланзі російські війська продовжують тиснути на рубежі Шахта імені Святої Матрони - селище Диліївка у напрямку Клебан-Бикського водосховища.
Противник просунувся в районі Леонідівки та у південній частині Щербинівки.

На Борівському напрямку, за даними DeepState та кадрами об'єктивного контролю, російські війська просунулися у напрямку населених пунктів Борівська Андріївка та Зелений Гай на ділянці площею до 7.15 км."
показати весь коментар
11.07.2025 10:05 Відповісти
 
 