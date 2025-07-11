Расходы России на вербовку контрактников на войну против Украины превысили $54 миллиарда в год

России все дороже обходится пополнение и обеспечение армии. Так, за первую половину этого года российские власти потратили на "живую силу" для продолжения войны против Украины более 2 трлн руб.

Об этом пишет The Moscow Times.

В частности, федеральный и региональные бюджеты РФ потратили 400 млрд руб. на бонусы за подписание контракта с Минобороны РФ, еще 865 млрд руб. были направлены на денежное обеспечение военных, а 765 млрд руб. - на выплаты убитым и раненым.

При сохранении такой динамики потерь и набора новых контрактников в течение года расходы на воюющую российскую армию составят более 4 трлн руб., что эквивалентно 9,5% всех запланированных расходов федерального бюджета 2025 года и 2% российского ВВП.

По оценке аналитиков Re:Russia, за шесть месяцев с начала года было подписано около 200 тыс. новых контрактов, что на 10% меньше, чем во втором полугодии 2024 года, но пока примерно соответствует темпам потерь российской армии.

"Эффективный коммерческий "контракт на войну" остается ключевым фактором, который позволяет Владимиру Путину проводить наступательные кампании в Украине второй год подряд, несмотря на крайне высокие потери и небольшой реальный эффект с точки зрения размеров захваченной территории", - заключают аналитики.

Как сообщалось, в России по состоянию на конец марта этого года расходы на оплату бонусов для тех, кто подписывает контракты с Минобороны РФ, достигли примерно 2 млрд руб. ($24,32 млн) в день.

В начале этого года сообщалось, что российское правительство изменило порядок единовременных выплат для граждан, заключивших контракт с Министерством обороны РФ для отправки на развязанную Россией полномасштабную войну против Украины. Такие выплаты перестали быть предусмотрены для лиц, которые подписали контракт, находясь в тюрьме или колонии.

Ранее стало известно, что требование Путина резко увеличить выплаты контрактникам, отправляющимся на войну против Украины, оказалось не по карману российским регионам.

До того немецкое издание Welt писало, что остановка войны погрузит Россию в глубокий экономический кризис, выйти из которого Россия самостоятельно не сможет.