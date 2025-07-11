Rheinmetall передає Україні четверту мобільну рятувальну станцію

Компанія Rheinmetall передала Україні ще одну мобільну рятувальну станцію - вже четверту за рахунком.

Про це йдеться у пресрелізі концерну, передає Цензор.НЕТ.

Станція складається з трьох вантажних причепів, кожен із яких має два модулі з розсувними елементами. У зібраному вигляді система утворює повноцінний медичний центр: зони сортування, невідкладної допомоги, рентгену, операційна та реанімація. Станція швидко розгортається на передовій.

Перед передачею українські військові пройшли відповідне навчання на підприємстві Rheinmetall Mobile Systeme GmbH у місті Мекенбойрен. Як зазначив гендиректор компанії Армін Кренн, безпечна експлуатація таких систем критично важлива в бойових умовах.

Під час навчання акцент був зроблений на роботі з медичним і технічним обладнанням - від апаратів ШВЛ і рентгенів до хірургічних інструментів. Також викладали процедури швидкого розгортання станції та взаємодії медичних бригад.

Компанія вже отримала замовлення на нові поставки мобільної медичної інфраструктури для України та продовження навчальних курсів до кінця 2026 року.

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