Rheinmetall передает Украине четвертую мобильную спасательную станцию

Компания Rheinmetall передала Украине еще одну мобильную спасательную станцию - уже четвертую по счету.

Об этом говорится в пресс-релизе концерна, передает Цензор.НЕТ.

Станция состоит из трех грузовых прицепов, каждый из которых имеет два модуля с раздвижными элементами. В собранном виде система образует полноценный медицинский центр: зоны сортировки, неотложной помощи, рентгена, операционная и реанимация. Станция быстро разворачивается на передовой.

Перед передачей украинские военные прошли соответствующее обучение на предприятии Rheinmetall Mobile Systeme GmbH в городе Мекенбойрен. Как отметил гендиректор компании Армин Кренн, безопасная эксплуатация таких систем критически важна в боевых условиях.

Во время обучения акцент был сделан на работе с медицинским и техническим оборудованием - от аппаратов ИВЛ и рентгенов до хирургических инструментов. Также излагали процедуры быстрого развертывания станции и взаимодействия медицинских бригад.

Компания уже получила заказ на новые поставки мобильной медицинской инфраструктуры для Украины и продолжение учебных курсов до конца 2026 года.

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